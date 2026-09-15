NATO üssünde Tinder krizi! İttifakı alarma geçiren casusluk iddiası
NATO üssünde Tinder krizi! İttifakı alarma geçiren casusluk iddiası
İngiltere'deki Northwood NATO askeri üssünde görev yapan İspanyol bir subayın flört uygulaması Tinder'da tanıştığı kadının Rus ajanı olduğu iddiası üssü alarma geçirdi. Çapkın subay görevden uzaklaştırıldı.
Haber Giriş Tarihi: 15.09.2026 08:51
Haber Güncellenme Tarihi: 15.09.2026 08:52
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İngiltere'deki NATO üssünde görevli İspanyol subay, flört uygulaması Tinder'dan tanıştığı kadının Rus ajanı olduğu iddiasıyla görevden alındı.
İngiltere'deki NATO deniz komutanlığında görev yapan İspanyol subayın, Tinder'da tanıştığı kadınla ilişkisi büyük bir krize neden oldu. İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, Northwood'da bulunan NATO Müttefik Deniz Komutanlığı'nda (MARCOM) görev yapan subayın, Ekim 2024'te Tinder üzerinden tanıştığı kadınla ilişkisi, güvenlik soruşturmasına neden oldu. Sovyetler Birliği'nde doğan ve İngiliz-Polonya çifte vatandaşlığı bulunan Janina White'ın, Rusya adına casusluk yaptığı iddia edildi.
Janina White'in, Vladimir Putin'in kartondan yapılmış bir maketiyle çekilen fotoğrafı haberde yer aldı.
GİRİŞLER YASAKLANDI
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Haberde İspanyol deniz kuvvetlerinde görev yapan kıdemli subayın görevinin, İngiliz sularında faaliyet gösteren Rus denizaltıları ve savaş gemilerini izleme ve Rus lider Vladimir Putin'in gölge filosuyla bağlantılı yaptırım uygulanan petrol tankerlerini takip olduğu öğrenildi. Yaklaşık 2 yıldır Janina White ile ilişki yaşadığı belirlenen subay, İspanyol ve NATO güvenlik yetkilileri tarafından görevden uzaklaştırıldı. İngiliz yetkililer subayın Northwood giriş kartını iptal etti ve güvenlik soruşturmaları tamamlanana kadar üsse girişini yasakladı.
RUS İSTİHBARATI SORGULADI
Londra'nın Romford bölgesinde yaşayan 49 yaşındaki White, kendisinin Rusya adına casusluk yaptığı yönündeki iddiaları reddetti. White, hiçbir zaman tutuklanmadığını ve yürütülen soruşturmalarda yabancı bir ajan olduğunun kanıtlanmadığını söyledi. White, hasta babasını ziyaret etmek amacıyla Eylül 2025'te St. Petersburg'a gittiğini ve burada Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden olduğunu iddia ettiği bir kişinin kendisiyle görüştüğünü söyledi. Andrei isimli olduğunu belirttiği kişinin kendisini bir kafeye götürdüğünü ve yaklaşık iki saat boyunca güvenlik soruşturmasına tabi tuttuğunu öne süren White, görüşmede NATO subayıyla ilişkisi hakkında da sorular yöneltildiğini belirtti. White, "Eski partnerimin işi hakkında bir şey bilip bilmediğimi sordu. Ben de hayır dedim. Evde onun işi hakkında konuşmaması yönünde bir kuralımız vardı" dedi.
NATO yetkilileri, personel meseleleri hakkında yorum yapmayacaklarını belirtirken, İspanyon Savunma Bakanlığı ise hukuki süreçlerle ilgili yorum yapmanın uygun olmadığını açıkladı.
SUBAYLA AYNI EVE TAŞINMIŞ
İddiaya göre White, tanışmalarından yaklaşık iki hafta sonra subayın Londra'daki evine taşındı. İlişkisinin kısa sürede ciddi bir boyuta ulaştığını belirten White, "Ortak bir banka hesabı açtık ve tatil planları yapmaya, bebek sahibi olmayı düşünmeye başladık" dedi.
NOEL PARTİSİ MERCEK ALTINDA
Mahkeme belgelerine göre White, 12 Aralık 2024'te üste düzenlenen Noel partisine İspanyol subayla birlikte katıldı. Subayın, White için bir günlük refakatli ziyaretçi kartı çıkardı. Northwood komutanı, soruşturma hakkında 19 Haziran 2025'te bilgilendirildi. Bunun ardından subayın üs giriş kartı, "güvenlik soruşturmalarının sonuçlanmasına kadar" iptal edildi. White ise subayın güvenlik kartı iptal edildikten sonra da NATO tesislerine erişebildiğini öne sürdü. White, "Üsse girdik ve o bir yerlerde süper güvenli bilgisayarlara ve verilere erişebiliyordu, ben ise havuz başında kahve ve çay içip keyif yapıyordum" dedi. Üsse yaptığı ziyaret sırasında 'sıkıldığını' iddia eden White, "Hiçbir süper gizli tesise erişimim olmadı" ifadelerini kullandı.
