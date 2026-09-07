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Katil israil, ikisi bebek, ikisi sağlık çalışanı 11 kişiyi daha öldürdü

Lübnan haber ajansı: İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Kefr Rumman beldesine düzenlediği saldırıda ikisi bebek, ikisi sağlık çalışanı olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti

Haber Giriş Tarihi: 07.09.2026 09:24
Haber Güncellenme Tarihi: 07.09.2026 09:24
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Katil israil, ikisi bebek, ikisi sağlık çalışanı 11 kişiyi daha öldürdü

Lübnan haber ajansı: İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Kefr Rumman beldesine düzenlediği saldırıda ikisi bebek, ikisi sağlık çalışanı olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti

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