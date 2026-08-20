Katil İsrail kendi sonunu hazırlıyor! Saldırı Türkiye'ye mesajmış
Katil İsrail kendi sonunu hazırlıyor! Saldırı Türkiye'ye mesajmış
Soykırımcı Netanyahu hükümeti, ekimdeki seçimler öncesi çok tehlikeli bir hamle yaptı. Netanyahu, Türkiye- Suriye sınırındaki terk edilmiş havaalanına yaptıkları saldırıyı 'Türkiye'ye mesaj' olarak gerçekleştirdiklerini duyurdu. Öte yandan Middle East Eye, bir Türk yetkilinin 'Ürdün'e kadar geniş bir radar kapasitesine sahibiz, saldırıya hazırlıksız değildik.' dediğini yazdı.
Haber Giriş Tarihi: 20.08.2026 09:38
Haber Güncellenme Tarihi: 20.08.2026 09:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Soykırımcı İsrail yönetimi, önceki gün Türkiye sınırına 70 kilometre mesafedeki İdlib'in doğusunda boş bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na hedef aldı. Boş olan askeri üs uçaklarla bombalandı. Saldırının ilk saatlerinde sessiz kalan İsrail, dün küstah açıklamalarla hedefin Türkiye'ye mesaj vermek olduğunu duyurdu.
İsrail Başbakanlık Ofisi, saldırıya ilişkin, "İsrail ve Suriye, güvenlik konusunda mevcut durumun korunması konusunda anlaşmıştı. Ancak Suriye, Halep yakınlarındaki bir hava üssüne Türk askerlerinin konuşlandırılmasına izin vererek bu mutabakatı ihlal etmenin eşiğine geldi. İsrail, böyle bir konuşlandırmanın ülkenin güvenliği açısından tehdit oluşturacağı konusunda Suriye'yi defalarca uyardı" şeklinde küstah bir açıklama yaptı.
TÜRKİYE HEDEF GÖSTERİLDİ
İsrail basını da Türkiye'yi hedef gösteren manşetler attı.
Maariv gazetesi "İsrail sessizliğini bozdu, Türkiye'yi hedef aldı. Son dönemde Ankara-Şam hattındaki ikili ilişkiler düşünüldüğünde İsrail'in artık bir hamle yapması gerekiyordu" ifadelerine yer verdi. İsrail basınından Srugim, "Sorumluluğu üstlendik: Türkiye'ye alışılmadık mesaj" başlıklı haberinde "İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki varlığının genişlemesinin ilerleyen dönemlerde hava savunma sistemleri, insansız hava araçları ve diğer askeri teçhizatın konuşlandırılmasını da içerebileceğinden endişe ediyor" dedi.
İsrail televizyonu Kanal 13 ise "Türkiye ile çatışma riskini göze aldık" başlıklı haberinde "Şam, uyarılarımızı görmezden geldi ve Türk kuvvetlerinin orada konuşlanmasına izin verecekti. Buna izin veremezdik" ifadelerini kullandı. Haberde İsrail ordusundan bir yetkilinin "İhtiyacımız olan son şey Türk ordusuyla açık bir savaş olur. Ancak bu hamleyle çatışma riskini göze almış gibi duruyoruz" sözlerine yer verildi.
NETANYAHU'DAN KÜSTAH SÖZLER
Bu açıklamaların ardından benzer sözler bizzat İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan geldi.
Netanyahu "Türkiye'nin güneye doğru ilerleyen bir askeri tahkimatına tahammül etmeyeceğiz. Bunu genel hatlarıyla açıkça ifade ettik" dedi.
Türkiye'nin saldırının hedefi olan askeri havalimanına yerleşme niyetinde olduğunu öne süren Netanyahu "Bir mesaj ilettik. Mesaj iletildi, ancak görünüşe göre bunu duymadılar. Bu yüzden onu daha iyi anlamalarını sağladık" ifadelerini kullandı.
