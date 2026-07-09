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Kuveyt ordusu, füze ve İHA saldırılarını önlemeye çalıştığını açıkladı

Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlemeye çalıştığını duyurdu.

Haber Giriş Tarihi: 09.07.2026 07:14
Haber Güncellenme Tarihi: 09.07.2026 07:15
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Kuveyt ordusu, füze ve İHA saldırılarını önlemeye çalıştığını açıkladı

Kuveyt ordusunun sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz, füze ve İHA saldırılarını engellemeye çalışıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, saldırının kaynağına ilişkin bir bilgiye yer verilmezken, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin "düşman saldırılarını" önlemesinden kaynaklandığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusunun gece saatlerinde başlayan bombardımanında, İran’ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef alınmıştı.

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