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Katil israil, ikisi bebek, ikisi sağlık çalışanı 11 kişiyi daha öldürdü
Lübnan haber ajansı: İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Kefr Rumman beldesine düzenlediği saldırıda ikisi bebek, ikisi sağlık çalışanı olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti
Lübnan haber ajansı: İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Kefr Rumman beldesine düzenlediği saldırıda ikisi bebek, ikisi sağlık çalışanı olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti
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