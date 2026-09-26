Suudi Arabistan: Husilerin Riyad ve Hamis Muşayt bölgelerine fırlattığı İHA ve füzeler imha edildi
Suudi Arabistan: Husilerin Riyad ve Hamis Muşayt bölgelerine fırlattığı İHA ve füzeler imha edildi
Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin başkent Riyad ve güneybatıdaki Hamis Muşayt bölgesine fırlattığı insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerin hava savunma sistemleriyle imha edildiğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 26.09.2026 09:18
Haber Güncellenme Tarihi: 26.09.2026 09:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.
Husilerin Riyad bölgesini 2 İHA'yla hedef almaya çalıştığını aktaran Maliki, söz konusu İHA'ların hava savunma sistemleri tarafından engellenerek imha edildiğini belirtti.
Ülkenin güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesinin de 2 balistik füzeyle hedef alındığını ve söz konusu füzelerin hava savunma sistemleriyle engellendiğini paylaşan Maliki, Suudi Arabistan'a yönelik füze ve İHA'lı tehditlere karşı takipte olduklarını ifade etti.
Öte yandan Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamalarda, ülkenin güneyindeki Cazan'ın ardından Abha ve Hamis Muşayt bölgelerinde potansiyel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı.
Açıklamalarda, bölgedeki vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına acil durum protokollerine uymalarının, yetkili makamların talimat ve uyarıları dikkatle takip etmelerinin önemine vurgu yapıldı.
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, kısa süre sonra verilen tehlike uyarılarının sona erdiğini bildirdi.
Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alıyor.
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Suudi Arabistan: Husilerin Riyad ve Hamis Muşayt bölgelerine fırlattığı İHA ve füzeler imha edildi
Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin başkent Riyad ve güneybatıdaki Hamis Muşayt bölgesine fırlattığı insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerin hava savunma sistemleriyle imha edildiğini açıkladı.
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.
Husilerin Riyad bölgesini 2 İHA'yla hedef almaya çalıştığını aktaran Maliki, söz konusu İHA'ların hava savunma sistemleri tarafından engellenerek imha edildiğini belirtti.
Ülkenin güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesinin de 2 balistik füzeyle hedef alındığını ve söz konusu füzelerin hava savunma sistemleriyle engellendiğini paylaşan Maliki, Suudi Arabistan'a yönelik füze ve İHA'lı tehditlere karşı takipte olduklarını ifade etti.
Öte yandan Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamalarda, ülkenin güneyindeki Cazan'ın ardından Abha ve Hamis Muşayt bölgelerinde potansiyel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı.
Açıklamalarda, bölgedeki vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına acil durum protokollerine uymalarının, yetkili makamların talimat ve uyarıları dikkatle takip etmelerinin önemine vurgu yapıldı.
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, kısa süre sonra verilen tehlike uyarılarının sona erdiğini bildirdi.
Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alıyor.
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