Komşudan dikkat çeken Türkiye itirafı: Sadece izlemekle yetiniyoruz
Komşudan dikkat çeken Türkiye itirafı: Sadece izlemekle yetiniyoruz
Yunanistan merkezli Militaire kanalında Türkiye'nin Mavi Vatan stratejisi ve bölgedeki artan etkisi masaya yatırıldı. Yunan uzman Elpida Tsampouraki, Ankara'nın en az 30 yıllık bir planla hareket ettiğini belirtirken Atina yönetimini “Sadece izlemekle yetiniyoruz” sözleriyle eleştirdi.
Haber Giriş Tarihi: 29.07.2026 14:44
Haber Güncellenme Tarihi: 29.07.2026 14:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yunanistan merkezli Militaire kanalında Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişi, Mavi Vatan doktrini ve Ege ile Doğu Akdeniz'de izlediği politikalar ele alındı. Programa katılan ziraat mühendisi ve çevreci Elpida Tsampouraki, Türkiye'nin bölgedeki etkisini artırdığını belirtirken Yunan hükümetinin gelişmeler karşısındaki tutumunu eleştirdi.
ATİNA'YA "TÜRKİYE'Yİ OKUYAMIYORSUNUZ" ELEŞTİRİSİ
Militaire'de konuşan Tsampouraki, Türkiye'nin uzun yıllardır belirli bir strateji doğrultusunda hareket ettiğini, Yunanistan'ın ise bu süreci doğru okuyamadığını savundu.
Atina yönetiminin Ege ve Doğu Akdeniz'de etkili bir politika geliştiremediğini ileri süren Tsampouraki, Yunanistan'ın Ankara'nın attığı adımları yalnızca izlemekle yetindiğini söyledi.
YUNAN UZMANDAN ÇARPICI EGE SORUSU
Programda Yunan hükümetine sert eleştiriler yönelten Tsampouraki, "Ege'nin anahtarları Türkiye'de mi?" sorusunu gündeme getirdi.
Türkiye'nin Mavi Vatan stratejisini yıllardır kararlılıkla uyguladığını belirten Tsampouraki, Yunanistan'ın ise gelişmeler karşısında sürekli savunmada kaldığını öne sürdü.
"ANKARA'NIN HAMLELERİNDEN DERS ALINMADI"
Türkiye'nin bölgeye ilişkin hedeflerini uzun süredir açık şekilde ortaya koyduğunu savunan Tsampouraki, Atina yönetiminin buna karşı yalnızca "uluslararası hukuka aykırı" açıklamaları yapmakla yetindiğini iddia etti.
Türk-Libya Deniz Yetki Alanları Mutabakatı sürecinde de benzer bir yaklaşım sergilendiğini söyleyen Tsampouraki, Yunan hükümetinin Ankara'nın hamlelerinden gerekli dersleri çıkaramadığını ileri sürdü.
MAVİ VATAN İÇİN 30 YILLIK STRATEJİ VURGUSU
Tsampouraki, Türkiye'nin Mavi Vatan yaklaşımının yalnızca siyasi bir söylemden ibaret olmadığını, uzun vadeli bir stratejiye dayandığını belirtti.
Ankara'nın denizlerde attığı adımların yıllar öncesinden planlandığını savunan Tsampouraki, söz konusu stratejinin en az 30 yıllık bir perspektifle şekillendirildiğini öne sürdü.
Yunan hükümetinin kamuoyuna farklı bir tablo sunduğunu iddia eden Tsampouraki, sahadaki gelişmelerin Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunun giderek arttığını gösterdiğini söyledi.
ATİNA'NIN DENİZ POLİTİKASINA SERT TEPKİ
Militaire'deki konuşmasında Yunanistan'ın ilan etmeyi planladığı deniz parklarına da değinen Tsampouraki, Atina'nın deniz yetki alanları konusunda yıllardır belirsizlik yaşadığını savundu.
Yunanistan'ın deniz mekânsal planlamasını tamamlayamadığını belirten Tsampouraki, Avrupa Birliği'nin de bu konuda Atina'yı eleştirdiğini hatırlattı.
Ege'deki mevcut tablonun altı deniz mili karasuları üzerinden şekillendiğini ifade eden Tsampouraki, Münhasır Ekonomik Bölge ilan edilmemesi nedeniyle Yunanistan'ın sahip olduğunu düşündüğü hakları tam olarak kullanamadığını ileri sürdü.
TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ
Tsampouraki, NATO Zirvesi, Ankara'da gerçekleştirilen diplomatik temaslar ve Avrupa Parlamentosu'ndaki değerlendirmelerin Türkiye'nin uluslararası platformlardaki stratejik önemini ortaya koyduğunu söyledi.
Türkiye'nin NATO'daki konumu ile Ege ve Doğu Akdeniz'de izlediği politikalar sayesinde bölgesel dengelerde önemli bir aktör haline geldiğini belirten Tsampouraki, Ankara'nın müttefikleri açısından da kritik bir ülke olarak öne çıktığını ifade etti.
MAVİ VATAN YUNANİSTAN'DA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR
Türkiye'nin Mavi Vatan doktrini, son yıllarda Yunan kamuoyunda en fazla tartışılan konular arasında yer alıyor. Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler, Yunan basınında sık sık Türkiye'nin artan bölgesel etkisi ve uzun vadeli deniz stratejisi üzerinden değerlendiriliyor.