RADARLAR FARK ETTİ
Middle East Eye ise Türk yetkililere dayandırdığı haberde "Türk teknik ekibi pist ve kontrol kulesinin onarımı için oradaydı. Üste, herhangi bir askeri varlık yok. Ankara, Ürdün'e kadar uzanan İsrail hava faaliyetlerini izleyebilecek kadar geniş radar kapasitesine sahip. Saldırılara hazırlıksız yakalanmadık" ifadeleri kullanıldı.
'TÜRKİYE, BÖLGEDE İSTİKRARSIZLIĞA ASLA İZİN VERMEYECEK'
Tel Aviv'e sert tepki gösteren İletişim Başkanlığı, İsrail Başbakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik gayriciddi iddialarının, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan hava saldırılarını meşrulaştırmayı amaçladığını bildirdi.
Yapılan açıklamada, şu mesaj verildi: Dile getirilen ithamlar, Netanyahu'nun İsrail'deki seçimler öncesinde bölgedeki yayılmacı ve istikrarsızlaştırıcı politikalarını sürdürme niyetinden kaynaklanmaktadır. Türkiye, uluslararası toplumun büyük çoğunluğu gibi, bölgemizde barışın kalıcı hale gelmesinden yanadır. Bunun yegâne yolu, Netanyahu'nun saldırgan ve dayatmacı politikalarını terk ederek uluslararası hukuka saygı göstermesinden geçmektedir. Türkiye, Suriye'de huzur, istikrar ve refahın tesisi için Suriye Hükûmeti ile meşru zeminde iş birliği yapmayı kararlılıkla sürdürecek ve Suriye'nin istikrarsızlaştırılmasına asla izin vermeyecektir.
SURİYE BM'YE ŞİKAYET ETTİ
Suriye, İsrail'in İdlib'deki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği hava saldırısını Birleşmiş Milletler'e taşıyarak kınadı. Şam yönetimi, İsrail'in 8 Aralık 2024'ten bu yana sürdürdüğünü belirttiği saldırı ve ihlallerin bölgedeki istikrar çabalarını tehdit ettiğini vurgulayarak, saldırıların durdurulmasını ve İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesini istedi.
DÜNYADAN İSRAİL'E TEPKİ YAĞDI
BM: Bu, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve hava sahasının bir başka endişe verici ihlalidir.
Arap Birliği: İsrail kaos yayarak çatışma alanlarını genişletiyor.
Körfez İşbirliği Konseyi: Uluslararası toplum bu ihlallere karşı kararlı bir duruş sergilemeli.
ABD: Türkiye, İsrail uçaklarının kendi topraklarına doğru yöneldiğini gördü. Karşılık verebilirdi, neyse ki sağduyulu davranılması sayesinde durumun daha da kötüleşmesi engellendi.
Pakistan: Bu tür provokatif eylemler, uluslararası hukukun bariz ihlalidir ve bölge barışı ile istikrarını daha da baltalama potansiyeline sahiptir.
Suudi Arabistan: Bu alçakça saldırıyı reddediyoruz. Uluslararası topluma, İsrail tarafından uluslararası örf ve hukuka yönelik ihlallerini sonlandırması için harekete geçmeli.
Katar: İsrail'in bölge ülkelerinin egemenliğini cezasız bir şekilde ihlal etmeyi sürdürüyor.
Kuveyt: İsrail bölgenin güvenliğini baltalıyor.
Mısır: İsrail bölgesel güvenlik ve barışı tehdit ederek, tehlikeli bir tırmanmaya yol açıyor.
KARARGAHTA KRİTİK GÖRÜŞME
İsrail'in Türkiye sınırındaki İdlib'i vurması sonrası Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nı hareketlendirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanan ve 17 Ağustos'ta görevi devralan Orgeneral Rafet Dalkıran'ı kabul etti. Bakan Güler, Dalkıran'a yeni görevinde başarılar diledi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da dün 3 önemli telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bayraktaroğlu, sırasıyla Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ve Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile görüştü. Her 3 görüşmede de ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.
YUNAN KOMUTAN İSRAİL'DE
Bu arada İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Tel Aviv'de Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis ile bir araya gelip askeri işbirliğini değerlendirdi. Ziyaretin iki ülke arasındaki mevcut askeri ilişkilerin stratejik önemini vurguladığı, ayrıca iki ülke arasında uzun vadeli işbirliğini güçlendirmeye katkıda bulunduğu açıklandı.
