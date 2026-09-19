Miçotakis’in sözleri gündem olmuştu! Tatbikatta Yunan askerler denize düştü
Miçotakis’in sözleri gündem olmuştu! Tatbikatta Yunan askerler denize düştü
İsrail ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiği MEDUSA-15 askeri tatbikatında yaşanan aksaklıklar gündem oldu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in “Deniz biraz dalgalanmaya başladı” sözlerinin ardından tatbikat sırasında bazı Yunan askerlerin denize düştüğü görüldü.
Haber Giriş Tarihi: 19.09.2026 09:41
Haber Güncellenme Tarihi: 19.09.2026 09:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yunanistan ve İsrail Doğu Akdeniz'de ortak bir tatbikat düzenledi. Tatbikata iki İsrail füze gemisi ile iki Yunan fırkateyni katıldı.
Yunan basını da tatbikatı 'yüksek sembolik öneme sahip' olarak nitelendirdi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Meis Adası'na yaptığı ziyaretin ardından yeni açıklamalarda bulundu.
ERT'nin haberinde yer alan ifadelere göre Miçotakis, "Deniz biraz dalgalanmaya başladı" ifadesini kullandı. Silahlandırılması yasak olan Meis Adası'ndaki yasa dışı faaliyetlerini meşrulaştırmaya çalışan Miçotakis, "Adaların Yunan kimliğinin korunması için en iyisi sınırların güçlendirilmesidir" diyerek asıl niyetini açıkça ortaya koydu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yunanistan ile yapılan tatbikat hakkında bilgi verildi. İki hafta önce gerçekleştirildiği belirtilen tatbikatın amacının "iki donanma arasındaki süregelen iş birliğinin bir parçası olarak operasyonel iş birliğini güçlendirmek ve birlikte etkin bir şekilde hareket etme kabiliyetlerini artırmak" olduğu ifade edildi. Tatbikat kapsamında İsrail ve Yunanistan ordularının acil durumlar da dahil olmak üzere çeşitli senaryolarda eğitim aldığı belirtildi.
Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen MEDUSA-15 çok uluslu askeri tatbikatının çıkarma eğitimi sırasında yaşanan aksaklıklar gündem oldu. Tatbikata ilişkin haberlerde Yunanistan'ın yanı sıra Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Fransa ve İtalya'nın da yer aldığı belirtiliyor.
Amfibi harekât kapsamında kıyıya yönelen botlardan çıkmaya çalışan askerlerden bazılarının ağır teçhizatlarıyla dengelerini kaybederek suya düştüğü görüldü.
Kıyıya ulaşmayı başaran askerlerin de botları yeniden denize yönlendirmekte zorlandıkları anlar görüntülere yansıdı. Dalgaların etkisiyle bazı botların geri sürüklendiği ve çıkarma sırasında aksaklıkların yaşandığı aktarıldı.
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Miçotakis’in sözleri gündem olmuştu! Tatbikatta Yunan askerler denize düştü
İsrail ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiği MEDUSA-15 askeri tatbikatında yaşanan aksaklıklar gündem oldu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in “Deniz biraz dalgalanmaya başladı” sözlerinin ardından tatbikat sırasında bazı Yunan askerlerin denize düştüğü görüldü.
Yunanistan ve İsrail Doğu Akdeniz'de ortak bir tatbikat düzenledi. Tatbikata iki İsrail füze gemisi ile iki Yunan fırkateyni katıldı.
Yunan basını da tatbikatı 'yüksek sembolik öneme sahip' olarak nitelendirdi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Meis Adası'na yaptığı ziyaretin ardından yeni açıklamalarda bulundu.
ERT'nin haberinde yer alan ifadelere göre Miçotakis, "Deniz biraz dalgalanmaya başladı" ifadesini kullandı. Silahlandırılması yasak olan Meis Adası'ndaki yasa dışı faaliyetlerini meşrulaştırmaya çalışan Miçotakis, "Adaların Yunan kimliğinin korunması için en iyisi sınırların güçlendirilmesidir" diyerek asıl niyetini açıkça ortaya koydu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yunanistan ile yapılan tatbikat hakkında bilgi verildi. İki hafta önce gerçekleştirildiği belirtilen tatbikatın amacının "iki donanma arasındaki süregelen iş birliğinin bir parçası olarak operasyonel iş birliğini güçlendirmek ve birlikte etkin bir şekilde hareket etme kabiliyetlerini artırmak" olduğu ifade edildi. Tatbikat kapsamında İsrail ve Yunanistan ordularının acil durumlar da dahil olmak üzere çeşitli senaryolarda eğitim aldığı belirtildi.
Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen MEDUSA-15 çok uluslu askeri tatbikatının çıkarma eğitimi sırasında yaşanan aksaklıklar gündem oldu. Tatbikata ilişkin haberlerde Yunanistan'ın yanı sıra Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Fransa ve İtalya'nın da yer aldığı belirtiliyor.
Amfibi harekât kapsamında kıyıya yönelen botlardan çıkmaya çalışan askerlerden bazılarının ağır teçhizatlarıyla dengelerini kaybederek suya düştüğü görüldü.
Kıyıya ulaşmayı başaran askerlerin de botları yeniden denize yönlendirmekte zorlandıkları anlar görüntülere yansıdı. Dalgaların etkisiyle bazı botların geri sürüklendiği ve çıkarma sırasında aksaklıkların yaşandığı aktarıldı.
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