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Komşudan dikkat çeken Türkiye itirafı: Sadece izlemekle yetiniyoruz
Yunanistan merkezli Militaire kanalında Türkiye'nin Mavi Vatan stratejisi ve bölgedeki artan etkisi masaya yatırıldı. Yunan uzman Elpida Tsampouraki, Ankara'nın en az 30 yıllık bir planla hareket ettiğini belirtirken Atina yönetimini “Sadece izlemekle yetiniyoruz” sözleriyle eleştirdi.
Yunanistan merkezli Militaire kanalında Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişi, Mavi Vatan doktrini ve Ege ile Doğu Akdeniz'de izlediği politikalar ele alındı. Programa katılan ziraat mühendisi ve çevreci Elpida Tsampouraki, Türkiye'nin bölgedeki etkisini artırdığını belirtirken Yunan hükümetinin gelişmeler karşısındaki tutumunu eleştirdi.
ATİNA'YA "TÜRKİYE'Yİ OKUYAMIYORSUNUZ" ELEŞTİRİSİ
Militaire'de konuşan Tsampouraki, Türkiye'nin uzun yıllardır belirli bir strateji doğrultusunda hareket ettiğini, Yunanistan'ın ise bu süreci doğru okuyamadığını savundu.
Atina yönetiminin Ege ve Doğu Akdeniz'de etkili bir politika geliştiremediğini ileri süren Tsampouraki, Yunanistan'ın Ankara'nın attığı adımları yalnızca izlemekle yetindiğini söyledi.
YUNAN UZMANDAN ÇARPICI EGE SORUSU
Programda Yunan hükümetine sert eleştiriler yönelten Tsampouraki, "Ege'nin anahtarları Türkiye'de mi?" sorusunu gündeme getirdi.
Türkiye'nin Mavi Vatan stratejisini yıllardır kararlılıkla uyguladığını belirten Tsampouraki, Yunanistan'ın ise gelişmeler karşısında sürekli savunmada kaldığını öne sürdü.
"ANKARA'NIN HAMLELERİNDEN DERS ALINMADI"
Türkiye'nin bölgeye ilişkin hedeflerini uzun süredir açık şekilde ortaya koyduğunu savunan Tsampouraki, Atina yönetiminin buna karşı yalnızca "uluslararası hukuka aykırı" açıklamaları yapmakla yetindiğini iddia etti.
Türk-Libya Deniz Yetki Alanları Mutabakatı sürecinde de benzer bir yaklaşım sergilendiğini söyleyen Tsampouraki, Yunan hükümetinin Ankara'nın hamlelerinden gerekli dersleri çıkaramadığını ileri sürdü.
MAVİ VATAN İÇİN 30 YILLIK STRATEJİ VURGUSU
Tsampouraki, Türkiye'nin Mavi Vatan yaklaşımının yalnızca siyasi bir söylemden ibaret olmadığını, uzun vadeli bir stratejiye dayandığını belirtti.
Ankara'nın denizlerde attığı adımların yıllar öncesinden planlandığını savunan Tsampouraki, söz konusu stratejinin en az 30 yıllık bir perspektifle şekillendirildiğini öne sürdü.
Yunan hükümetinin kamuoyuna farklı bir tablo sunduğunu iddia eden Tsampouraki, sahadaki gelişmelerin Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunun giderek arttığını gösterdiğini söyledi.
ATİNA'NIN DENİZ POLİTİKASINA SERT TEPKİ
Militaire'deki konuşmasında Yunanistan'ın ilan etmeyi planladığı deniz parklarına da değinen Tsampouraki, Atina'nın deniz yetki alanları konusunda yıllardır belirsizlik yaşadığını savundu.
Yunanistan'ın deniz mekânsal planlamasını tamamlayamadığını belirten Tsampouraki, Avrupa Birliği'nin de bu konuda Atina'yı eleştirdiğini hatırlattı.
Ege'deki mevcut tablonun altı deniz mili karasuları üzerinden şekillendiğini ifade eden Tsampouraki, Münhasır Ekonomik Bölge ilan edilmemesi nedeniyle Yunanistan'ın sahip olduğunu düşündüğü hakları tam olarak kullanamadığını ileri sürdü.
TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ
Tsampouraki, NATO Zirvesi, Ankara'da gerçekleştirilen diplomatik temaslar ve Avrupa Parlamentosu'ndaki değerlendirmelerin Türkiye'nin uluslararası platformlardaki stratejik önemini ortaya koyduğunu söyledi.
Türkiye'nin NATO'daki konumu ile Ege ve Doğu Akdeniz'de izlediği politikalar sayesinde bölgesel dengelerde önemli bir aktör haline geldiğini belirten Tsampouraki, Ankara'nın müttefikleri açısından da kritik bir ülke olarak öne çıktığını ifade etti.
MAVİ VATAN YUNANİSTAN'DA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR
Türkiye'nin Mavi Vatan doktrini, son yıllarda Yunan kamuoyunda en fazla tartışılan konular arasında yer alıyor. Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler, Yunan basınında sık sık Türkiye'nin artan bölgesel etkisi ve uzun vadeli deniz stratejisi üzerinden değerlendiriliyor.
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