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Japonya'da Dujuan Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 9'a yükseldi
Japonya'da hafta başından bu yana etkili Dujuan Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı.
Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, Dujuan Tayfunu'nun başkent Tokyo ve çevre eyaletleri dahil ülkenin doğusunda etkisini sürdürdüğü ifade edildi.
Açıklamada, şiddetli yağışların hafta boyunca sürebileceği uyarısı yapıldı.
Kyodo ajansının haberine göre, tayfunda yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükseldi.
Hayatını kaybedenlerin 6'sının Çiba eyaleti, 3'ünün Kanagawa eyaletinden olduğu belirtildi.
Tayfun nedeniyle kaybolan 4 kişi için arama çalışmaları sürüyor.
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