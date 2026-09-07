Kanada, İran'a karşı daha fazla yaptırım için müttefikleriyle koordinasyonu artıracak
Kanada, İran'a karşı daha fazla yaptırım için müttefikleriyle koordinasyonu artıracak
Kanada hükümeti, İran'a karşı baskıyı sürdürmek ve daha fazla yaptırım uygulamak için uluslararası müttefikleriyle koordinasyonu artıracağını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 07.09.2026 10:48
Haber Güncellenme Tarihi: 07.09.2026 10:49
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Maliye Bakanı François-Philippe Champagne, Kanada hükümetinin internet sitesinden ortak açıklamada bulundu.
Açıklamada bakanlar, "(İran'ın) Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemilere yönelik tehditler ile (İran'ın) yasa dışı nükleer faaliyetlere" dikkati çekti.
Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD liderliğindeki çabaların önemine işaret eden bakanlar, İran'a karşı baskıyı sürdürmek ve daha fazla yaptırım uygulamak amacıyla uluslararası müttefikleriyle koordinasyonu artıracaklarını belirtti.
İran'ın "Orta Doğu'daki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine derhal son vermesi" gerektiğini ifade eden bakanlar, "İran'ın terörist faaliyetleri finanse etme kapasitesini bozmaya" yönelik tüm çabalara verdikleri desteği sürdürdüklerini bildirdi.
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Kanada, İran'a karşı daha fazla yaptırım için müttefikleriyle koordinasyonu artıracak
Kanada hükümeti, İran'a karşı baskıyı sürdürmek ve daha fazla yaptırım uygulamak için uluslararası müttefikleriyle koordinasyonu artıracağını bildirdi.
Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Maliye Bakanı François-Philippe Champagne, Kanada hükümetinin internet sitesinden ortak açıklamada bulundu.
Açıklamada bakanlar, "(İran'ın) Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemilere yönelik tehditler ile (İran'ın) yasa dışı nükleer faaliyetlere" dikkati çekti.
Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD liderliğindeki çabaların önemine işaret eden bakanlar, İran'a karşı baskıyı sürdürmek ve daha fazla yaptırım uygulamak amacıyla uluslararası müttefikleriyle koordinasyonu artıracaklarını belirtti.
İran'ın "Orta Doğu'daki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine derhal son vermesi" gerektiğini ifade eden bakanlar, "İran'ın terörist faaliyetleri finanse etme kapasitesini bozmaya" yönelik tüm çabalara verdikleri desteği sürdürdüklerini bildirdi.
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