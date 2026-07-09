İşgalci İsrail'in Türkiye korkusu itirafa dönüştü! F-35 kulisini açıkladılar
İşgalci İsrail'in Türkiye korkusu itirafa dönüştü! F-35 kulisini açıkladılar
İşgalci İsrail'den Türkiye'nin F-35 programına ilişkin dikkat çeken itiraf geldi. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Türkiye'ye F-35 satışını engellemek için ABD nezdinde hem açık hem de perde arkasında yoğun girişimlerde bulunduklarını söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 09.07.2026 10:32
Haber Güncellenme Tarihi: 09.07.2026 10:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, F-35'lerin Türkiye'ye verilmesine karşı olduklarını ve bunu engellemek için çaba gösterdiklerini aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump ile yoğun görüşmeler yürüttüklerini ve F-35'lerin Türkiye'ye satışını engellemek için "hem açıktan hem perde arkasında çok sıkı çalıştıklarını" söyleyen Smotrich, "Erdoğan'ın oyunun kurallarını değiştirecek silahlara erişimine izin verilmemelidir." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Smotrich, "Erdoğan çok tehlikeli bir adam. Türkiye, bugünkü durumuyla İsrail için çok önemli bir tehdittir." iddiasında da bulundu.
Ankara'da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne işaret eden açıklamaları, Tel Aviv yönetimi tarafından endişeyle karşılanmıştı.
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD basınına verdiği röportajlarla bu endişesini dile getirirken, Dışişleri Bakanı Gideon Saar da buna açıkça karşı olduklarını ve bölgede ABD'nin İsrail'in "niteliksel askeri üstünlüğünü" koruması gerektiğini savunmuştu.
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İşgalci İsrail'in Türkiye korkusu itirafa dönüştü! F-35 kulisini açıkladılar
İşgalci İsrail'den Türkiye'nin F-35 programına ilişkin dikkat çeken itiraf geldi. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Türkiye'ye F-35 satışını engellemek için ABD nezdinde hem açık hem de perde arkasında yoğun girişimlerde bulunduklarını söyledi.
Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, F-35'lerin Türkiye'ye verilmesine karşı olduklarını ve bunu engellemek için çaba gösterdiklerini aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump ile yoğun görüşmeler yürüttüklerini ve F-35'lerin Türkiye'ye satışını engellemek için "hem açıktan hem perde arkasında çok sıkı çalıştıklarını" söyleyen Smotrich, "Erdoğan'ın oyunun kurallarını değiştirecek silahlara erişimine izin verilmemelidir." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Smotrich, "Erdoğan çok tehlikeli bir adam. Türkiye, bugünkü durumuyla İsrail için çok önemli bir tehdittir." iddiasında da bulundu.
Ankara'da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne işaret eden açıklamaları, Tel Aviv yönetimi tarafından endişeyle karşılanmıştı.
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD basınına verdiği röportajlarla bu endişesini dile getirirken, Dışişleri Bakanı Gideon Saar da buna açıkça karşı olduklarını ve bölgede ABD'nin İsrail'in "niteliksel askeri üstünlüğünü" koruması gerektiğini savunmuştu.
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