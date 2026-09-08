İran medyasında yer alan haberlere göre, Hark Adası’nda patlama sesleri duyuldu. Bölgedeki gelişmeye ilişkin İran makamlarından henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.
Hark Adası çevresinde sabah saatlerinde de İran’a ait bir petrol tankerinin ABD ordusunun füze saldırısına uğradığı bildirilmişti.
Haber Giriş Tarihi: 08.09.2026 22:19
Haber Güncellenme Tarihi: 08.09.2026 22:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Patlama haberinden önce İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'ye yönelik açıklamalarda bulundu.
İran devlet televizyonuna göre Zülfikari, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını sürdürmesi ve İran gemilerine yönelik saldırılara devam etmesi halinde bölgedeki ABD askeri gemilerinin hedef alınmaya devam edileceğini söyledi.
Zülfikari, “Sonraki saldırılar daha şiddetli olacak.” ifadelerini kullandı.
İran’a ait petrol tankeri hedef alınmıştı
İran'ın Tesnim Haber Ajansının aktardığına göre, İran’a ait bir petrol tankeri sabah saatlerinde Hark Adası'ndan yaklaşık 6 mil açıkta füze saldırısına uğradı.
Haberde, tankerin dört füzeyle hedef alındığı, saldırıda can kaybı yaşanmadığı ve gemideki mürettebatın tahliye edildiği belirtildi.
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İran’da Hark adasında patlama sesleri
İran medyasında yer alan haberlere göre, Hark Adası’nda patlama sesleri duyuldu. Bölgedeki gelişmeye ilişkin İran makamlarından henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Hark Adası çevresinde sabah saatlerinde de İran’a ait bir petrol tankerinin ABD ordusunun füze saldırısına uğradığı bildirilmişti.
Patlama haberinden önce İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'ye yönelik açıklamalarda bulundu.
İran devlet televizyonuna göre Zülfikari, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını sürdürmesi ve İran gemilerine yönelik saldırılara devam etmesi halinde bölgedeki ABD askeri gemilerinin hedef alınmaya devam edileceğini söyledi.
Zülfikari, “Sonraki saldırılar daha şiddetli olacak.” ifadelerini kullandı.
İran’a ait petrol tankeri hedef alınmıştı
İran'ın Tesnim Haber Ajansının aktardığına göre, İran’a ait bir petrol tankeri sabah saatlerinde Hark Adası'ndan yaklaşık 6 mil açıkta füze saldırısına uğradı.
Haberde, tankerin dört füzeyle hedef alındığı, saldırıda can kaybı yaşanmadığı ve gemideki mürettebatın tahliye edildiği belirtildi.
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