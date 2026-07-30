Suudi Arabistan'a İHA saldırısı sonrası 7 Arap ülkesinden Riyad'a tam destek açıklaması
Suudi Arabistan'a İHA saldırısı sonrası 7 Arap ülkesinden Riyad'a tam destek açıklaması
Suudi Arabistan'ın doğu bölgesi ve Riyad'daki petrol tesislerini hedef alan İHA saldırılarının ardından Kuveyt, Bahreyn, Katar, Yemen, Mısır, Fas ve Moritanya ortak bir tavır sergileyerek saldırıları kınadı ve Riyad yönetimine tam destek verdi. ABD ve Suudi Arabistan güçleri ise Irak'taki İran yanlısı gruplara hava saldırıları düzenledi.
Haber Giriş Tarihi: 30.07.2026 08:13
Haber Güncellenme Tarihi: 30.07.2026 08:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini hedef alan insansız hava aracı saldırıları, bölgede büyük bir diplomatik hareketlilik yarattı. Yedi Arap ülkesi peş peşe açıklamalar yaparak saldırıları şiddetle kınadı ve Riyad'a destek mesajı verdi. ABD'nin de devreye girmesiyle Irak topraklarındaki İran yanlısı milis hedeflerine hava operasyonu düzenlendi ve gerilim yeni bir boyut kazandı.
YEDİ ARAP ÜLKESİNDEN RİYAD'A TAM DESTEK AÇIKLAMASI
Kuveyt, Bahreyn, Katar, Yemen, Mısır, Fas ve Moritanya, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesi ve Riyad'daki petrol tesislerini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alan saldırıları kınayarak Riyad yönetimine tam destek verdiklerini bildirdi.
Kuveyt, Bahreyn, Katar, Yemen, Mısır, Fas ve Moritanya Dışişleri Bakanlıklarından yapılan açıklamalarda, saldırıların Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve bölge güvenliğine açık bir ihlal olduğu vurgulandı.
Ülkeler, Suudi Arabistan'ın güvenliğini, tesislerini ve vatandaşlarını koruma ile meşru müdafaa hakkını tam olarak desteklediklerini beyan etti.
BAHREYN VE YEMEN'DEN IRAK'A KRİTİK ÇAĞRI
Bahreyn ve Yemen, Irak hükümetine çağrıda bulunarak silahlı grupların Irak topraklarını komşu ülkelere saldırı amacıyla kullanmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.
Suudi Arabistan, dün, söz konusu saldırıların Irak topraklarında konuşlu "İran yanlısı milisler" tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
ABD VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN ORTAK HAVA OPERASYONU
Bunun ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) dün, ABD ve Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın doğusunda İran yanlısı gruplara ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.
Saldırıların ardından Basra ve Bağdat'ın güneyindeki Vasit vilayetinde patlamalar meydana geldiği bildirilmişti.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğu bölgesi ve Riyad'daki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda İHA'nın hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini açıklamış, saldırıların Irak topraklarından ve İran yanlısı milisler tarafından gerçekleştirildiğini belirtmişti.
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Suudi Arabistan'a İHA saldırısı sonrası 7 Arap ülkesinden Riyad'a tam destek açıklaması
Suudi Arabistan'ın doğu bölgesi ve Riyad'daki petrol tesislerini hedef alan İHA saldırılarının ardından Kuveyt, Bahreyn, Katar, Yemen, Mısır, Fas ve Moritanya ortak bir tavır sergileyerek saldırıları kınadı ve Riyad yönetimine tam destek verdi. ABD ve Suudi Arabistan güçleri ise Irak'taki İran yanlısı gruplara hava saldırıları düzenledi.
Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini hedef alan insansız hava aracı saldırıları, bölgede büyük bir diplomatik hareketlilik yarattı. Yedi Arap ülkesi peş peşe açıklamalar yaparak saldırıları şiddetle kınadı ve Riyad'a destek mesajı verdi. ABD'nin de devreye girmesiyle Irak topraklarındaki İran yanlısı milis hedeflerine hava operasyonu düzenlendi ve gerilim yeni bir boyut kazandı.
YEDİ ARAP ÜLKESİNDEN RİYAD'A TAM DESTEK AÇIKLAMASI
Kuveyt, Bahreyn, Katar, Yemen, Mısır, Fas ve Moritanya, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesi ve Riyad'daki petrol tesislerini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alan saldırıları kınayarak Riyad yönetimine tam destek verdiklerini bildirdi.
Kuveyt, Bahreyn, Katar, Yemen, Mısır, Fas ve Moritanya Dışişleri Bakanlıklarından yapılan açıklamalarda, saldırıların Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve bölge güvenliğine açık bir ihlal olduğu vurgulandı.
Ülkeler, Suudi Arabistan'ın güvenliğini, tesislerini ve vatandaşlarını koruma ile meşru müdafaa hakkını tam olarak desteklediklerini beyan etti.
BAHREYN VE YEMEN'DEN IRAK'A KRİTİK ÇAĞRI
Bahreyn ve Yemen, Irak hükümetine çağrıda bulunarak silahlı grupların Irak topraklarını komşu ülkelere saldırı amacıyla kullanmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.
Suudi Arabistan, dün, söz konusu saldırıların Irak topraklarında konuşlu "İran yanlısı milisler" tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
ABD VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN ORTAK HAVA OPERASYONU
Bunun ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) dün, ABD ve Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın doğusunda İran yanlısı gruplara ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.
Saldırıların ardından Basra ve Bağdat'ın güneyindeki Vasit vilayetinde patlamalar meydana geldiği bildirilmişti.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğu bölgesi ve Riyad'daki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda İHA'nın hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini açıklamış, saldırıların Irak topraklarından ve İran yanlısı milisler tarafından gerçekleştirildiğini belirtmişti.
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