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NATO üssünde Tinder krizi! İttifakı alarma geçiren casusluk iddiası
İngiltere'deki Northwood NATO askeri üssünde görev yapan İspanyol bir subayın flört uygulaması Tinder'da tanıştığı kadının Rus ajanı olduğu iddiası üssü alarma geçirdi. Çapkın subay görevden uzaklaştırıldı.
İngiltere'deki NATO üssünde görevli İspanyol subay, flört uygulaması Tinder'dan tanıştığı kadının Rus ajanı olduğu iddiasıyla görevden alındı.
İngiltere'deki NATO deniz komutanlığında görev yapan İspanyol subayın, Tinder'da tanıştığı kadınla ilişkisi büyük bir krize neden oldu. İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, Northwood'da bulunan NATO Müttefik Deniz Komutanlığı'nda (MARCOM) görev yapan subayın, Ekim 2024'te Tinder üzerinden tanıştığı kadınla ilişkisi, güvenlik soruşturmasına neden oldu. Sovyetler Birliği'nde doğan ve İngiliz-Polonya çifte vatandaşlığı bulunan Janina White'ın, Rusya adına casusluk yaptığı iddia edildi.
Janina White'in, Vladimir Putin'in kartondan yapılmış bir maketiyle çekilen fotoğrafı haberde yer aldı.
GİRİŞLER YASAKLANDI
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Haberde İspanyol deniz kuvvetlerinde görev yapan kıdemli subayın görevinin, İngiliz sularında faaliyet gösteren Rus denizaltıları ve savaş gemilerini izleme ve Rus lider Vladimir Putin'in gölge filosuyla bağlantılı yaptırım uygulanan petrol tankerlerini takip olduğu öğrenildi. Yaklaşık 2 yıldır Janina White ile ilişki yaşadığı belirlenen subay, İspanyol ve NATO güvenlik yetkilileri tarafından görevden uzaklaştırıldı. İngiliz yetkililer subayın Northwood giriş kartını iptal etti ve güvenlik soruşturmaları tamamlanana kadar üsse girişini yasakladı.
RUS İSTİHBARATI SORGULADI
Londra'nın Romford bölgesinde yaşayan 49 yaşındaki White, kendisinin Rusya adına casusluk yaptığı yönündeki iddiaları reddetti. White, hiçbir zaman tutuklanmadığını ve yürütülen soruşturmalarda yabancı bir ajan olduğunun kanıtlanmadığını söyledi. White, hasta babasını ziyaret etmek amacıyla Eylül 2025'te St. Petersburg'a gittiğini ve burada Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden olduğunu iddia ettiği bir kişinin kendisiyle görüştüğünü söyledi. Andrei isimli olduğunu belirttiği kişinin kendisini bir kafeye götürdüğünü ve yaklaşık iki saat boyunca güvenlik soruşturmasına tabi tuttuğunu öne süren White, görüşmede NATO subayıyla ilişkisi hakkında da sorular yöneltildiğini belirtti. White, "Eski partnerimin işi hakkında bir şey bilip bilmediğimi sordu. Ben de hayır dedim. Evde onun işi hakkında konuşmaması yönünde bir kuralımız vardı" dedi.
NATO yetkilileri, personel meseleleri hakkında yorum yapmayacaklarını belirtirken, İspanyon Savunma Bakanlığı ise hukuki süreçlerle ilgili yorum yapmanın uygun olmadığını açıkladı.
SUBAYLA AYNI EVE TAŞINMIŞ
İddiaya göre White, tanışmalarından yaklaşık iki hafta sonra subayın Londra'daki evine taşındı. İlişkisinin kısa sürede ciddi bir boyuta ulaştığını belirten White, "Ortak bir banka hesabı açtık ve tatil planları yapmaya, bebek sahibi olmayı düşünmeye başladık" dedi.
NOEL PARTİSİ MERCEK ALTINDA
Mahkeme belgelerine göre White, 12 Aralık 2024'te üste düzenlenen Noel partisine İspanyol subayla birlikte katıldı. Subayın, White için bir günlük refakatli ziyaretçi kartı çıkardı. Northwood komutanı, soruşturma hakkında 19 Haziran 2025'te bilgilendirildi. Bunun ardından subayın üs giriş kartı, "güvenlik soruşturmalarının sonuçlanmasına kadar" iptal edildi. White ise subayın güvenlik kartı iptal edildikten sonra da NATO tesislerine erişebildiğini öne sürdü. White, "Üsse girdik ve o bir yerlerde süper güvenli bilgisayarlara ve verilere erişebiliyordu, ben ise havuz başında kahve ve çay içip keyif yapıyordum" dedi. Üsse yaptığı ziyaret sırasında 'sıkıldığını' iddia eden White, "Hiçbir süper gizli tesise erişimim olmadı" ifadelerini kullandı.
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