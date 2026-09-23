Miçotakis’ten savunma sanayisi itirafı: Hala sıfırız
Miçotakis’ten savunma sanayisi itirafı: Hala sıfırız
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, San Francisco’da katıldığı teknoloji ve inovasyon buluşmasında ülkesinin yerli savunma sanayisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Miçotakis, Yunanistan’ın savunmaya uzun yıllardır önemli kaynak ayırmasına rağmen yerli üretim ve teknoloji geliştirme konusunda istenen seviyeye ulaşamadığını söyledi. Atina yönetiminin önümüzdeki dönemde savunma yatırımlarında yerli üretimin payını nasıl artıracağı gündemdeki başlıklardan biri olacak.
Haber Giriş Tarihi: 23.09.2026 21:28
Haber Güncellenme Tarihi: 23.09.2026 21:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Miçotakis, Yunanistan’ın yaklaşık 30 yıldır savunma alanında yüksek harcamalar yaptığını belirtirken, bu kaynakların güçlü bir yerli savunma sanayisinin oluşmasını sağlamadığını ifade etti.
Yerli savunma sanayisi ve teknoloji üretimine ilişkin konuşan Miçotakis, “İş yerli savunma sanayisi ve teknoloji üretimine geldiğinde ortada neredeyse hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.
“Yerli savunma sanayisinde hala sıfırız”
Yunanistan Başbakanı, ülkesinin mevcut durumunu anlatırken “Yerli savunma sanayisinde hala sıfırız” değerlendirmesinde bulundu. Açıklamalar, Yunanistan’ın savunma harcamalarının yanı sıra yerli üretim kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarının da tartışılmasına neden oldu.
Yunanistan son yıllarda savunma kapasitesini artırmak amacıyla Avrupa ülkeleriyle çeşitli tedarik ve iş birliği anlaşmaları gerçekleştiriyor. Atina yönetiminin aynı zamanda yerli savunma şirketlerinin yeni programlardaki payını artırmaya yönelik adımlar üzerinde çalıştığı belirtiliyor.
Savunma için milyarlarca euroluk plan
Yunanistan, uzun vadeli savunma modernizasyonu kapsamında önemli miktarda kaynak ayırmayı planlıyor. Kullanıcı tarafından aktarılan Reuters verisine göre Atina yönetiminin 2036’ya kadar savunma alanında 28 milyar euro düzeyinde harcama öngördüğü belirtiliyor.
Program kapsamında yeni savunma sistemlerinin tedariki ve mevcut kapasitenin modernizasyonunun yanı sıra yerli teknoloji ve üretim altyapısının geliştirilmesi de Yunanistan’ın gündeminde bulunuyor.
Miçotakis’in açıklamaları, Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayisinde geliştirdiği yerli sistemlerin bölgesel savunma politikalarında daha fazla gündeme geldiği bir dönemde yapıldı.
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Miçotakis’ten savunma sanayisi itirafı: Hala sıfırız
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, San Francisco’da katıldığı teknoloji ve inovasyon buluşmasında ülkesinin yerli savunma sanayisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Miçotakis, Yunanistan’ın savunmaya uzun yıllardır önemli kaynak ayırmasına rağmen yerli üretim ve teknoloji geliştirme konusunda istenen seviyeye ulaşamadığını söyledi. Atina yönetiminin önümüzdeki dönemde savunma yatırımlarında yerli üretimin payını nasıl artıracağı gündemdeki başlıklardan biri olacak.
Miçotakis, Yunanistan’ın yaklaşık 30 yıldır savunma alanında yüksek harcamalar yaptığını belirtirken, bu kaynakların güçlü bir yerli savunma sanayisinin oluşmasını sağlamadığını ifade etti.
Yerli savunma sanayisi ve teknoloji üretimine ilişkin konuşan Miçotakis, “İş yerli savunma sanayisi ve teknoloji üretimine geldiğinde ortada neredeyse hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.
“Yerli savunma sanayisinde hala sıfırız”
Yunanistan Başbakanı, ülkesinin mevcut durumunu anlatırken “Yerli savunma sanayisinde hala sıfırız” değerlendirmesinde bulundu. Açıklamalar, Yunanistan’ın savunma harcamalarının yanı sıra yerli üretim kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarının da tartışılmasına neden oldu.
Yunanistan son yıllarda savunma kapasitesini artırmak amacıyla Avrupa ülkeleriyle çeşitli tedarik ve iş birliği anlaşmaları gerçekleştiriyor. Atina yönetiminin aynı zamanda yerli savunma şirketlerinin yeni programlardaki payını artırmaya yönelik adımlar üzerinde çalıştığı belirtiliyor.
Savunma için milyarlarca euroluk plan
Yunanistan, uzun vadeli savunma modernizasyonu kapsamında önemli miktarda kaynak ayırmayı planlıyor. Kullanıcı tarafından aktarılan Reuters verisine göre Atina yönetiminin 2036’ya kadar savunma alanında 28 milyar euro düzeyinde harcama öngördüğü belirtiliyor.
Program kapsamında yeni savunma sistemlerinin tedariki ve mevcut kapasitenin modernizasyonunun yanı sıra yerli teknoloji ve üretim altyapısının geliştirilmesi de Yunanistan’ın gündeminde bulunuyor.
Miçotakis’in açıklamaları, Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayisinde geliştirdiği yerli sistemlerin bölgesel savunma politikalarında daha fazla gündeme geldiği bir dönemde yapıldı.
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