Liberman: Trump, Başkan Erdoğan ile görüştü seninle görüşmedi
Liberman: Trump, Başkan Erdoğan ile görüştü seninle görüşmedi
İsrailli siyasetçi Avigdor Liberman, katil Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasındaki tabloyla, ülkesinin dünyadaki konumunun 'eşi benzeri görülmemiş' şekilde düştüğünü itiraf etti. Liberman, 'ABD Başkanı Trump, Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin liderleri dahil çok sayıda liderle bir araya geldi ancak Netanyahu ile görüşmedi çünkü onu bir yük olarak görüyor.' dedi. İsrail basını da Netanyahu'nun 'kendisini dinlemeyen bir dünyaya seslendiğini' belirterek, konuşmasını 'kibirli, saldırgan ve vizyondan yoksun' olarak nitelendirdi.
Haber Giriş Tarihi: 25.09.2026 15:16
Haber Güncellenme Tarihi: 25.09.2026 15:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Eski İsrail Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi'nin lideri Avigdor Liberman, Netanyahu'nun BM Genel Kurulundaki konuşmasının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin liderleri dahil çok sayıda liderle bir araya geldiğini ancak Netanyahu'yla görüşmediğini, çünkü onu bir yük olarak gördüğünü dile getiren Liberman, ABD teknoloji sektörünün önde gelen isimleri ve G7 ülkelerinin liderlerinin de Netanyahu ile görüşmeye yanaşmadığının altını çizdi.
Liberman, Netanyahu'nun kendisiyle birlikte İsrail'i de Batı dünyası için dışlanmış bir yük haline getirdiğini kaydetti.
"İsrail'in dünyadaki konumu eşi benzeri görülmemiş şekilde düştü." ifadelerini kullanan Liberman, "27 Ekim'de yapılacak seçimlerde İsrail'i siyasi, güvenlik ve ekonomik bir felakete sürükleyen yönetimin değiştirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
- "YENİ HÜKÜMET İSRAİL'İN YENİDEN SAYGIN KONUMA GETİRECEK"
Liberman, seçim sonrası kurulacak yeni hükümetin, İsrail'in ABD'deki ve dünyadaki konumunu yeniden tesis edeceğini ve ülkesini uluslararası toplumda yeniden saygın bir konuma getireceğini savundu.
İsrail'in geçmiş yıllarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD'nin veto hakkından yararlandığını, Trump'ın başkan olduğu sürece de veto hakkını İsrail lehine kullanmaya devam edeceğini dile getiren Liberman, "Ancak bir sonraki başkanda durum değişebilir. Güvenlik Konseyi'nden İsrail aleyhine bir karar çıkarılması, İsrail'in derin bir yalnızlığa itilmesine ve uluslararası toplum tarafından dışlanan bir ülke haline gelmesine yol açabilir." ifadelerini kullandı.
Netanyahu'nun BM Genel Kurul konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisi İsrail'in Gazze'deki soykırım başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gasplarına, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki göstererek salonu terk etmişti.
Neredeyse boş salona konuşan Netanyahu'nun ise kendisini alkışlatmak için bazı İsraillileri BM Genel Kurulu'na getirdiği görülmüştü.
İSRAİL BASINI: NETANYAHU KENDİSİNİ DİNLEMEYEN BİR DÜNYAYA KİBİRLİ VE VİZYONDAN YOKSUN BİR KONUŞMA YAPTI
İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda "kendisini dinlemeyen bir dünyaya seslendiğini" belirterek, konuşmasını "kibirli, saldırgan ve vizyondan yoksun" olarak nitelendirdi.
İsrail'de Yedioth Ahronoth'un haberinde, katılımcıların İsrail Başbakanı'nı protestosuna işaret edilerek Netanyahu'nun BM Genel Kurulundaki konuşmasını "boş bir salonda ve yalnızlığın hakim olduğu bir atmosferde" yaptığı belirtildi.
"Netanyahu'nun kendisini dinlemeyen bir dünyaya" seslendiği aktarılan haberde, İsrail Başbakanı'nın konuşması "kibirli, saldırgan ve vizyondan yoksun" şeklinde nitelendirildi.
İsrail'de seçimlere yaklaşık bir ay kala Netanyahu'nun konuşmasının öncelikle ülke muhalefetine yönelik olduğu aktarıldı.
Haberde Netanyahu'nun "sert ve düşmanca" olan konuşmasının "kan, ter ve gözyaşı konuşmasına" benzediği yorumu yapıldı.
Netanyahu'nun, "Abraham Anlaşmaları"nın genişletilmesi ihtimali dahil barışa ilişkin hiçbir şey söylemediğine dikkati çekilen haberde, konuşmanın "herhangi bir umut ışığı sunmadığı" vurgulandı.
Netanyahu'nun konuşması, 27 Ekim'de yapılması planlanan İsrail seçimlerine 33 gün kala ve ülkedeki siyasi tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde geldi.
Muhalefet kesimi konuşmanın içeriğini eleştirirken, Netanyahu'nun koalisyonundaki bakanlar ve siyasetçiler ise konuşmayı övdü.
Netanyahu'nun BM Genel Kurul konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisi İsrail'in Gazze'deki soykırım başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gasplarına, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki göstererek salonu terk etmişti.
Neredeyse boş salona konuşan Netanyahu'nun ise kendisini alkışlatmak için bazı İsraillileri BM Genel Kurulu'na getirdiği görülmüştü.
