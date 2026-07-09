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İran'ın güneyinde peş peşe patlama sesleri duyuldu

İran'ın güneyindeki Sistan ve Beluçistan, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, Kunarek, Çoğadek ve Bender Abbas'ta meydana gelen patlamalara ilişkin yetkili makamlardan ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Haber Giriş Tarihi: 09.07.2026 23:18
Haber Güncellenme Tarihi: 09.07.2026 23:20
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İran'ın güneyinde peş peşe patlama sesleri duyuldu

Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre, Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Kunarek kentinde üç, aynı eyalette bulunan Çoğadek'te iki patlama sesi duyuldu. Hürmüzgan eyaletinin merkezi Bender Abbas'ta ise birden fazla patlama sesi işitildiği aktarıldı.

Patlamaların nedeni ve olası hasara ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

ABD önceki gün yoğun saldırılar düzenlemişti

Bölgede yaşanan gelişmeler, ABD ordusunun İran'ın güney kentlerine yönelik yoğun saldırılarının ardından geldi. Patlama sesleri ile önceki saldırılar arasında bağlantı olup olmadığına ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Yetkili kurumlardan yapılacak yeni açıklamaların, patlamaların nedeni ve etkilerine ilişkin daha fazla ayrıntı sağlaması bekleniyor.

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