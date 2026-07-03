NATO Zirvesi nedeniyle Esenboğa'da uçuşlara geçici kısıtlama
NATO Zirvesi nedeniyle Esenboğa'da uçuşlara geçici kısıtlama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, NATO Zirvesi kapsamında yayımlanan NOTAM doğrultusunda Ankara Esenboğa Havalimanı'nda belirli tarih ve saatlerde hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacağını duyurdu. Kısıtlamanın 7 Temmuz 2026 Salı günü 10.00-18.00, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü ise 14.00-21.00 saatleri arasında geçerli olacağı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 03.07.2026 18:13
Haber Güncellenme Tarihi: 03.07.2026 18:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
DHMİ tarafından yapılan yazılı açıklamada, uygulamanın NATO Zirvesi nedeniyle yayımlanan NOTAM kapsamında hayata geçirileceği belirtildi. Açıklamaya göre, belirtilen saat aralıklarında Esenboğa Havalimanı'ndaki hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak.
Resmi heyetleri taşıyan uçuşlar muaf olacak
Yabancı devlet başkanları ile beraberlerindeki resmi heyetleri taşıyan sivil ve askeri hava araçlarının söz konusu uygulamadan muaf tutulacağı açıklandı. Muafiyet kapsamındaki uçuşların, uçuş planlarının (Flight Plan) 18. alanına STS/ATFMX ibaresini işlemelerinin zorunlu olduğu ifade edildi.
Yolculara hava yolu şirketlerini takip etme çağrısı
DHMİ, yolcuların uçuşlarına ilişkin güncel bilgi ve olası düzenlemeleri ilgili hava yolu işletmelerinden takip etmelerinin önem taşıdığını bildirdi. Açıklamada, uygulamanın yalnızca belirtilen tarih ve saat aralıklarını kapsadığı vurgulandı.
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NATO Zirvesi nedeniyle Esenboğa'da uçuşlara geçici kısıtlama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, NATO Zirvesi kapsamında yayımlanan NOTAM doğrultusunda Ankara Esenboğa Havalimanı'nda belirli tarih ve saatlerde hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacağını duyurdu. Kısıtlamanın 7 Temmuz 2026 Salı günü 10.00-18.00, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü ise 14.00-21.00 saatleri arasında geçerli olacağı bildirildi.
DHMİ tarafından yapılan yazılı açıklamada, uygulamanın NATO Zirvesi nedeniyle yayımlanan NOTAM kapsamında hayata geçirileceği belirtildi. Açıklamaya göre, belirtilen saat aralıklarında Esenboğa Havalimanı'ndaki hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak.
Resmi heyetleri taşıyan uçuşlar muaf olacak
Yabancı devlet başkanları ile beraberlerindeki resmi heyetleri taşıyan sivil ve askeri hava araçlarının söz konusu uygulamadan muaf tutulacağı açıklandı. Muafiyet kapsamındaki uçuşların, uçuş planlarının (Flight Plan) 18. alanına STS/ATFMX ibaresini işlemelerinin zorunlu olduğu ifade edildi.
Yolculara hava yolu şirketlerini takip etme çağrısı
DHMİ, yolcuların uçuşlarına ilişkin güncel bilgi ve olası düzenlemeleri ilgili hava yolu işletmelerinden takip etmelerinin önem taşıdığını bildirdi. Açıklamada, uygulamanın yalnızca belirtilen tarih ve saat aralıklarını kapsadığı vurgulandı.
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