Ayrıca, Netanyahu New York'ta geniş çaplı gösterilerle halk tarafından protesto edilmişti.
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kasım 2024'te Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.
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Liberman: Trump, Başkan Erdoğan ile görüştü seninle görüşmedi
İsrailli siyasetçi Avigdor Liberman, katil Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasındaki tabloyla, ülkesinin dünyadaki konumunun 'eşi benzeri görülmemiş' şekilde düştüğünü itiraf etti. Liberman, 'ABD Başkanı Trump, Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin liderleri dahil çok sayıda liderle bir araya geldi ancak Netanyahu ile görüşmedi çünkü onu bir yük olarak görüyor.' dedi. İsrail basını da Netanyahu'nun 'kendisini dinlemeyen bir dünyaya seslendiğini' belirterek, konuşmasını 'kibirli, saldırgan ve vizyondan yoksun' olarak nitelendirdi.
Eski İsrail Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi'nin lideri Avigdor Liberman, Netanyahu'nun BM Genel Kurulundaki konuşmasının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin liderleri dahil çok sayıda liderle bir araya geldiğini ancak Netanyahu'yla görüşmediğini, çünkü onu bir yük olarak gördüğünü dile getiren Liberman, ABD teknoloji sektörünün önde gelen isimleri ve G7 ülkelerinin liderlerinin de Netanyahu ile görüşmeye yanaşmadığının altını çizdi.
Liberman, Netanyahu'nun kendisiyle birlikte İsrail'i de Batı dünyası için dışlanmış bir yük haline getirdiğini kaydetti.
"İsrail'in dünyadaki konumu eşi benzeri görülmemiş şekilde düştü." ifadelerini kullanan Liberman, "27 Ekim'de yapılacak seçimlerde İsrail'i siyasi, güvenlik ve ekonomik bir felakete sürükleyen yönetimin değiştirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
- "YENİ HÜKÜMET İSRAİL'İN YENİDEN SAYGIN KONUMA GETİRECEK"
Liberman, seçim sonrası kurulacak yeni hükümetin, İsrail'in ABD'deki ve dünyadaki konumunu yeniden tesis edeceğini ve ülkesini uluslararası toplumda yeniden saygın bir konuma getireceğini savundu.
İsrail'in geçmiş yıllarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD'nin veto hakkından yararlandığını, Trump'ın başkan olduğu sürece de veto hakkını İsrail lehine kullanmaya devam edeceğini dile getiren Liberman, "Ancak bir sonraki başkanda durum değişebilir. Güvenlik Konseyi'nden İsrail aleyhine bir karar çıkarılması, İsrail'in derin bir yalnızlığa itilmesine ve uluslararası toplum tarafından dışlanan bir ülke haline gelmesine yol açabilir." ifadelerini kullandı.
Netanyahu'nun BM Genel Kurul konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisi İsrail'in Gazze'deki soykırım başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gasplarına, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki göstererek salonu terk etmişti.
Neredeyse boş salona konuşan Netanyahu'nun ise kendisini alkışlatmak için bazı İsraillileri BM Genel Kurulu'na getirdiği görülmüştü.
İSRAİL BASINI: NETANYAHU KENDİSİNİ DİNLEMEYEN BİR DÜNYAYA KİBİRLİ VE VİZYONDAN YOKSUN BİR KONUŞMA YAPTI
İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda "kendisini dinlemeyen bir dünyaya seslendiğini" belirterek, konuşmasını "kibirli, saldırgan ve vizyondan yoksun" olarak nitelendirdi.
İsrail'de Yedioth Ahronoth'un haberinde, katılımcıların İsrail Başbakanı'nı protestosuna işaret edilerek Netanyahu'nun BM Genel Kurulundaki konuşmasını "boş bir salonda ve yalnızlığın hakim olduğu bir atmosferde" yaptığı belirtildi.
"Netanyahu'nun kendisini dinlemeyen bir dünyaya" seslendiği aktarılan haberde, İsrail Başbakanı'nın konuşması "kibirli, saldırgan ve vizyondan yoksun" şeklinde nitelendirildi.
İsrail'de seçimlere yaklaşık bir ay kala Netanyahu'nun konuşmasının öncelikle ülke muhalefetine yönelik olduğu aktarıldı.
Haberde Netanyahu'nun "sert ve düşmanca" olan konuşmasının "kan, ter ve gözyaşı konuşmasına" benzediği yorumu yapıldı.
Netanyahu'nun, "Abraham Anlaşmaları"nın genişletilmesi ihtimali dahil barışa ilişkin hiçbir şey söylemediğine dikkati çekilen haberde, konuşmanın "herhangi bir umut ışığı sunmadığı" vurgulandı.
Netanyahu'nun konuşması, 27 Ekim'de yapılması planlanan İsrail seçimlerine 33 gün kala ve ülkedeki siyasi tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde geldi.
Muhalefet kesimi konuşmanın içeriğini eleştirirken, Netanyahu'nun koalisyonundaki bakanlar ve siyasetçiler ise konuşmayı övdü.
Netanyahu'nun BM Genel Kurul konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisi İsrail'in Gazze'deki soykırım başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gasplarına, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki göstererek salonu terk etmişti.
Neredeyse boş salona konuşan Netanyahu'nun ise kendisini alkışlatmak için bazı İsraillileri BM Genel Kurulu'na getirdiği görülmüştü.
Ayrıca, Netanyahu New York'ta geniş çaplı gösterilerle halk tarafından protesto edilmişti.
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kasım 2024'te Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.
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