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Katil İsrail kendi sonunu hazırlıyor! Saldırı Türkiye'ye mesajmış
Soykırımcı Netanyahu hükümeti, ekimdeki seçimler öncesi çok tehlikeli bir hamle yaptı. Netanyahu, Türkiye- Suriye sınırındaki terk edilmiş havaalanına yaptıkları saldırıyı 'Türkiye'ye mesaj' olarak gerçekleştirdiklerini duyurdu. Öte yandan Middle East Eye, bir Türk yetkilinin 'Ürdün'e kadar geniş bir radar kapasitesine sahibiz, saldırıya hazırlıksız değildik.' dediğini yazdı.
Soykırımcı İsrail yönetimi, önceki gün Türkiye sınırına 70 kilometre mesafedeki İdlib'in doğusunda boş bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na hedef aldı. Boş olan askeri üs uçaklarla bombalandı. Saldırının ilk saatlerinde sessiz kalan İsrail, dün küstah açıklamalarla hedefin Türkiye'ye mesaj vermek olduğunu duyurdu.
İsrail Başbakanlık Ofisi, saldırıya ilişkin, "İsrail ve Suriye, güvenlik konusunda mevcut durumun korunması konusunda anlaşmıştı. Ancak Suriye, Halep yakınlarındaki bir hava üssüne Türk askerlerinin konuşlandırılmasına izin vererek bu mutabakatı ihlal etmenin eşiğine geldi. İsrail, böyle bir konuşlandırmanın ülkenin güvenliği açısından tehdit oluşturacağı konusunda Suriye'yi defalarca uyardı" şeklinde küstah bir açıklama yaptı.
TÜRKİYE HEDEF GÖSTERİLDİ
İsrail basını da Türkiye'yi hedef gösteren manşetler attı.
Maariv gazetesi "İsrail sessizliğini bozdu, Türkiye'yi hedef aldı. Son dönemde Ankara-Şam hattındaki ikili ilişkiler düşünüldüğünde İsrail'in artık bir hamle yapması gerekiyordu" ifadelerine yer verdi. İsrail basınından Srugim, "Sorumluluğu üstlendik: Türkiye'ye alışılmadık mesaj" başlıklı haberinde "İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki varlığının genişlemesinin ilerleyen dönemlerde hava savunma sistemleri, insansız hava araçları ve diğer askeri teçhizatın konuşlandırılmasını da içerebileceğinden endişe ediyor" dedi.
İsrail televizyonu Kanal 13 ise "Türkiye ile çatışma riskini göze aldık" başlıklı haberinde "Şam, uyarılarımızı görmezden geldi ve Türk kuvvetlerinin orada konuşlanmasına izin verecekti. Buna izin veremezdik" ifadelerini kullandı. Haberde İsrail ordusundan bir yetkilinin "İhtiyacımız olan son şey Türk ordusuyla açık bir savaş olur. Ancak bu hamleyle çatışma riskini göze almış gibi duruyoruz" sözlerine yer verildi.
NETANYAHU'DAN KÜSTAH SÖZLER
Bu açıklamaların ardından benzer sözler bizzat İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan geldi.
Netanyahu "Türkiye'nin güneye doğru ilerleyen bir askeri tahkimatına tahammül etmeyeceğiz. Bunu genel hatlarıyla açıkça ifade ettik" dedi.
Türkiye'nin saldırının hedefi olan askeri havalimanına yerleşme niyetinde olduğunu öne süren Netanyahu "Bir mesaj ilettik. Mesaj iletildi, ancak görünüşe göre bunu duymadılar. Bu yüzden onu daha iyi anlamalarını sağladık" ifadelerini kullandı.
RADARLAR FARK ETTİ
Middle East Eye ise Türk yetkililere dayandırdığı haberde "Türk teknik ekibi pist ve kontrol kulesinin onarımı için oradaydı. Üste, herhangi bir askeri varlık yok. Ankara, Ürdün'e kadar uzanan İsrail hava faaliyetlerini izleyebilecek kadar geniş radar kapasitesine sahip. Saldırılara hazırlıksız yakalanmadık" ifadeleri kullanıldı.
'TÜRKİYE, BÖLGEDE İSTİKRARSIZLIĞA ASLA İZİN VERMEYECEK'
Tel Aviv'e sert tepki gösteren İletişim Başkanlığı, İsrail Başbakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik gayriciddi iddialarının, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan hava saldırılarını meşrulaştırmayı amaçladığını bildirdi.
Yapılan açıklamada, şu mesaj verildi: Dile getirilen ithamlar, Netanyahu'nun İsrail'deki seçimler öncesinde bölgedeki yayılmacı ve istikrarsızlaştırıcı politikalarını sürdürme niyetinden kaynaklanmaktadır. Türkiye, uluslararası toplumun büyük çoğunluğu gibi, bölgemizde barışın kalıcı hale gelmesinden yanadır. Bunun yegâne yolu, Netanyahu'nun saldırgan ve dayatmacı politikalarını terk ederek uluslararası hukuka saygı göstermesinden geçmektedir. Türkiye, Suriye'de huzur, istikrar ve refahın tesisi için Suriye Hükûmeti ile meşru zeminde iş birliği yapmayı kararlılıkla sürdürecek ve Suriye'nin istikrarsızlaştırılmasına asla izin vermeyecektir.
SURİYE BM'YE ŞİKAYET ETTİ
Suriye, İsrail'in İdlib'deki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği hava saldırısını Birleşmiş Milletler'e taşıyarak kınadı. Şam yönetimi, İsrail'in 8 Aralık 2024'ten bu yana sürdürdüğünü belirttiği saldırı ve ihlallerin bölgedeki istikrar çabalarını tehdit ettiğini vurgulayarak, saldırıların durdurulmasını ve İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesini istedi.
DÜNYADAN İSRAİL'E TEPKİ YAĞDI
BM: Bu, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve hava sahasının bir başka endişe verici ihlalidir.
Arap Birliği: İsrail kaos yayarak çatışma alanlarını genişletiyor.
Körfez İşbirliği Konseyi: Uluslararası toplum bu ihlallere karşı kararlı bir duruş sergilemeli.
ABD: Türkiye, İsrail uçaklarının kendi topraklarına doğru yöneldiğini gördü. Karşılık verebilirdi, neyse ki sağduyulu davranılması sayesinde durumun daha da kötüleşmesi engellendi.
Pakistan: Bu tür provokatif eylemler, uluslararası hukukun bariz ihlalidir ve bölge barışı ile istikrarını daha da baltalama potansiyeline sahiptir.
Suudi Arabistan: Bu alçakça saldırıyı reddediyoruz. Uluslararası topluma, İsrail tarafından uluslararası örf ve hukuka yönelik ihlallerini sonlandırması için harekete geçmeli.
Ürdün: İsrail'in gerekçesiz düşmanca saldırısını kınıyoruz.
Katar: İsrail'in bölge ülkelerinin egemenliğini cezasız bir şekilde ihlal etmeyi sürdürüyor.
Kuveyt: İsrail bölgenin güvenliğini baltalıyor.
Mısır: İsrail bölgesel güvenlik ve barışı tehdit ederek, tehlikeli bir tırmanmaya yol açıyor.
KARARGAHTA KRİTİK GÖRÜŞME
İsrail'in Türkiye sınırındaki İdlib'i vurması sonrası Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nı hareketlendirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanan ve 17 Ağustos'ta görevi devralan Orgeneral Rafet Dalkıran'ı kabul etti. Bakan Güler, Dalkıran'a yeni görevinde başarılar diledi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da dün 3 önemli telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bayraktaroğlu, sırasıyla Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ve Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile görüştü. Her 3 görüşmede de ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.
YUNAN KOMUTAN İSRAİL'DE
Bu arada İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Tel Aviv'de Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis ile bir araya gelip askeri işbirliğini değerlendirdi. Ziyaretin iki ülke arasındaki mevcut askeri ilişkilerin stratejik önemini vurguladığı, ayrıca iki ülke arasında uzun vadeli işbirliğini güçlendirmeye katkıda bulunduğu açıklandı.
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