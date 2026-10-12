Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da geçici ateşkes yerine uzun vadeli barış istediklerini ve bunun için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 12.10.2026 15:40
Haber Güncellenme Tarihi: 12.10.2026 15:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna meselesinde geçici bir ateşkes yerine kalıcı ve uzun vadeli bir barış tesis etmek istediklerini vurguladı. Zelenskiy'nin 60 günlük ateşkes halinde seçim yapılabileceği yönündeki önerisini değerlendiren Peskov, Rusya'nın çatışmaları sonlandırma konusundaki kararlı tutumunun değişmediğini ve barış için gereken her türlü adımı atmaya hazır olduklarını belirtti.
Donald Trump'ın enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulması hakkındaki açıklamalarına ilişkin temasların sürdüğünü ifade eden Peskov, Avrupa ülkelerini süreci zorlaştırmakla ve savaş yanlısı tutum sergilemekle suçladı. Buna karşın ABD'li müzakerecilerin çözüm odaklı çabalarını daha olumlu bulduklarını ve barışçıl bir sonuca ulaşmak için sorumlu adımlar beklediklerini dile getirdi.
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Rusya: Ateşkes değil, uzun vadeli barış istiyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da geçici ateşkes yerine uzun vadeli barış istediklerini ve bunun için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna meselesinde geçici bir ateşkes yerine kalıcı ve uzun vadeli bir barış tesis etmek istediklerini vurguladı. Zelenskiy'nin 60 günlük ateşkes halinde seçim yapılabileceği yönündeki önerisini değerlendiren Peskov, Rusya'nın çatışmaları sonlandırma konusundaki kararlı tutumunun değişmediğini ve barış için gereken her türlü adımı atmaya hazır olduklarını belirtti.
Donald Trump'ın enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulması hakkındaki açıklamalarına ilişkin temasların sürdüğünü ifade eden Peskov, Avrupa ülkelerini süreci zorlaştırmakla ve savaş yanlısı tutum sergilemekle suçladı. Buna karşın ABD'li müzakerecilerin çözüm odaklı çabalarını daha olumlu bulduklarını ve barışçıl bir sonuca ulaşmak için sorumlu adımlar beklediklerini dile getirdi.
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