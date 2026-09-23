SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Japonya'da Dujuan Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

Japonya'da hafta başından bu yana etkili Dujuan Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı.

Haber Giriş Tarihi: 23.09.2026 08:53
Haber Güncellenme Tarihi: 23.09.2026 08:54
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Japonya'da Dujuan Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, Dujuan Tayfunu'nun başkent Tokyo ve çevre eyaletleri dahil ülkenin doğusunda etkisini sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, şiddetli yağışların hafta boyunca sürebileceği uyarısı yapıldı.

Kyodo ajansının haberine göre, tayfunda yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin 6'sının Çiba eyaleti, 3'ünün Kanagawa eyaletinden olduğu belirtildi.

Tayfun nedeniyle kaybolan 4 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver