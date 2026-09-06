İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Arab Salim beldesinde Hizbullah’a ait olduğunu iddia ettiği bir binaya yönelik saldırı tehdidi yayımladı. Ordu sözcüsü, hedef gösterilen yapının yanı sıra çevredeki binaların da boşaltılmasını isterken, bölge sakinlerine en az 300 metre uzaklaşma çağrısında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 06.09.2026 12:05
Haber Güncellenme Tarihi: 06.09.2026 12:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, X hesabından Arab Salim beldesindeki bir binanın kırmızıyla işaretlendiği harita paylaştı. Waweya, söz konusu yapının Hizbullah’a ait olduğunu ileri sürerek binaya saldırı düzenleneceği tehdidinde bulundu.
Sözcü, işaretlenen binanın yanı sıra çevresindeki yapıların da tahliye edilmesini istedi. Bölge sakinlerine hedef gösterilen noktadan en az 300 metre uzaklaşmaları yönünde çağrı yapıldı.
Waweya ayrıca Hizbullah’ın patlayıcı yüklü dronla saldırı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Hizbullah’ın söz konusu iddiaya ilişkin açıklamasına yer verilmedi.
Ateşkes sürecinde gerilim devam ediyor
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları Ekim 2023’te başladı ve Eylül 2024’te geniş çaplı çatışmalara dönüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybederken yaklaşık 17 bin kişi yaralandı.
İsrail ordusu 2 Mart 2026'da yoğun hava saldırılarının ardından ülkenin güneyindeki bazı beldelere girdi. Lübnan hükümeti, yaşanan gelişmeler nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı.
17 Nisan 2026'da yürürlüğe giren ve daha sonra birkaç kez uzatılan ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'daki saldırıları devam etti. Arab Salim için yayımlanan son tahliye çağrısı da ateşkes sürecindeki gelişmelerin yakından izlendiği bir dönemde geldi.
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İsrail ordusu Lübnan’da bir binayı hedef gösterdi
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Arab Salim beldesinde Hizbullah’a ait olduğunu iddia ettiği bir binaya yönelik saldırı tehdidi yayımladı. Ordu sözcüsü, hedef gösterilen yapının yanı sıra çevredeki binaların da boşaltılmasını isterken, bölge sakinlerine en az 300 metre uzaklaşma çağrısında bulundu.
İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, X hesabından Arab Salim beldesindeki bir binanın kırmızıyla işaretlendiği harita paylaştı. Waweya, söz konusu yapının Hizbullah’a ait olduğunu ileri sürerek binaya saldırı düzenleneceği tehdidinde bulundu.
Sözcü, işaretlenen binanın yanı sıra çevresindeki yapıların da tahliye edilmesini istedi. Bölge sakinlerine hedef gösterilen noktadan en az 300 metre uzaklaşmaları yönünde çağrı yapıldı.
Waweya ayrıca Hizbullah’ın patlayıcı yüklü dronla saldırı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Hizbullah’ın söz konusu iddiaya ilişkin açıklamasına yer verilmedi.
Ateşkes sürecinde gerilim devam ediyor
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları Ekim 2023’te başladı ve Eylül 2024’te geniş çaplı çatışmalara dönüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybederken yaklaşık 17 bin kişi yaralandı.
İsrail ordusu 2 Mart 2026'da yoğun hava saldırılarının ardından ülkenin güneyindeki bazı beldelere girdi. Lübnan hükümeti, yaşanan gelişmeler nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı.
17 Nisan 2026'da yürürlüğe giren ve daha sonra birkaç kez uzatılan ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'daki saldırıları devam etti. Arab Salim için yayımlanan son tahliye çağrısı da ateşkes sürecindeki gelişmelerin yakından izlendiği bir dönemde geldi.
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