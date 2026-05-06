Komşuda beklenmedik adım! Soykırımcıya ön soruşturma
Komşuda beklenmedik adım! Soykırımcıya ön soruşturma
Hind Rajab Vakfı (HRF) ile 3 Yunan avukatın, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz hakkında yaptığı şikayet sonucu ön soruşturma başlatıldı.
Haber Giriş Tarihi: 06.05.2026 07:30
Haber Güncellenme Tarihi: 06.05.2026 07:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Vakfın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, vakıf ile 3 Yunan avukat, Gazze'de savaş suçları, işkence, insanlığa karşı suç, soykırım da dahil olmak üzere bir dizi ciddi uluslararası suçu işlemiş ya da bu suçlara azmettirmiş olabileceği gerekçesiyle İsrail Savunma Bakanı Katz hakkında başkent Atina'da şikayette bulundu.
Katz'ın 20 Ocak'ta Atina'ya yaptığı ziyaretin bir gün sonrasında yapılan şikayette, Gazze'ye insani yardım sağlama amacı taşıyan Küresel Sumud Filosu'ndaki Yunan vatandaşların Ekim 2025'te İsrail tarafından zorla alıkonulması ve hukuka aykırı olarak gözaltına alınması da yer aldı.
Gazze'de yaşanan gıda, su ve temel ihtiyaç maddelerine dair sıkıntılar da dosyaya eklendi.
Başlatılan ön soruşturma kapsamında, şikayette bulunan avukatlardan Thanasis Kampagiannis, savcıya bugün ifade verdi ve kanıt niteliğinde bir dizi belge yetkili mercilere sunuldu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Komşuda beklenmedik adım! Soykırımcıya ön soruşturma
Hind Rajab Vakfı (HRF) ile 3 Yunan avukatın, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz hakkında yaptığı şikayet sonucu ön soruşturma başlatıldı.
Vakfın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, vakıf ile 3 Yunan avukat, Gazze'de savaş suçları, işkence, insanlığa karşı suç, soykırım da dahil olmak üzere bir dizi ciddi uluslararası suçu işlemiş ya da bu suçlara azmettirmiş olabileceği gerekçesiyle İsrail Savunma Bakanı Katz hakkında başkent Atina'da şikayette bulundu.
Katz'ın 20 Ocak'ta Atina'ya yaptığı ziyaretin bir gün sonrasında yapılan şikayette, Gazze'ye insani yardım sağlama amacı taşıyan Küresel Sumud Filosu'ndaki Yunan vatandaşların Ekim 2025'te İsrail tarafından zorla alıkonulması ve hukuka aykırı olarak gözaltına alınması da yer aldı.
Gazze'de yaşanan gıda, su ve temel ihtiyaç maddelerine dair sıkıntılar da dosyaya eklendi.
Başlatılan ön soruşturma kapsamında, şikayette bulunan avukatlardan Thanasis Kampagiannis, savcıya bugün ifade verdi ve kanıt niteliğinde bir dizi belge yetkili mercilere sunuldu.
Çok Okunanlar