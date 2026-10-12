Suudi Arabistan'da alarm! Başkentte 3 patlama sesi
Suudi Arabistan'da alarm! Başkentte 3 patlama sesi
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin devreye girmesinin ardından art arda 3 patlama sesi duyuldu. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, kent genelinde tehlike alarmı verildiğini duyururken, kısa süre sonra tehlikenin geçtiğini açıkladı. Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki ise Yemen'deki Husiler tarafından Riyad'a fırlatılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellenerek imha edildiğini bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 12.10.2026 21:57
Haber Güncellenme Tarihi: 12.10.2026 22:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin tehlike alarmı vermesi üzerine kentte hareketli dakikalar yaşandı. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki resmî hesabından yaptığı açıklamada, erken uyarı sisteminin başkent genelinde etkinleştirildiğini bildirdi.
Alarmın ardından kentte bulunan görgü tanıkları, kısa aralıklarla 3 ayrı patlama sesi duyduklarını aktardı. Patlama seslerinin hangi bölgelerden geldiğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Peş peşe 3 patlama sesi duyuldu
Erken uyarı sisteminin devreye girmesinden kısa süre sonra Riyad'ın farklı noktalarında patlama seslerinin işitildiği bildirildi. Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre kentte art arda 3 patlama sesi duyuldu.
Patlamaların meydana geldiği noktalar, olası hasar ve can kaybına ilişkin resmî açıklamalarda herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi. Seslerin balistik füzenin havada imha edilmesiyle doğrudan bağlantılı olup olmadığı da netleşmedi.
Sivil Savunma Müdürlüğü tehlikenin geçtiğini açıkladı
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ilk uyarının ardından sosyal medya hesabından ikinci bir açıklama yayımladı. Açıklamada, başkent Riyad için verilen tehlike alarmının sona erdiği bildirildi.
Yetkililer, tehlikenin geçtiğini duyururken alarmın kapsamı ve olayın ayrıntıları hakkında ek bilgi paylaşmadı.
Husilerin fırlattığı balistik füze imha edildi
Riyad'da yaşanan gelişmelerin ardından Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın başkentine yönelik balistik füze fırlatıldığını açıkladı.
El-Maliki, Riyad'ı hedef alan füzenin engellenerek imha edildiğini bildirdi. Füzenin hangi bölgede etkisiz hale getirildiği ve imha işleminin ardından herhangi bir hasar oluşup oluşmadığı konusunda ayrıntı verilmedi.
Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları
Yemen'deki İran destekli Husiler, geçmiş dönemlerde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve ülkenin farklı bölgelerine yönelik balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenledi.
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Suudi Arabistan'da alarm! Başkentte 3 patlama sesi
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin devreye girmesinin ardından art arda 3 patlama sesi duyuldu. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, kent genelinde tehlike alarmı verildiğini duyururken, kısa süre sonra tehlikenin geçtiğini açıkladı. Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki ise Yemen'deki Husiler tarafından Riyad'a fırlatılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellenerek imha edildiğini bildirdi.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin tehlike alarmı vermesi üzerine kentte hareketli dakikalar yaşandı. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki resmî hesabından yaptığı açıklamada, erken uyarı sisteminin başkent genelinde etkinleştirildiğini bildirdi.
Alarmın ardından kentte bulunan görgü tanıkları, kısa aralıklarla 3 ayrı patlama sesi duyduklarını aktardı. Patlama seslerinin hangi bölgelerden geldiğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Peş peşe 3 patlama sesi duyuldu
Erken uyarı sisteminin devreye girmesinden kısa süre sonra Riyad'ın farklı noktalarında patlama seslerinin işitildiği bildirildi. Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre kentte art arda 3 patlama sesi duyuldu.
Patlamaların meydana geldiği noktalar, olası hasar ve can kaybına ilişkin resmî açıklamalarda herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi. Seslerin balistik füzenin havada imha edilmesiyle doğrudan bağlantılı olup olmadığı da netleşmedi.
Sivil Savunma Müdürlüğü tehlikenin geçtiğini açıkladı
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ilk uyarının ardından sosyal medya hesabından ikinci bir açıklama yayımladı. Açıklamada, başkent Riyad için verilen tehlike alarmının sona erdiği bildirildi.
Yetkililer, tehlikenin geçtiğini duyururken alarmın kapsamı ve olayın ayrıntıları hakkında ek bilgi paylaşmadı.
Husilerin fırlattığı balistik füze imha edildi
Riyad'da yaşanan gelişmelerin ardından Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın başkentine yönelik balistik füze fırlatıldığını açıkladı.
El-Maliki, Riyad'ı hedef alan füzenin engellenerek imha edildiğini bildirdi. Füzenin hangi bölgede etkisiz hale getirildiği ve imha işleminin ardından herhangi bir hasar oluşup oluşmadığı konusunda ayrıntı verilmedi.
Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları
Yemen'deki İran destekli Husiler, geçmiş dönemlerde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve ülkenin farklı bölgelerine yönelik balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenledi.
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