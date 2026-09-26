Rus üssü konusunda ortaya atılan iddiaya cevap! Simonyan: Türkiye'den bir tehdit görmüyoruz
Rus üssü konusunda ortaya atılan iddiaya cevap! Simonyan: Türkiye'den bir tehdit görmüyoruz
Ermenistan'daki Rus askeri üssüne ilişkin yapılacak görüşmenin her sonucuna hazır olduklarını belirten Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Simonyan, Rus askerleri çekilmesi durumunda Türkiye'den gelebilecek tehdit iddialarına karşı çıktı. Simonyan, 'Türkiye'nin Ermenistan'ın egemenliğine yönelik bir tehdidini görmüyorum' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 26.09.2026 09:18
Haber Güncellenme Tarihi: 26.09.2026 09:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Alen Simonyan, hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında ülkede bulunan Rus askeri üssüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Simonyan, Ermenistan'ın Rus askerlerin ülkeden çıkarılmasına yönelik Moskova ile yapılacak bu görüşmelerin her sonucuna hazır olduğunu belirtti.
Simonyan, "Bu siyasi bir karar ve Rus tarafının gündeme getirdiği siyasi bir tartışma konusu. Biz böyle bir konuyu tartışmıyoruz ve tartışmadık da. Bu, onların gündeme getirdiği bir konu ve her sonuç bizim için kabul edilebilir" dedi.
Rus askeri üssünün çekilmesi durumunda Türkiye'den gelecek tehdidin artıp artmayacağı sorusuna Simonyan, kendi değerlendirmesine göre böyle bir tehdidin mevcut olmadığını söyledi.
Simonyan, "Türkiye'nin Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemenliğine yönelik bir tehdidini görmüyorum. 8 Ağustos'tan bu yana genel olarak böyle bir tehdit görmüyorum ve bu askeri üssün varlığını Türkiye'den gelen bir tehditle ilişkilendirmek istemiyorum. Benim değerlendirmeme göre bu tehdit sıfırdır" dedi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rus askeri üssünün varlığının Ermenistan'ın güvenliğine ekstra bir şey katmadığına dikkati çekerek, "Rusya bizim dost ülkemizdir. Bizim Rus askeri üssüne ihtiyacımız yok. Çıkarmak istiyorlarsa buyursunlar, hemen yarın çıkarsınlar ama kalmak istiyorlarsa, Ermenistan için gereksiz olan bir üssün kalma koşullarını konuşmaya hazırız." ifadelerini kullanmıştı.
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Rus üssü konusunda ortaya atılan iddiaya cevap! Simonyan: Türkiye'den bir tehdit görmüyoruz
Ermenistan'daki Rus askeri üssüne ilişkin yapılacak görüşmenin her sonucuna hazır olduklarını belirten Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Simonyan, Rus askerleri çekilmesi durumunda Türkiye'den gelebilecek tehdit iddialarına karşı çıktı. Simonyan, 'Türkiye'nin Ermenistan'ın egemenliğine yönelik bir tehdidini görmüyorum' ifadelerini kullandı.
Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Alen Simonyan, hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında ülkede bulunan Rus askeri üssüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Simonyan, Ermenistan'ın Rus askerlerin ülkeden çıkarılmasına yönelik Moskova ile yapılacak bu görüşmelerin her sonucuna hazır olduğunu belirtti.
Simonyan, "Bu siyasi bir karar ve Rus tarafının gündeme getirdiği siyasi bir tartışma konusu. Biz böyle bir konuyu tartışmıyoruz ve tartışmadık da. Bu, onların gündeme getirdiği bir konu ve her sonuç bizim için kabul edilebilir" dedi.
Rus askeri üssünün çekilmesi durumunda Türkiye'den gelecek tehdidin artıp artmayacağı sorusuna Simonyan, kendi değerlendirmesine göre böyle bir tehdidin mevcut olmadığını söyledi.
Simonyan, "Türkiye'nin Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemenliğine yönelik bir tehdidini görmüyorum. 8 Ağustos'tan bu yana genel olarak böyle bir tehdit görmüyorum ve bu askeri üssün varlığını Türkiye'den gelen bir tehditle ilişkilendirmek istemiyorum. Benim değerlendirmeme göre bu tehdit sıfırdır" dedi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rus askeri üssünün varlığının Ermenistan'ın güvenliğine ekstra bir şey katmadığına dikkati çekerek, "Rusya bizim dost ülkemizdir. Bizim Rus askeri üssüne ihtiyacımız yok. Çıkarmak istiyorlarsa buyursunlar, hemen yarın çıkarsınlar ama kalmak istiyorlarsa, Ermenistan için gereksiz olan bir üssün kalma koşullarını konuşmaya hazırız." ifadelerini kullanmıştı.
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