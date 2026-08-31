Dışişleri Bakanlığı, Mekke Anlaşması kapsamında düzenlenen ilk toplantıda üç ülkenin anlaşmanın uygulanması için birlikte çalışma kararlılığını teyit ettiğini bildirdi. Taraflar, dayanışmanın güçlendirilmesi ile kolektif caydırıcılık ve savunmanın güvenilirliği ve etkinliğinin sağlanması konusunda mutabık kaldı. Anlaşmanın bundan sonraki süreçte kurumsallaştırılmış ve kararlı şekilde uygulanması öne çıkacak.
Haber Giriş Tarihi: 31.08.2026 18:55
Haber Güncellenme Tarihi: 31.08.2026 18:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Mekke Anlaşması kapsamında gerçekleştirilen ilk toplantıda, üç ülke arasındaki iş birliğinin anlaşma hükümleri doğrultusunda sürdürülmesi ele alındı. Toplantıda tarafların anlaşmayı kurumsallaştırılmış bir yapı içinde uygulama konusundaki kararlılığı vurgulandı.
Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre üç ülke, birlikte çalışma iradelerini teyit etti. Taraflar ayrıca dayanışmanın güçlendirilmesi konusunda görüş birliğine vardı.
Kolektif caydırıcılık ve savunma gündemde
Toplantının öne çıkan başlıkları arasında kolektif caydırıcılık ve savunma yer aldı. Üç ülke, kolektif caydırıcılık ile savunmanın güvenilirliğinin ve etkinliğinin sağlanması hususunda mutabık kaldı.
Bakanlık açıklamasında, Mekke Anlaşması'nın kurumsallaştırılmış ve kararlı şekilde uygulanmasının bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunacağı belirtildi.
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Mekke Anlaşması için üç ülkeden ortak adım
Dışişleri Bakanlığı, Mekke Anlaşması kapsamında düzenlenen ilk toplantıda üç ülkenin anlaşmanın uygulanması için birlikte çalışma kararlılığını teyit ettiğini bildirdi. Taraflar, dayanışmanın güçlendirilmesi ile kolektif caydırıcılık ve savunmanın güvenilirliği ve etkinliğinin sağlanması konusunda mutabık kaldı. Anlaşmanın bundan sonraki süreçte kurumsallaştırılmış ve kararlı şekilde uygulanması öne çıkacak.
Mekke Anlaşması kapsamında gerçekleştirilen ilk toplantıda, üç ülke arasındaki iş birliğinin anlaşma hükümleri doğrultusunda sürdürülmesi ele alındı. Toplantıda tarafların anlaşmayı kurumsallaştırılmış bir yapı içinde uygulama konusundaki kararlılığı vurgulandı.
Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre üç ülke, birlikte çalışma iradelerini teyit etti. Taraflar ayrıca dayanışmanın güçlendirilmesi konusunda görüş birliğine vardı.
Kolektif caydırıcılık ve savunma gündemde
Toplantının öne çıkan başlıkları arasında kolektif caydırıcılık ve savunma yer aldı. Üç ülke, kolektif caydırıcılık ile savunmanın güvenilirliğinin ve etkinliğinin sağlanması hususunda mutabık kaldı.
Bakanlık açıklamasında, Mekke Anlaşması'nın kurumsallaştırılmış ve kararlı şekilde uygulanmasının bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunacağı belirtildi.
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