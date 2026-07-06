Terör örgütüne karşı ortak cephe: PKK dosyasını Türkiye ile birlikte kapatacağız
Terör örgütüne karşı ortak cephe: PKK dosyasını Türkiye ile birlikte kapatacağız
Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna, terör örgütü PKK ile mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunan Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, 'Biz Türklerle bu dosyayı sonlandırmak konusunda hemfikiriz ve işbirliği yapıyoruz' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 06.07.2026 09:14
Haber Güncellenme Tarihi: 06.07.2026 09:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Terör örgütü PKK meselesinin köklü bir sorun olduğunu, askeri yöntemlerin tek başına çözüm getirmeyeceğini savunan Amedi, "Biz Türklerle bu dosyayı sonlandırmak konusunda hemfikiriz ve işbirliği yapıyoruz. Çünkü PKK dosyasını sonlandırmak ve Türkiye'de barışı sağlamak Irak'ın da Türkiye'nin de yararınadır" dedi.
Amedi, yakında TBMM'de çıkacak yasa konusundaki adımları desteklediklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı, Sincar ve Suriye'deki gelişmelerde de Türkiye ile üst düzey bir koordinasyon yürüttüklerini sözlerine ekledi.
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Terör örgütüne karşı ortak cephe: PKK dosyasını Türkiye ile birlikte kapatacağız
Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna, terör örgütü PKK ile mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunan Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, 'Biz Türklerle bu dosyayı sonlandırmak konusunda hemfikiriz ve işbirliği yapıyoruz' dedi.
Terör örgütü PKK meselesinin köklü bir sorun olduğunu, askeri yöntemlerin tek başına çözüm getirmeyeceğini savunan Amedi, "Biz Türklerle bu dosyayı sonlandırmak konusunda hemfikiriz ve işbirliği yapıyoruz. Çünkü PKK dosyasını sonlandırmak ve Türkiye'de barışı sağlamak Irak'ın da Türkiye'nin de yararınadır" dedi.
Amedi, yakında TBMM'de çıkacak yasa konusundaki adımları desteklediklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı, Sincar ve Suriye'deki gelişmelerde de Türkiye ile üst düzey bir koordinasyon yürüttüklerini sözlerine ekledi.
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