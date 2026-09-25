Pezeşkiyan mesajı ABD basınına verdi: Anlaşmak istiyoruz
Pezeşkiyan mesajı ABD basınına verdi: Anlaşmak istiyoruz
New York'ta Fox News'in sorularını cevaplayan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın ABD ile savaş peşinde olmadığını ve müzakereye dayalı bir anlaşma sağlama konusunda istekli olduğunu belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 25.09.2026 08:51
Haber Güncellenme Tarihi: 25.09.2026 08:52
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Pezeşkiyan, BM 81. Genel Kurul açılış haftası toplantıları çerçevesinde geldiği New York'ta Fox News'in sorularını cevapladı.
İran'ın savaşı mı yoksa bir anlaşmayı mı tercih ettiği sorulan Pezeşkiyan, "Biz savaşı seçmiyoruz, savaş bize dayatıldı, savaş peşinde değiliz." ifadelerine yer verdi.
Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlıklar nedeniyle çöken ancak öncesinde 60 gün içinde nihai bir barış anlaşması yapılmasını öngören haziran ayı mutabakatına atıfta bulunarak, Tahran'ın Washington ile bir anlaşma doğrultusunda ilerlemeye istekli olduğunu vurguladı.
İki ülke arasındaki gerilim sürerken ılımlı açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı, "Başkanınızla (Donald Trump) bir anlaşmaya varmıştık. Buna dayanarak, ilerlemeye istekliyiz ve hala bunu arzuluyoruz." diye ekledi.
Pezeşkiyan, savaşı sona erdirip erdirmeme konusunda tercihi yapması gereken tarafın ABD olduğunu söyledi.
İran'ın uluslararası hukuk ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT) kapsamındaki yükümlülüklerine uyacağını belirten Pezeşkiyan, Yemen'deki Husilerle ilgili konuda ise "Husiler kendi eylemlerinden sorumludur. Bizden talimat almıyorlar." dedi.
Pezeşkiyan, hayatta olup olmadığı merak edilen İranlı lider Mücteba Hamaney ile yaklaşık bir ay önce ''bizzat'' görüştüğünü ve yedi saat kadar vakit geçirdiğini ve sağlık durumunun "gayet iyi" olduğunu kaydetti.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
04.23 Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu görüşmeleri esnasında İranlı bir diplomat, İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon'un kendisine yönelik "provokatif" eylemine karşılık vermedi.
02.57 New York'ta Fox News'in sorularını cevaplayan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın ABD ile savaş peşinde olmadığını ve müzakereye dayalı bir anlaşma sağlama konusunda istekli olduğunu belirtti.
02.18 Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamad es-Sabah, İran'ı Hürmüz Boğazı'nı baskı aracı olarak kullanmakla suçlarayarak, bölgede barışçıl çözümleri ve sürdürülebilir bölgesel mutabakatları desteklediklerini söyledi.
02.04 Kolombiya hükümeti, İran ile diplomatik ilişkilerini resmen sonlandırdığını açıkladı.
02.00 ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'a ABD'nin İran'a saldırılarını sona erdirme çağrısı yapan karar tasarısını reddetti.
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Pezeşkiyan mesajı ABD basınına verdi: Anlaşmak istiyoruz
New York'ta Fox News'in sorularını cevaplayan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın ABD ile savaş peşinde olmadığını ve müzakereye dayalı bir anlaşma sağlama konusunda istekli olduğunu belirtti.
Pezeşkiyan, BM 81. Genel Kurul açılış haftası toplantıları çerçevesinde geldiği New York'ta Fox News'in sorularını cevapladı.
İran'ın savaşı mı yoksa bir anlaşmayı mı tercih ettiği sorulan Pezeşkiyan, "Biz savaşı seçmiyoruz, savaş bize dayatıldı, savaş peşinde değiliz." ifadelerine yer verdi.
Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlıklar nedeniyle çöken ancak öncesinde 60 gün içinde nihai bir barış anlaşması yapılmasını öngören haziran ayı mutabakatına atıfta bulunarak, Tahran'ın Washington ile bir anlaşma doğrultusunda ilerlemeye istekli olduğunu vurguladı.
İki ülke arasındaki gerilim sürerken ılımlı açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı, "Başkanınızla (Donald Trump) bir anlaşmaya varmıştık. Buna dayanarak, ilerlemeye istekliyiz ve hala bunu arzuluyoruz." diye ekledi.
Pezeşkiyan, savaşı sona erdirip erdirmeme konusunda tercihi yapması gereken tarafın ABD olduğunu söyledi.
İran'ın uluslararası hukuk ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT) kapsamındaki yükümlülüklerine uyacağını belirten Pezeşkiyan, Yemen'deki Husilerle ilgili konuda ise "Husiler kendi eylemlerinden sorumludur. Bizden talimat almıyorlar." dedi.
Pezeşkiyan, hayatta olup olmadığı merak edilen İranlı lider Mücteba Hamaney ile yaklaşık bir ay önce ''bizzat'' görüştüğünü ve yedi saat kadar vakit geçirdiğini ve sağlık durumunun "gayet iyi" olduğunu kaydetti.
04.23 Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu görüşmeleri esnasında İranlı bir diplomat, İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon'un kendisine yönelik "provokatif" eylemine karşılık vermedi.
02.57 New York'ta Fox News'in sorularını cevaplayan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın ABD ile savaş peşinde olmadığını ve müzakereye dayalı bir anlaşma sağlama konusunda istekli olduğunu belirtti.
02.18 Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamad es-Sabah, İran'ı Hürmüz Boğazı'nı baskı aracı olarak kullanmakla suçlarayarak, bölgede barışçıl çözümleri ve sürdürülebilir bölgesel mutabakatları desteklediklerini söyledi.
02.04 Kolombiya hükümeti, İran ile diplomatik ilişkilerini resmen sonlandırdığını açıkladı.
02.00 ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'a ABD'nin İran'a saldırılarını sona erdirme çağrısı yapan karar tasarısını reddetti.
iran savaş
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