Trump’tan Ankara Zirvesi Sonrası Türkiye Mesajı: "Gerçekten Çok İyi Ortaklar"
Trump’tan Ankara Zirvesi Sonrası Türkiye Mesajı: "Gerçekten Çok İyi Ortaklar"
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada Türkiye ile ticaret anlaşmalarına vurgu yaparak, "Gerçekten çok iyi bir ortaklar." ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 09.07.2026 07:33
Haber Güncellenme Tarihi: 09.07.2026 07:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dönüşünde Türkiye ile kurulan ikili ilişkilere övgüde bulundu. Zirvenin başarılı geçtiğini belirten Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşmelerin oldukça verimli olduğunu ifade etti.
Ankara’daki temaslarının ardından İngiltere’deki Mildenhall Hava Üssü'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile gerçekleştirilen ticaret anlaşmalarına ve ikili iş birliğine dikkat çekti. Türkiye’de geçirdiği iki günü değerlendiren Trump, "Birçok karar alındı. Türkiye ile birçok iyi ticaret anlaşması yaptık ve gerçekten çok iyi bir ortaklar. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harikaydı" dedi.
"NATO Zirvesi'nde Muazzam Bir Birlik Vardı"
Bazı Avrupa ülkeleriyle yaşanan fikir ayrılıklarına rağmen Zirve’de bir uzlaşı ortamının oluştuğuna değinen Trump, NATO toplantı odasındaki atmosferin son derece olumlu olduğunu belirtti. Trump, "O odada harika bir birlik vardı. NATO toplantı odası aslında oldukça inanılmazdı. Ortam çok iyiydi. Muazzam bir birlik ve beraberlik vardı" ifadelerini kullandı.
Avrupa'dan Asker Çekme Konusu: "Karar Grönland ve İran’a Bağlı"
ABD askerlerinin Avrupa’dan çekilip çekilmeyeceği yönündeki bir soruya yanıt veren Trump, bu kararın stratejik gelişmelere bağlı olduğunu vurguladı. Trump, "Pek çok açıdan Grönland'a bağlı olacak. Eğer iyi bir anlaşma yapamazsak belki askerleri çekerim. Bu konu bir açıdan da İran'a bağlı" değerlendirmesinde bulundu.
Suriye ve Ukrayna Liderlerine Övgü
Zirve kapsamında bölge liderleriyle yaptığı görüşmelere de değinen ABD Başkanı, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile yapıcı temaslar kurduklarını açıkladı. Şara’nın Suriye’deki birleştirici rolüne dikkat çeken Trump, "Başkan Şara harika bir iş çıkardı. Suriye'yi birleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de harikaydı. Pek çok iyi görüşme gerçekleştirdik" diye konuştu.
Sosyal Medyada Geniş Yankı Uyandırdı
Trump'ın Ankara temasları ve Türkiye'ye yönelik olumlu açıklamaları, sosyal medya platformlarında kısa sürede gündem oldu. Zirveye katılan diplomatlar ve siyaset gözlemcileri, Trump’ın "çok iyi ortaklar" vurgusunu öne çıkaran paylaşımlar yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ankara'daki Zirve'nin sonuçları ve liderlerin mesajları, bölgesel iş birliğinin güçlendiğini gösteriyor" şeklinde paylaşımda bulundu.
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Trump’tan Ankara Zirvesi Sonrası Türkiye Mesajı: "Gerçekten Çok İyi Ortaklar"
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada Türkiye ile ticaret anlaşmalarına vurgu yaparak, "Gerçekten çok iyi bir ortaklar." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dönüşünde Türkiye ile kurulan ikili ilişkilere övgüde bulundu. Zirvenin başarılı geçtiğini belirten Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşmelerin oldukça verimli olduğunu ifade etti.
Ankara’daki temaslarının ardından İngiltere’deki Mildenhall Hava Üssü'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile gerçekleştirilen ticaret anlaşmalarına ve ikili iş birliğine dikkat çekti. Türkiye’de geçirdiği iki günü değerlendiren Trump, "Birçok karar alındı. Türkiye ile birçok iyi ticaret anlaşması yaptık ve gerçekten çok iyi bir ortaklar. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harikaydı" dedi.
"NATO Zirvesi'nde Muazzam Bir Birlik Vardı"
Bazı Avrupa ülkeleriyle yaşanan fikir ayrılıklarına rağmen Zirve’de bir uzlaşı ortamının oluştuğuna değinen Trump, NATO toplantı odasındaki atmosferin son derece olumlu olduğunu belirtti. Trump, "O odada harika bir birlik vardı. NATO toplantı odası aslında oldukça inanılmazdı. Ortam çok iyiydi. Muazzam bir birlik ve beraberlik vardı" ifadelerini kullandı.
Avrupa'dan Asker Çekme Konusu: "Karar Grönland ve İran’a Bağlı"
ABD askerlerinin Avrupa’dan çekilip çekilmeyeceği yönündeki bir soruya yanıt veren Trump, bu kararın stratejik gelişmelere bağlı olduğunu vurguladı. Trump, "Pek çok açıdan Grönland'a bağlı olacak. Eğer iyi bir anlaşma yapamazsak belki askerleri çekerim. Bu konu bir açıdan da İran'a bağlı" değerlendirmesinde bulundu.
Suriye ve Ukrayna Liderlerine Övgü
Zirve kapsamında bölge liderleriyle yaptığı görüşmelere de değinen ABD Başkanı, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile yapıcı temaslar kurduklarını açıkladı. Şara’nın Suriye’deki birleştirici rolüne dikkat çeken Trump, "Başkan Şara harika bir iş çıkardı. Suriye'yi birleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de harikaydı. Pek çok iyi görüşme gerçekleştirdik" diye konuştu.
Sosyal Medyada Geniş Yankı Uyandırdı
Trump'ın Ankara temasları ve Türkiye'ye yönelik olumlu açıklamaları, sosyal medya platformlarında kısa sürede gündem oldu. Zirveye katılan diplomatlar ve siyaset gözlemcileri, Trump’ın "çok iyi ortaklar" vurgusunu öne çıkaran paylaşımlar yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ankara'daki Zirve'nin sonuçları ve liderlerin mesajları, bölgesel iş birliğinin güçlendiğini gösteriyor" şeklinde paylaşımda bulundu.
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