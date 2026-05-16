Trump duyurdu! Terör örgütü DEAŞ'ın ikinci adamı etkisiz hale getirildi
ABD Başkanı Trump, terör örgütü DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki'nin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Trump operasyonun Nijerya ile ortak gerçekleştiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve Nijerya kuvvetlerinin DEAŞ'a yönelik ortak bir operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı.
Trump operasyonda, DEAŞ'ın dünya genelindeki ikinci ismi Ebu Bilal El Minuki'nin etkisiz hale getirildiğini söyledi.
