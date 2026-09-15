NATO ile Rusya arasında tehlikeli yakın temas

Rusya ile NATO arasındaki gerilim, Danimarka açıklarında yaşanan askeri yakın temasla yeniden gündeme geldi. Danimarka Hava Kuvvetlerine ait bir helikoptere Rus fırkateyninden iki işaret fişeği atılırken, fişeklerden birinin helikopterin çok yakınından geçtiği bildirildi. Danimarka müttefiklerini olay hakkında bilgilendirirken NATO, Rusya’nın eylemine tepki gösterdi. Bölgede bundan sonraki askeri hareketlilik ve NATO’nun gelişmelere vereceği karşılık yakından izlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 15.09.2026 19:21
Haber Güncellenme Tarihi: 15.09.2026 19:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
NATO Sözcüsü Allison Hart, Danimarka’nın Rus fırkateyni ile askeri helikopter arasında yaşanan olay konusunda müttefiklerini bilgilendirdiğini açıkladı.
Hart, Rusya’nın hareketini “müttefikleri yıldırmayı amaçlayan bir başka pervasız eylem” olarak nitelendirdi. NATO’nun topraklarını korumayı ve Ukrayna’ya desteğini sürdürmeyi amaçladığını belirtti.
Rus fırkateyninden iki işaret fişeği atıldı
Danimarka Savunma Bakanlığına göre ülkenin hava kuvvetlerine ait helikopter, Falster Adası’nın güney ucundaki Gedser açıklarında rutin fotoğraf çekme görevi yürütüyordu.
Uluslararası sulardaki görev sırasında Rus fırkateyninden helikoptere doğru iki işaret fişeği atıldı. Fişeklerden birinin helikopterin çok yakınından geçtiği, hava aracının ve mürettebatın olayda zarar görmediği açıklandı.
Rusya’nın Kopenhag Büyükelçisi çağrıldı
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, yaşananları “kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Olayın ardından Rusya’nın Kopenhag Büyükelçisi Vladimir Barbin, Danimarka Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Gelişme, Kuzey Avrupa ve Baltık hattındaki askeri hareketliliğin yakından takip edildiği bir dönemde gerçekleşti.
Avrupa’daki askeri hareketlilik gündemde
Litvanya hava sahasına giren bir İHA’nın NATO savaş uçakları tarafından düşürülmesi de bölgede yaşanan gelişmeler arasında yer aldı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Litvanya ve Danimarka’daki gelişmelerin münferit olmadığını belirterek bunları Rusya’nın Avrupa’ya yönelik daha geniş saldırganlık ve kışkırtma politikasının parçası olarak değerlendirdi.
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NATO ile Rusya arasında tehlikeli yakın temas
Rusya ile NATO arasındaki gerilim, Danimarka açıklarında yaşanan askeri yakın temasla yeniden gündeme geldi. Danimarka Hava Kuvvetlerine ait bir helikoptere Rus fırkateyninden iki işaret fişeği atılırken, fişeklerden birinin helikopterin çok yakınından geçtiği bildirildi. Danimarka müttefiklerini olay hakkında bilgilendirirken NATO, Rusya’nın eylemine tepki gösterdi. Bölgede bundan sonraki askeri hareketlilik ve NATO’nun gelişmelere vereceği karşılık yakından izlenecek.
NATO Sözcüsü Allison Hart, Danimarka’nın Rus fırkateyni ile askeri helikopter arasında yaşanan olay konusunda müttefiklerini bilgilendirdiğini açıkladı.
Hart, Rusya’nın hareketini “müttefikleri yıldırmayı amaçlayan bir başka pervasız eylem” olarak nitelendirdi. NATO’nun topraklarını korumayı ve Ukrayna’ya desteğini sürdürmeyi amaçladığını belirtti.
Rus fırkateyninden iki işaret fişeği atıldı
Danimarka Savunma Bakanlığına göre ülkenin hava kuvvetlerine ait helikopter, Falster Adası’nın güney ucundaki Gedser açıklarında rutin fotoğraf çekme görevi yürütüyordu.
Uluslararası sulardaki görev sırasında Rus fırkateyninden helikoptere doğru iki işaret fişeği atıldı. Fişeklerden birinin helikopterin çok yakınından geçtiği, hava aracının ve mürettebatın olayda zarar görmediği açıklandı.
Rusya’nın Kopenhag Büyükelçisi çağrıldı
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, yaşananları “kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Olayın ardından Rusya’nın Kopenhag Büyükelçisi Vladimir Barbin, Danimarka Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Gelişme, Kuzey Avrupa ve Baltık hattındaki askeri hareketliliğin yakından takip edildiği bir dönemde gerçekleşti.
Avrupa’daki askeri hareketlilik gündemde
Litvanya hava sahasına giren bir İHA’nın NATO savaş uçakları tarafından düşürülmesi de bölgede yaşanan gelişmeler arasında yer aldı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Litvanya ve Danimarka’daki gelişmelerin münferit olmadığını belirterek bunları Rusya’nın Avrupa’ya yönelik daha geniş saldırganlık ve kışkırtma politikasının parçası olarak değerlendirdi.
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