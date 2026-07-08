Rutte'den Ankara Zirvesi sonrası Türkiye'ye övgü

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, zirveyi son derece başarılı olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğine övgüde bulunan Rutte, zirvenin NATO'nun birlik ve ortak hedeflerini güçlendiren önemli kararlarla tamamlandığını söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 08.07.2026 22:22
Haber Güncellenme Tarihi: 08.07.2026 22:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Basın toplantısında konuşan Rutte, zirvenin temel mesajının "NATO sonuç üretiyor" olduğunu belirtti. Geçen yıl Lahey Zirvesi'nde alınan kararların Ankara'daki zirvede uygulamaya geçirilmeye başlandığını ifade eden Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğini "mükemmel" olarak nitelendirdi.
Rutte, iki gün süren zirvede 32 müttefik ülke lideri arasında güçlü bir birlik atmosferi bulunduğunu belirterek, "Gördüğüm şey, muazzam bir birlik duygusuydu. Yakın tarihte bunun benzerini görmedim." ifadelerini kullandı.
Savunma harcamaları ve yeni yatırımlar öne çıktı
Rutte, NATO üyelerinin 2035 yılına kadar savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkarma hedefinde önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi. Bu hedefin yalnızca bütçelerin artırılmasını değil, silahlı kuvvetlerin güncel güvenlik tehditlerine uygun şekilde güçlendirilmesini de kapsadığını belirtti.
NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında bir gün içinde 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşmalarının imzalandığını açıklayan Rutte, savunma üretiminin hızlandırılması, bürokratik süreçlerin azaltılması, dayanıklılığın artırılması ve inovasyona yönelik yatırımların öncelikli alanlar arasında bulunduğunu kaydetti.
İnsansız sistemler ve altyapı projeleri gündemde
Rutte, "NATO Drone Edge" girişiminin başlatıldığını duyurarak, önümüzdeki beş yılda insansız sistemlere 40 milyar dolar yatırım yapılmasının planlandığını açıkladı.
Ayrıca yakıt tedarik zincirinin güçlendirilmesi amacıyla 27 milyar avroluk altyapı yatırımının hayata geçirileceğini belirten Rutte, yapay zekâ ve ortak savaş bulutu altyapısına yönelik yeni projelerin de devreye alınacağını ifade etti.
Ukrayna'ya destek ve 5. madde vurgusu
NATO Genel Sekreteri, müttefik ülkelerin 2026 ve 2027 döneminde Ukrayna'ya en az 70 milyar avro değerinde askeri teçhizat, eğitim ve yardım sağlamayı taahhüt ettiğini bildirdi.
Kolektif savunma ilkesinin yeniden teyit edildiğini belirten Rutte, NATO Antlaşması'nın 5. maddesine bağlılığın güçlü şekilde vurgulandığını söyledi. Avrupa'daki müttefikler ile Kanada'nın ABD ile birlikte ittifakın savunmasında daha fazla sorumluluk üstleneceğini ifade eden Rutte, bu yaklaşımın "NATO 3.0" vizyonunun temelini oluşturduğunu dile getirdi.
Trump, İran ve Arktik açıklamaları
Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya bağlılığı konusunda hiçbir zaman şüphe duymadığını belirterek, Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırma yönündeki sürecin hız kazandığını söyledi.
İran konusunda NATO'nun ortak politikasının değişmediğini ifade eden Rutte, ittifakın İran'ın nükleer silah kapasitesine sahip olmaması yönündeki tutumunu sürdürdüğünü belirtti.
Arktik bölgesindeki güvenlik gelişmelerine de değinen Rutte, Rusya ve Çin'in bölgedeki faaliyetlerine karşı NATO'nun gerekli adımları attığını söyledi. Grönland konusundaki görüşmelerin ABD, Danimarka ve Grönland arasında sürdüğünü ifade eden Rutte, kendi görev alanının Arktik güvenliğine yönelik askeri koordinasyon olduğunu kaydetti.
S-400 ve müttefikler arasındaki görüş ayrılıkları
Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemiyle ilgili soruya yanıt veren Rutte, konunun Ankara ile Washington arasında yürütülen ikili bir mesele olduğunu belirterek değerlendirme yapmaktan kaçındı.
Yunanistan ile Türkiye arasındaki görüş ayrılıklarına ilişkin soruya ise müttefikler arasında zaman zaman ikili anlaşmazlıkların yaşanmasının doğal olduğunu söyleyen Rutte, NATO'nun temel önceliğinin ittifakın birliğini korumak olduğunu ifade etti.
Bir sonraki zirve Arnavutluk'ta yapılacak
Rutte, bir sonraki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Arnavutluk'ta düzenleneceğini açıkladı. Kararın Lahey Zirvesi'nde alındığını belirten Rutte, zirvenin kesin tarihinin ise ilerleyen dönemde duyurulacağını bildirdi.
