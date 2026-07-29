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Rusya'da İHA saldırısı: 6 kişi yaralandı

Rusya'nın Ryazan bölgesine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 6 kişinin yaralandığı ve sanayi tesislerinde yangın çıktığı belirtildi.

Haber Giriş Tarihi: 29.07.2026 09:49
Haber Güncellenme Tarihi: 29.07.2026 09:50
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Rusya'da İHA saldırısı: 6 kişi yaralandı

Ryazan Valisi Pavel Malkov, yaptığı yazılı açıklamada, gece boyunca bölge üzerinde 45 İHA'nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü bildirdi.

Düşürülen İHA'lara ait enkazların sanayi tesislerinde yangına yol açtığını aktaran Malkov, bölgedeki bir ev ile bir binanın da hasar gördüğünü kaydetti.

Malkov, saldırıda yaralanan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını ifade etti.

Olay yerinde acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren Malkov, saldırının etkilerinin giderilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaştı.

Rus e-ticaret platformu Wildberries'den yapılan açıklamada ise şirketin Ryazan'daki lojistik merkezinin güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiği vurgulandı.

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