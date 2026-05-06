Trump'ın akıl ve beden sağlığına güven azaldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta sonu Florida'da yerel bir diş hekimine gitmesi, sağlığına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Beyaz Saray bünyesinde tam teşekküllü bir diş kliniği bulunmasına rağmen Trump'ın Florida'daki doktorunu tercih etmesi, kamuoyunda soru işaretlerine yol açtı.
Haber Giriş Tarihi: 06.05.2026 07:23
Haber Güncellenme Tarihi: 06.05.2026 07:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
The Washington Post, ABC News ve Ipsos tarafından yapılan yeni bir anket, Amerikalıların yüzde 59'unun Trump'ın başkanlık görevini yürütmek için gerekli zihinsel keskinliğe sahip olmadığına inandığını ortaya koydu.
Katılımcıların yüzde 55'i ise Trump'ın fiziksel sağlığının bu görev için yetersiz olduğunu belirtti. Geçen sonbaharda yapılan ankette Trump'ın fiziksel sağlığının yetersiz olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 45 seviyesindeydi.
KRONİK SAĞLIK SORUNLARI VE TIBBİ TERCİHLER TARTIŞILIYOR
Gelecek ay 80 yaşına girecek olan Trump'ın sağlığına ilişkin iddialar sadece diş randevusuyla sınırlı kalmadı.
Hafta sonu Florida gezisi sırasında çekilen fotoğraflarda, Trump'ın ayak bileklerindeki şişlikler dikkat çekti.
Uzmanlar, bu durumun geçen temmuz ayında teşhis edilen "kronik venöz yetmezlik" sonucu bacaklarda kan birikmesinden kaynaklandığını belirtti.
Trump'ın tıbbi alışkanlıkları da mercek altına alındı. Başkan'ın, doktor tavsiyesinin dört katı olan günlük 325 miligram aspirin kullandığı bildirildi.
Trump, bu tercihi "kanının koyulaşmasını istemediği" gerekçesiyle savundu.
Ayrıca ellerindeki morlukların bu yüksek doz aspirin kullanımının bir yan etkisi olduğu iddia edilirken, Beyaz Saray bu durumu daha önce "şiddetli el sıkışmalarına" bağlamıştı.
ELEŞTİRİLERE "İYİ GENLER" SAVUNMASI
Trump, hem zihinsel hem de fiziksel olarak "mükemmel" durumda olduğunu savunmaya devam etti. Eski Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson'ın kendisi için "son üç başkan içindeki en sağlıklı kişi" dediğini hatırlatan Trump, fast food yememesi durumunda "200 yıl yaşayabileceği" yönündeki iddiaları yineledi.
Öte yandan, Oval Ofis'teki toplantılar sırasında gözlerini uzun süre kapalı tuttuğu görüntülere de değinen Trump, bunların sadece "göz kırpma anları" olduğunu veya bazı toplantıların "sıkıcı" olması nedeniyle dinlenmeyi tercih ettiğini söyledi.
Yıllık sağlık kontrolü süresini yaklaşık bir ay geçiren Trump'ın bir sonraki resmi check-up raporu merakla bekleniyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Trump'ın akıl ve beden sağlığına güven azaldı
ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta sonu Florida'da yerel bir diş hekimine gitmesi, sağlığına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Beyaz Saray bünyesinde tam teşekküllü bir diş kliniği bulunmasına rağmen Trump'ın Florida'daki doktorunu tercih etmesi, kamuoyunda soru işaretlerine yol açtı.
The Washington Post, ABC News ve Ipsos tarafından yapılan yeni bir anket, Amerikalıların yüzde 59'unun Trump'ın başkanlık görevini yürütmek için gerekli zihinsel keskinliğe sahip olmadığına inandığını ortaya koydu.
Katılımcıların yüzde 55'i ise Trump'ın fiziksel sağlığının bu görev için yetersiz olduğunu belirtti. Geçen sonbaharda yapılan ankette Trump'ın fiziksel sağlığının yetersiz olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 45 seviyesindeydi.
KRONİK SAĞLIK SORUNLARI VE TIBBİ TERCİHLER TARTIŞILIYOR
Gelecek ay 80 yaşına girecek olan Trump'ın sağlığına ilişkin iddialar sadece diş randevusuyla sınırlı kalmadı.
Hafta sonu Florida gezisi sırasında çekilen fotoğraflarda, Trump'ın ayak bileklerindeki şişlikler dikkat çekti.
Uzmanlar, bu durumun geçen temmuz ayında teşhis edilen "kronik venöz yetmezlik" sonucu bacaklarda kan birikmesinden kaynaklandığını belirtti.
Trump'ın tıbbi alışkanlıkları da mercek altına alındı. Başkan'ın, doktor tavsiyesinin dört katı olan günlük 325 miligram aspirin kullandığı bildirildi.
Trump, bu tercihi "kanının koyulaşmasını istemediği" gerekçesiyle savundu.
Ayrıca ellerindeki morlukların bu yüksek doz aspirin kullanımının bir yan etkisi olduğu iddia edilirken, Beyaz Saray bu durumu daha önce "şiddetli el sıkışmalarına" bağlamıştı.
ELEŞTİRİLERE "İYİ GENLER" SAVUNMASI
Trump, hem zihinsel hem de fiziksel olarak "mükemmel" durumda olduğunu savunmaya devam etti. Eski Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson'ın kendisi için "son üç başkan içindeki en sağlıklı kişi" dediğini hatırlatan Trump, fast food yememesi durumunda "200 yıl yaşayabileceği" yönündeki iddiaları yineledi.
Öte yandan, Oval Ofis'teki toplantılar sırasında gözlerini uzun süre kapalı tuttuğu görüntülere de değinen Trump, bunların sadece "göz kırpma anları" olduğunu veya bazı toplantıların "sıkıcı" olması nedeniyle dinlenmeyi tercih ettiğini söyledi.
Yıllık sağlık kontrolü süresini yaklaşık bir ay geçiren Trump'ın bir sonraki resmi check-up raporu merakla bekleniyor.
Çok Okunanlar