Katiller ordusu rahat durmuyor! İsrail'den tehlikeli İran planı
Katiller ordusu rahat durmuyor! İsrail'den tehlikeli İran planı
Katil İsrail ordusunun, ABD'nin katılımı olmaksızın İran'a tek başına yeni saldırılar düzenleme ihtimaline hazırlık yaptığı aktarıldı.
Haber Giriş Tarihi: 06.10.2026 07:55
Haber Güncellenme Tarihi: 06.10.2026 07:55
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Israel Hayom gazetesine konuşan İsrailli askeri kaynaklar, ABD ile İsrail ordularının askeri ve operasyonel alanda yakın koordinasyonunu sürdürdüğünü kaydetti.
Söz konusu yakın koordinasyona rağmen İsrail ordusunun İran'a tek başına yeni saldırılar düzenleme senaryosuna ilişkin hazırlık içinde olduğunu söyleyen askeri kaynaklar, planlamaların merkezinde Tahran yönetiminin nükleer programının olduğunu belirtti.
Öte yandan, haberde ABD ve İsrail'in kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesi İran'a karşı bir saldırı girişiminde bulunmasının olası olmadığı değerlendirmesine de yer verildi.
İran'a ilişkin gelişmelerin ABD'nin siyasi dinamikleriyle, özellikle de kasımdaki ara seçimlerle yakından ilişkili olduğunu vurgulayan haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ara seçim öncesi küresel petrol fiyatlarında ani bir artış yaşanmasını istemeyeceği hatırlatıldı.
ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a yönelik geniş çaplı saldırılar başlatmıştı. 7 Temmuz'dan sonra ise İran'ın güney kıyıları yoğun saldırıların hedefi olmuştu.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
04.44 İsrail basınında yer alan ABD kaynaklı bir raporda, İsrail'in birkaç krizden geçtiği, bu krizlerin ülkeyi "iç savaş veya siyasi çöküş riski" ile karşı karşıya bıraktığı bildirildi.
04.03 Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a çok sayıda füze ve insansız hava aracı (İHA) ile 3 misilleme saldırısı düzenlediklerini duyurarak, Uluslararası Kral Halid Havalimanı dahil çok sayıda hedefin vurulduğunu öne sürdü. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise Husi saldırılarının "şiddetle kınandığını" açıkladı.
02.36 ABD Merkez Komutanlığı, İran'a karşı uygulanan deniz ablukasının sıkı bir şekilde devam ettiğini duyurarak, bu kapsamda rotası değiştirilen gemi sayısının 130'a ulaştığını açıkladı. Ablukayı ihlal eden veya İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait "milyarlarca dolarlık gölge ağın" bir parçası olan 13 ticari geminin ise imha edildiği bildirildi.
02.21 Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin daha şüpheli bir saldırıya uğradığını açıkladı.
01.29 ABD Hazine Bakanlığı, İran veya ülkenin finans sektörüyle iş yapmayı sürdüren yabancı finans kuruluşlarının önceden haber verilmeksizin yaptırımlara maruz kalabileceği uyarısında bulundu.
01.26 ABD'de Michigan eyaletinden Demokrat senatör adayı olan Abdul Sayed, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını eleştirerek, bedelini Amerikan halkının markette ve benzin istasyonlarında ödediğini söyledi.
00.46 ABD Başkanı Donald Trump, 30 Eylül'de Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında yaşananlardan İran'ın sorumlu olduğuna inandığını söyledi.
00.32 ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Üssü'ndeki bombardıman uçaklarını, muhtemel "İran bağlantılı bazı tehditler" nedeniyle çektiklerini doğruladı.
00.15 İsrail ordusunun, ABD'nin katılımı olmaksızın İran'a tek başına yeni saldırılar düzenleme ihtimaline hazırlık yaptığı aktarıldı.
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Katiller ordusu rahat durmuyor! İsrail'den tehlikeli İran planı
Katil İsrail ordusunun, ABD'nin katılımı olmaksızın İran'a tek başına yeni saldırılar düzenleme ihtimaline hazırlık yaptığı aktarıldı.
Israel Hayom gazetesine konuşan İsrailli askeri kaynaklar, ABD ile İsrail ordularının askeri ve operasyonel alanda yakın koordinasyonunu sürdürdüğünü kaydetti.
Söz konusu yakın koordinasyona rağmen İsrail ordusunun İran'a tek başına yeni saldırılar düzenleme senaryosuna ilişkin hazırlık içinde olduğunu söyleyen askeri kaynaklar, planlamaların merkezinde Tahran yönetiminin nükleer programının olduğunu belirtti.
Öte yandan, haberde ABD ve İsrail'in kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesi İran'a karşı bir saldırı girişiminde bulunmasının olası olmadığı değerlendirmesine de yer verildi.
İran'a ilişkin gelişmelerin ABD'nin siyasi dinamikleriyle, özellikle de kasımdaki ara seçimlerle yakından ilişkili olduğunu vurgulayan haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ara seçim öncesi küresel petrol fiyatlarında ani bir artış yaşanmasını istemeyeceği hatırlatıldı.
ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a yönelik geniş çaplı saldırılar başlatmıştı. 7 Temmuz'dan sonra ise İran'ın güney kıyıları yoğun saldırıların hedefi olmuştu.
04.44 İsrail basınında yer alan ABD kaynaklı bir raporda, İsrail'in birkaç krizden geçtiği, bu krizlerin ülkeyi "iç savaş veya siyasi çöküş riski" ile karşı karşıya bıraktığı bildirildi.
04.03 Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a çok sayıda füze ve insansız hava aracı (İHA) ile 3 misilleme saldırısı düzenlediklerini duyurarak, Uluslararası Kral Halid Havalimanı dahil çok sayıda hedefin vurulduğunu öne sürdü. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise Husi saldırılarının "şiddetle kınandığını" açıkladı.
02.36 ABD Merkez Komutanlığı, İran'a karşı uygulanan deniz ablukasının sıkı bir şekilde devam ettiğini duyurarak, bu kapsamda rotası değiştirilen gemi sayısının 130'a ulaştığını açıkladı. Ablukayı ihlal eden veya İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait "milyarlarca dolarlık gölge ağın" bir parçası olan 13 ticari geminin ise imha edildiği bildirildi.
02.21 Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin daha şüpheli bir saldırıya uğradığını açıkladı.
01.29 ABD Hazine Bakanlığı, İran veya ülkenin finans sektörüyle iş yapmayı sürdüren yabancı finans kuruluşlarının önceden haber verilmeksizin yaptırımlara maruz kalabileceği uyarısında bulundu.
01.26 ABD'de Michigan eyaletinden Demokrat senatör adayı olan Abdul Sayed, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını eleştirerek, bedelini Amerikan halkının markette ve benzin istasyonlarında ödediğini söyledi.
00.46 ABD Başkanı Donald Trump, 30 Eylül'de Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında yaşananlardan İran'ın sorumlu olduğuna inandığını söyledi.
00.32 ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Üssü'ndeki bombardıman uçaklarını, muhtemel "İran bağlantılı bazı tehditler" nedeniyle çektiklerini doğruladı.
00.15 İsrail ordusunun, ABD'nin katılımı olmaksızın İran'a tek başına yeni saldırılar düzenleme ihtimaline hazırlık yaptığı aktarıldı.
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