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Rutte'den Ankara Zirvesi sonrası Türkiye'ye övgü
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, zirveyi son derece başarılı olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğine övgüde bulunan Rutte, zirvenin NATO'nun birlik ve ortak hedeflerini güçlendiren önemli kararlarla tamamlandığını söyledi.
Basın toplantısında konuşan Rutte, zirvenin temel mesajının "NATO sonuç üretiyor" olduğunu belirtti. Geçen yıl Lahey Zirvesi'nde alınan kararların Ankara'daki zirvede uygulamaya geçirilmeye başlandığını ifade eden Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğini "mükemmel" olarak nitelendirdi.
Rutte, iki gün süren zirvede 32 müttefik ülke lideri arasında güçlü bir birlik atmosferi bulunduğunu belirterek, "Gördüğüm şey, muazzam bir birlik duygusuydu. Yakın tarihte bunun benzerini görmedim." ifadelerini kullandı.
Savunma harcamaları ve yeni yatırımlar öne çıktı
Rutte, NATO üyelerinin 2035 yılına kadar savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkarma hedefinde önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi. Bu hedefin yalnızca bütçelerin artırılmasını değil, silahlı kuvvetlerin güncel güvenlik tehditlerine uygun şekilde güçlendirilmesini de kapsadığını belirtti.
NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında bir gün içinde 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşmalarının imzalandığını açıklayan Rutte, savunma üretiminin hızlandırılması, bürokratik süreçlerin azaltılması, dayanıklılığın artırılması ve inovasyona yönelik yatırımların öncelikli alanlar arasında bulunduğunu kaydetti.
İnsansız sistemler ve altyapı projeleri gündemde
Rutte, "NATO Drone Edge" girişiminin başlatıldığını duyurarak, önümüzdeki beş yılda insansız sistemlere 40 milyar dolar yatırım yapılmasının planlandığını açıkladı.
Ayrıca yakıt tedarik zincirinin güçlendirilmesi amacıyla 27 milyar avroluk altyapı yatırımının hayata geçirileceğini belirten Rutte, yapay zekâ ve ortak savaş bulutu altyapısına yönelik yeni projelerin de devreye alınacağını ifade etti.
Ukrayna'ya destek ve 5. madde vurgusu
NATO Genel Sekreteri, müttefik ülkelerin 2026 ve 2027 döneminde Ukrayna'ya en az 70 milyar avro değerinde askeri teçhizat, eğitim ve yardım sağlamayı taahhüt ettiğini bildirdi.
Kolektif savunma ilkesinin yeniden teyit edildiğini belirten Rutte, NATO Antlaşması'nın 5. maddesine bağlılığın güçlü şekilde vurgulandığını söyledi. Avrupa'daki müttefikler ile Kanada'nın ABD ile birlikte ittifakın savunmasında daha fazla sorumluluk üstleneceğini ifade eden Rutte, bu yaklaşımın "NATO 3.0" vizyonunun temelini oluşturduğunu dile getirdi.
Trump, İran ve Arktik açıklamaları
Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya bağlılığı konusunda hiçbir zaman şüphe duymadığını belirterek, Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırma yönündeki sürecin hız kazandığını söyledi.
İran konusunda NATO'nun ortak politikasının değişmediğini ifade eden Rutte, ittifakın İran'ın nükleer silah kapasitesine sahip olmaması yönündeki tutumunu sürdürdüğünü belirtti.
Arktik bölgesindeki güvenlik gelişmelerine de değinen Rutte, Rusya ve Çin'in bölgedeki faaliyetlerine karşı NATO'nun gerekli adımları attığını söyledi. Grönland konusundaki görüşmelerin ABD, Danimarka ve Grönland arasında sürdüğünü ifade eden Rutte, kendi görev alanının Arktik güvenliğine yönelik askeri koordinasyon olduğunu kaydetti.
S-400 ve müttefikler arasındaki görüş ayrılıkları
Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemiyle ilgili soruya yanıt veren Rutte, konunun Ankara ile Washington arasında yürütülen ikili bir mesele olduğunu belirterek değerlendirme yapmaktan kaçındı.
Yunanistan ile Türkiye arasındaki görüş ayrılıklarına ilişkin soruya ise müttefikler arasında zaman zaman ikili anlaşmazlıkların yaşanmasının doğal olduğunu söyleyen Rutte, NATO'nun temel önceliğinin ittifakın birliğini korumak olduğunu ifade etti.
Bir sonraki zirve Arnavutluk'ta yapılacak
Rutte, bir sonraki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Arnavutluk'ta düzenleneceğini açıkladı. Kararın Lahey Zirvesi'nde alındığını belirten Rutte, zirvenin kesin tarihinin ise ilerleyen dönemde duyurulacağını bildirdi.
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