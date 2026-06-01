İran müzakereleri askıya aldı, gözler ateşkeste

İran ile ABD arasında yürütülen müzakere süreci, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yönelik hava saldırısı kararı sonrası yeni bir aşamaya taşındı. İran basınında yer alan haberlere göre Tahran yönetimi, Lübnan'a yönelik saldırıların ardından ABD ile yürütülen görüşmeleri askıya aldı.
Haber Giriş Tarihi: 01.06.2026 18:46
Haber Güncellenme Tarihi: 01.06.2026 18:50
Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre İran yönetimi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından ABD ile devam eden müzakereleri askıya aldı. Kararın, bölgede artan askeri hareketlilik ve güvenlik riskleri sonrasında alındığı bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda İran'ın anlaşmaya ulaşmak istediğini belirterek, diplomatik sürece ilişkin olumlu mesajlar verdi. Trump ayrıca kamuoyunda yer alan bazı iddiaları reddederek anlaşma taslağında nükleer konuların ayrıntılı şekilde ele alındığını ifade etti.
Arakçi'den ateşkes açıklaması
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ile ABD arasında sağlanan ateşkesin Lübnan dahil tüm cepheleri kapsadığını açıkladı. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda herhangi bir bölgede yaşanacak ihlalin ateşkesin tamamının ihlali anlamına geleceğini belirtti.
Arakçi, ateşkes ihlallerinin sonuçlarından ABD ve İsrail'in sorumlu olacağını ifade ederek Tel Aviv ve Washington yönetimlerine çağrıda bulundu.
Beyrut'a saldırı talimatı verildi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusuna Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdiği bildirildi. İsrail ordusu ayrıca Hizbullah'ın düzenlediği insansız hava aracı saldırısında bir askerin öldüğünü, üç askerin yaralandığını açıkladı.
Açıklamada saldırının Lübnan'ın güneyindeki Yahmur bölgesinde konuşlu Golani Tugayı unsurlarını hedef aldığı kaydedildi.
İran ve ABD arasında karşılıklı suçlamalar
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Goruk kenti ve Keşm Adası çevresindeki hedeflere yönelik operasyonlar düzenlediğini duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise ABD'nin İran'daki bazı hedefleri vurmasının ardından bir ABD üssüne misilleme saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.
İran tarafından yapılan açıklamada hedef alınan üssün daha önce İran'a yönelik saldırılarda kullanıldığı ve belirlenen hedeflerin imha edildiği öne sürüldü.
Uluslararası tepkiler sürüyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede İran ile anlaşmaya yönelik diplomatik çabaları desteklediğini açıkladı. Macron, bölgesel istikrarı güçlendirecek bir güvenlik çerçevesi oluşturulmasının önemine dikkat çekti.
Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ise Beyrut'a yönelik saldırı kararını eleştirerek bunun ateşkes açısından ciddi bir ihlal anlamına geldiğini belirtti. Meinl-Reisinger, Lübnan ile İsrail arasında doğrudan görüşmelerin sürdürülmesinin önem taşıdığını ifade etti.
Kuveyt'ten güvenlik açıklaması
Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, ülkenin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında son saldırıların uluslararası hukuk açısından ciddi sonuçlar doğurduğu ve bölgesel istikrarı tehdit ettiği belirtildi.
Kuveyt yönetimi ayrıca yaşanan saldırılardan İran'ı sorumlu tuttuğunu duyurdu.
İran müzakereleri askıya aldı, gözler ateşkeste
