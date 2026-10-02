Pakistan'dan Husilere sert tepki: Medine'ye saldırı büyük bir provokasyondur
Pakistan'dan Husilere sert tepki: Medine'ye saldırı büyük bir provokasyondur
Yemen'deki Husilerin Medine'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren Taybe Elektrik Santrali'ni İHA ile hedef alması üzerine Pakistan Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak saldırıyı 'büyük bir provokasyon' olarak niteledi ve şiddetle kınadı. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif de Suudi Arabistan'ın güvenliğini tehdit eden her türlü unsura karşı Riyad yönetimini savunmaya hazır olduklarını ve sarsılmaz bir dayanışma içinde bulunduklarını duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 02.10.2026 10:17
Haber Güncellenme Tarihi: 02.10.2026 10:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Pakistan Dışişleri Bakanlığından, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısı hakkında yapılan yazılı açıklamada, saldırı şiddetle kınandı.
Söz konusu saldırıda Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapının hedef alındığına işaret edilen açıklamada, "Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin kutsallığı ile ibadet edenlerin ve hacıların güvenliği her koşulda gözetilmelidir." çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, bu "pervasız eylemlerin" bir an önce ve koşulsuz bir şekilde son bulması çağrısı yapılırken saldırılar "büyük bir provokasyon" olarak nitelendirildi.
Pakistan'ın Suudi Arabistan ile "sarsılmaz bir dayanışma içinde olduğuna" işaret edilen açıklamada, "Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin korunmasında, halkının korunmasında ve hacıların güvenliğinin sağlanmasında Pakistan, Suudi Arabistan'a sıkı bir destek vermektedir." ifadesine yer verildi.
Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif
- PAKİSTAN SAVUNMA BAKANI'NDAN SUUDİ ARABİSTAN'A DESTEK
Öte yandan Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, Al Jazeera'ya verdiği röportajda, Suudi Arabistan'a desteğini dile getirdi.
Asif, "Suudi Arabistan'ın güvenliğini tehdit eden Husiler olsun ya da başka bir ülke veya bir grup olsun, her türlü çatışmada Suudi Arabistan'a yardım etmek için hazırız. Onları savunmak için orada olacağız." dedi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, dün yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin 2 gün önce Suudi Arabistan'ın Medine kentindeki Taybe Elektrik Santrali'ni insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını bildirmişti.
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Pakistan'dan Husilere sert tepki: Medine'ye saldırı büyük bir provokasyondur
Yemen'deki Husilerin Medine'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren Taybe Elektrik Santrali'ni İHA ile hedef alması üzerine Pakistan Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak saldırıyı 'büyük bir provokasyon' olarak niteledi ve şiddetle kınadı. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif de Suudi Arabistan'ın güvenliğini tehdit eden her türlü unsura karşı Riyad yönetimini savunmaya hazır olduklarını ve sarsılmaz bir dayanışma içinde bulunduklarını duyurdu.
Pakistan Dışişleri Bakanlığından, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısı hakkında yapılan yazılı açıklamada, saldırı şiddetle kınandı.
Söz konusu saldırıda Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapının hedef alındığına işaret edilen açıklamada, "Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin kutsallığı ile ibadet edenlerin ve hacıların güvenliği her koşulda gözetilmelidir." çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, bu "pervasız eylemlerin" bir an önce ve koşulsuz bir şekilde son bulması çağrısı yapılırken saldırılar "büyük bir provokasyon" olarak nitelendirildi.
Pakistan'ın Suudi Arabistan ile "sarsılmaz bir dayanışma içinde olduğuna" işaret edilen açıklamada, "Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin korunmasında, halkının korunmasında ve hacıların güvenliğinin sağlanmasında Pakistan, Suudi Arabistan'a sıkı bir destek vermektedir." ifadesine yer verildi.
Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif
- PAKİSTAN SAVUNMA BAKANI'NDAN SUUDİ ARABİSTAN'A DESTEK
Öte yandan Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, Al Jazeera'ya verdiği röportajda, Suudi Arabistan'a desteğini dile getirdi.
Asif, "Suudi Arabistan'ın güvenliğini tehdit eden Husiler olsun ya da başka bir ülke veya bir grup olsun, her türlü çatışmada Suudi Arabistan'a yardım etmek için hazırız. Onları savunmak için orada olacağız." dedi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, dün yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin 2 gün önce Suudi Arabistan'ın Medine kentindeki Taybe Elektrik Santrali'ni insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını bildirmişti.
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