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İran'ın Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyuldu

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Haber Giriş Tarihi: 23.09.2026 07:13
Haber Güncellenme Tarihi: 23.09.2026 07:13
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İran'ın Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyuldu

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Hürmüz Boğazı'nda yer alan Keşm Adası civarında bir patlama sesi duyuldu.

Sesin deniz tarafından geldiği ve adaya herhangi bir roketin veya füzenin isabet etmediği belirtildi.

Söz konusu patlamaya ilişkin yerel makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hürmüzgan eyaletine bağlı ve Hürmüz Boğazı'nda yer alan Keşm Adası, Basra Körfezi'nin en büyük adası olma özelliği taşıyor.

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