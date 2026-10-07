İsrail'i teyakkuza geçiren yeni senaryo: Türkiye lehine çatışmaya girebilirler
İsrail'i teyakkuza geçiren yeni senaryo: Türkiye lehine çatışmaya girebilirler
Mekke İttifakı İsrail'de alarm zillerini çaldırıyor. Türkiye ve Pakistan'ın Husi tehdidine karşı Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteğin 'emsal' olmasından endişe duyan İsrail basını, Türkiye ile askeri sürtüşmenin artık mantıksız bir senaryo olmadığını belirterek bölgedeki tek nükleer güç olan Pakistan ile Türkiye'nin ortak hareket etme ihtimalini stratejik bir tehdit olarak niteledi.
Haber Giriş Tarihi: 07.10.2026 10:20
Haber Güncellenme Tarihi: 07.10.2026 10:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan Mekke İttifakı İsrail'in gündeminden düşmüyor.
İsrail basınında yer alan "İsrail, Mekke İttifakı güçlerinin Suudi Arabistan'a konuşlandırılmasından neden korkmalı?" başlıklı analiz yazısında Türkiye ve Pakistan'ın Husilerin saldırıları karşısında Suudi Arabistan'a vereceği askeri desteğin İsrail'i endişelendirmesi gereken bir gelişme olduğu dile getirildi.
Haberde, "Bu durum, Suudi Arabistan'ın Husi isyancılarına karşı yürüttüğü savaşın arka planında gerçekleşen bir askeri yardım olsa da yaratılan emsal sorunludur. Bilindiği üzere, İsrail ile Türkiye arasındaki askeri sürtüşme son zamanlarda siyasi ve güvenlik düzeylerinde tartışılan bir senaryo olup artık sadece teorik bir olasılık olarak görülmemektedir. Bu nedenle, Mekke İttifakı resmi bir niyet beyanından operasyonel adımlar atan bir askeri-diplomatik eksene dönüşürken, gelecekte Pakistan'ın Türkiye lehine müdahalesi göz ardı edilemez." ifadeleri yer aldı.
Pakistan için "Ciddi bir askeri güç ve dünyada operasyonel nükleer silahlara sahip tek Müslüman ülke" ifadesini kullanan İsrail basını, "Dahası, geçen yılın Mayıs ayında Hindistan ile yaşanan son çatışmalarda Pakistanlılar çoğu karşılaşmada üstünlük sağladı. Bu nedenle İsrail bu üçgen ekseni dikkatle izlemeli ve kendi bölgesel karşıt koalisyonlarını oluşturmalıdır" yorumunda bulundu.
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İsrail'i teyakkuza geçiren yeni senaryo: Türkiye lehine çatışmaya girebilirler
Mekke İttifakı İsrail'de alarm zillerini çaldırıyor. Türkiye ve Pakistan'ın Husi tehdidine karşı Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteğin 'emsal' olmasından endişe duyan İsrail basını, Türkiye ile askeri sürtüşmenin artık mantıksız bir senaryo olmadığını belirterek bölgedeki tek nükleer güç olan Pakistan ile Türkiye'nin ortak hareket etme ihtimalini stratejik bir tehdit olarak niteledi.
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan Mekke İttifakı İsrail'in gündeminden düşmüyor.
İsrail basınında yer alan "İsrail, Mekke İttifakı güçlerinin Suudi Arabistan'a konuşlandırılmasından neden korkmalı?" başlıklı analiz yazısında Türkiye ve Pakistan'ın Husilerin saldırıları karşısında Suudi Arabistan'a vereceği askeri desteğin İsrail'i endişelendirmesi gereken bir gelişme olduğu dile getirildi.
Haberde, "Bu durum, Suudi Arabistan'ın Husi isyancılarına karşı yürüttüğü savaşın arka planında gerçekleşen bir askeri yardım olsa da yaratılan emsal sorunludur. Bilindiği üzere, İsrail ile Türkiye arasındaki askeri sürtüşme son zamanlarda siyasi ve güvenlik düzeylerinde tartışılan bir senaryo olup artık sadece teorik bir olasılık olarak görülmemektedir. Bu nedenle, Mekke İttifakı resmi bir niyet beyanından operasyonel adımlar atan bir askeri-diplomatik eksene dönüşürken, gelecekte Pakistan'ın Türkiye lehine müdahalesi göz ardı edilemez." ifadeleri yer aldı.
Pakistan için "Ciddi bir askeri güç ve dünyada operasyonel nükleer silahlara sahip tek Müslüman ülke" ifadesini kullanan İsrail basını, "Dahası, geçen yılın Mayıs ayında Hindistan ile yaşanan son çatışmalarda Pakistanlılar çoğu karşılaşmada üstünlük sağladı. Bu nedenle İsrail bu üçgen ekseni dikkatle izlemeli ve kendi bölgesel karşıt koalisyonlarını oluşturmalıdır" yorumunda bulundu.
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