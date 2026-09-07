İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, akaryakıt tüketimini yönetmek ve hava kirliliğini azaltmak amacıyla kamu kurumlarında haftada bir gün “araçsız gün” uygulamasına geçileceğini açıkladı. Hükümetin gündemindeki düzenlemeler, uzaktan çalışmanın yaygınlaştırılması ve gereksiz seyahatlerin azaltılması gibi yeni adımlarla devam edecek.
Haber Giriş Tarihi: 07.09.2026 18:29
Haber Güncellenme Tarihi: 07.09.2026 18:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Mehr Haber Ajansının aktardığına göre Pezeşkiyan, kararı kabine toplantısında yaptığı konuşmada duyurdu. Uygulamanın akaryakıt tüketiminin yönetilmesine, hava kirliliğinin azaltılmasına ve çevre kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlamasının amaçlandığını belirtti.
Pezeşkiyan, benzer uygulamaların dünyanın farklı ülkelerinde de hayata geçirildiğini ifade etti. İran yönetimi, kamu kurumlarında uygulanacak araçsız gün ile ulaşım kaynaklı yakıt kullanımını azaltmayı hedefliyor.
Uzaktan çalışma yaygınlaştırılacak
Pezeşkiyan, araçsız gün uygulamasının yanında uzaktan çalışmanın daha yaygın hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Gereksiz seyahatler ile şehirlerarası yolculukların azaltılması da kamu kurumlarının gündemine alınacak başlıklar arasında yer alıyor.
Benzin tüketiminin yönetilmesi ve yakıt kullanım alışkanlıklarının değiştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Pezeşkiyan, bu kapsamda uzmanlar ve farklı toplumsal gruplarla çok sayıda toplantı gerçekleştirildiğini bildirdi.
Yakıt tüketimi için farklı vadelerde tedbirler gündemde
İran Cumhurbaşkanı, tüketimin yönetilmesi ve sektörde yaşanan sorunların çözülmesi amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli tedbirler üzerinde çalışıldığını kaydetti. Pezeşkiyan, öngörülen politikaların uygulanması ve halkın desteğiyle mevcut sürecin aşılmasını umduklarını ifade etti.
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İran'dan akaryakıt tüketimini azaltacak yeni adım
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, akaryakıt tüketimini yönetmek ve hava kirliliğini azaltmak amacıyla kamu kurumlarında haftada bir gün “araçsız gün” uygulamasına geçileceğini açıkladı. Hükümetin gündemindeki düzenlemeler, uzaktan çalışmanın yaygınlaştırılması ve gereksiz seyahatlerin azaltılması gibi yeni adımlarla devam edecek.
Mehr Haber Ajansının aktardığına göre Pezeşkiyan, kararı kabine toplantısında yaptığı konuşmada duyurdu. Uygulamanın akaryakıt tüketiminin yönetilmesine, hava kirliliğinin azaltılmasına ve çevre kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlamasının amaçlandığını belirtti.
Pezeşkiyan, benzer uygulamaların dünyanın farklı ülkelerinde de hayata geçirildiğini ifade etti. İran yönetimi, kamu kurumlarında uygulanacak araçsız gün ile ulaşım kaynaklı yakıt kullanımını azaltmayı hedefliyor.
Uzaktan çalışma yaygınlaştırılacak
Pezeşkiyan, araçsız gün uygulamasının yanında uzaktan çalışmanın daha yaygın hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Gereksiz seyahatler ile şehirlerarası yolculukların azaltılması da kamu kurumlarının gündemine alınacak başlıklar arasında yer alıyor.
Benzin tüketiminin yönetilmesi ve yakıt kullanım alışkanlıklarının değiştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Pezeşkiyan, bu kapsamda uzmanlar ve farklı toplumsal gruplarla çok sayıda toplantı gerçekleştirildiğini bildirdi.
Yakıt tüketimi için farklı vadelerde tedbirler gündemde
İran Cumhurbaşkanı, tüketimin yönetilmesi ve sektörde yaşanan sorunların çözülmesi amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli tedbirler üzerinde çalışıldığını kaydetti. Pezeşkiyan, öngörülen politikaların uygulanması ve halkın desteğiyle mevcut sürecin aşılmasını umduklarını ifade etti.
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