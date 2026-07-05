Tahran'da Hamaney için cenaze töreni gerçekleşti

BD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. İmam Humeyni Musalla Camisi'nde kılınan cenaze namazına İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yanı sıra askeri ve siyasi yetkililer ile yoğun katılım gösteren vatandaşlar katıldı. Yüzbinlerin akın ettiği törenden hafızalara kazınan kareler objektiflere yansıdı.
Haber Giriş Tarihi: 05.07.2026 11:19
Haber Güncellenme Tarihi: 05.07.2026 11:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.Tören, başkentte bulunan İmam Humeyni Musalla Camisi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.Cenaze namazı öncesinde cami ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.Sabahın erken saatlerinden itibaren yüzbinlerce kişi tören alanına akın etti.Ellerinde İran bayrakları taşıyan vatandaşlar, Hamaney'e son görevlerini yerine getirmek için bir araya geldi.Törene katılan kalabalık, cami çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Cenaze namazını İran'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Cafer Sobhani kıldırdı.Namaz sırasında Hamaney ve saldırılarda yaşamını yitiren aile bireyleri için dualar edildi.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da cenaze törenine katılan isimler arasında yer aldı.Törende üst düzey askeri yetkililer, siyasetçiler ve çok sayıda din adamı hazır bulundu.Resmi heyetler, Hamaney'in naaşı önünde saygı duruşunda bulundu.Tören boyunca zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı.Kalabalık, sloganlar ve tekbirler eşliğinde cenaze törenini takip etti.İranlı yetkililer, törenin düzenli şekilde ilerlemesi için koordineli güvenlik çalışması yürüttü.
Hamaney'in naaşı, cenaze namazının ardından tören alanından çıkarıldı.Yetkililer, yarın Tahran sokaklarında geniş katılımlı bir veda töreni düzenleneceğini açıkladı.Başkentte gerçekleştirilecek kortejin ardından naaş Kum kentine götürülecek.Kum'da da çok sayıda kişinin katılımıyla son uğurlama programı yapılması bekleniyor.Cenaze töreni, İran basını tarafından anbean canlı yayınlarla kamuoyuna aktarıldı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Tahran'da Hamaney için cenaze töreni gerçekleşti
BD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. İmam Humeyni Musalla Camisi'nde kılınan cenaze namazına İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yanı sıra askeri ve siyasi yetkililer ile yoğun katılım gösteren vatandaşlar katıldı. Yüzbinlerin akın ettiği törenden hafızalara kazınan kareler objektiflere yansıdı.
ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.Tören, başkentte bulunan İmam Humeyni Musalla Camisi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.Cenaze namazı öncesinde cami ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.Sabahın erken saatlerinden itibaren yüzbinlerce kişi tören alanına akın etti.Ellerinde İran bayrakları taşıyan vatandaşlar, Hamaney'e son görevlerini yerine getirmek için bir araya geldi.Törene katılan kalabalık, cami çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Cenaze namazını İran'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Cafer Sobhani kıldırdı.Namaz sırasında Hamaney ve saldırılarda yaşamını yitiren aile bireyleri için dualar edildi.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da cenaze törenine katılan isimler arasında yer aldı.Törende üst düzey askeri yetkililer, siyasetçiler ve çok sayıda din adamı hazır bulundu.Resmi heyetler, Hamaney'in naaşı önünde saygı duruşunda bulundu.Tören boyunca zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı.Kalabalık, sloganlar ve tekbirler eşliğinde cenaze törenini takip etti.İranlı yetkililer, törenin düzenli şekilde ilerlemesi için koordineli güvenlik çalışması yürüttü.
Hamaney'in naaşı, cenaze namazının ardından tören alanından çıkarıldı.Yetkililer, yarın Tahran sokaklarında geniş katılımlı bir veda töreni düzenleneceğini açıkladı.Başkentte gerçekleştirilecek kortejin ardından naaş Kum kentine götürülecek.Kum'da da çok sayıda kişinin katılımıyla son uğurlama programı yapılması bekleniyor.Cenaze töreni, İran basını tarafından anbean canlı yayınlarla kamuoyuna aktarıldı.
Çok Okunanlar