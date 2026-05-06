Tek sayfalık mutabakat! ABD ve İran savaşı bitiriyor iddiası
ABD/İsrail ve İran savaşında ateşkes süreci devam ederken zaman zaman tansiyon yükseliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirdi. Öte yandan ABD basını, ABD ve İran'ın savaşı bitirmek için tek sayfalık bir mutabakat metni üzerinde anlaşmaya vardığını iddia etti.
Haber Giriş Tarihi: 06.05.2026 12:33
Haber Güncellenme Tarihi: 06.05.2026 12:34
28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş iki ayı aşkın süredir devam ederken ateşkes tartışmaları ve karşılıklı tehditler sürüyor.
ABD BAŞKANI TRUMP, ÖZGÜRLÜK PROJESİ'NİN KISA SÜRELİĞİNE DURDURULMASINA KARAR VERDİKLERİNİ BİLDİRDİ
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirdi.
Trump, sosyal medya hesabından, Hürmüz Boğazı'ndaki Özgürlük Projesi'nin son durumuna dair açıklama yaptı.
ABD Başkanı Trump, şunları kaydetti:
"Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine, İran'a karşı yürüttüğümüz harekatta elde ettiğimiz muazzam askeri başarılar ve ayrıca İran temsilcileriyle tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedilmiş olması dolayısıyla, abluka tam olarak yürürlükte kalmakla birlikte, (taraflar arası) anlaşmanın nihai hale getirilip imzalanıp imzalanamayacağını görmek için Özgürlük Projesi'nin kısa bir süreliğine durdurulmasına karşılıklı olarak karar verdik."
ABD BASINI TEPKİLİ
Amerikan basını, Trump'ın Özgürlük Projesini ve bu kararı kısa sürede askıya almasını eleştirdi. Ortak görüş, Trump'ın projenin başarısızlığı nedeniyle böyle bir karar aldığı yönünde. The New York Times gazetesi, Trump'ın ani bir "U" dönüşü yaptığını yazdı. Axios haber sitesi, Özgürlük Projesi'nin Hürmüz Boğazı'nda saldırıların yeniden başlamasına yol açtığını hatırlattı. CNN ise projenin yeni onaylandığına ve günler sonra iptaline dikkat çekti. Amerikan basını bu süreçte sadece 3 geminin boğazı geçmeyi başarmasına da dikkat çekti.
İRAN BASINI, TRUMP'IN ÖZGÜRLÜK PROJESİ'Nİ ASKIYA ALMASINI "BAŞARISIZLIK" OLARAK DEĞERLENDİRDİ
İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulması yönündeki açıklamasını "başarısızlık" olarak nitelendirdi.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, konuya ilişkin haberini "Trump geri adım attı, sözde 'Özgürlük Projesi' durduruldu" başlığıyla verdi.
Trump'ın Özgürlük Projesi'nin askıya alındığını duyurmasının "ABD'nin Hürmüz Boğazı sorunuyla başa çıkmadaki başarısızlıklarının devamı niteliğinde" bir adım olarak değerlendirildiği haberde, "Trump, planının başarısızlığını bir şekilde örtbas etmeye çalışırken, her zamanki yanlış iddialarını bir araya getirdi." ifadesine yer verildi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı da Trump'ın açıklamasına ilişkin, "Trump, Özgürlük Projesi'ni durdurarak bir daha geri adım attı" başlığını kullandı.
Haberde, Trump'ın planı geçici olarak durdurma açıklaması "İran'dan yapılan kesin uyarılar karşısında" verilmiş bir karar olarak yorumlandı.
