İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı bölgesinde ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Fars Haber Ajansı tarafından aktarılan açıklamada İHA'nın İran'a ait bir hava savunma sistemi tarafından hedef alındığı bildirildi. Bölgede ABD'ye ait insansız hava araçlarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 31.08.2026 22:51
Haber Güncellenme Tarihi: 31.08.2026 22:54
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fars Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait hava savunma sistemi MQ-9 tipi İHA'ya ateş açtı. Açıklamada, hava savunma sisteminin ateşine maruz kalan insansız hava aracının düşürüldüğü belirtildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, bir gün önce sabaha karşı da ABD'ye ait bir MQ-9'un Hürmüz Boğazı üzerinde düşürüldüğünü bildirmişti. Son açıklamayla birlikte bölgede ABD'nin kullandığı MQ-9 Reaper tipi insansız hava araçları yeniden gündeme geldi.
Washington Post 45 MQ-9 kaybını gündeme getirmişti
Washington Post'un 13 Ağustos 2026 tarihli haberinde, ABD'nin İran ile savaş sırasında kullandığı MQ-9 Reaper tipi insansız hava araçlarına ilişkin kayıplara yer verilmişti.
Gazete, özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki operasyonlarda yoğun olarak kullanılan MQ-9 Reaper'lardan en az 45'inin kaybedildiğini belirtmişti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İran ABD'nin İHA'sını düşürdü
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı bölgesinde ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Fars Haber Ajansı tarafından aktarılan açıklamada İHA'nın İran'a ait bir hava savunma sistemi tarafından hedef alındığı bildirildi. Bölgede ABD'ye ait insansız hava araçlarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.
Fars Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait hava savunma sistemi MQ-9 tipi İHA'ya ateş açtı. Açıklamada, hava savunma sisteminin ateşine maruz kalan insansız hava aracının düşürüldüğü belirtildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, bir gün önce sabaha karşı da ABD'ye ait bir MQ-9'un Hürmüz Boğazı üzerinde düşürüldüğünü bildirmişti. Son açıklamayla birlikte bölgede ABD'nin kullandığı MQ-9 Reaper tipi insansız hava araçları yeniden gündeme geldi.
Washington Post 45 MQ-9 kaybını gündeme getirmişti
Washington Post'un 13 Ağustos 2026 tarihli haberinde, ABD'nin İran ile savaş sırasında kullandığı MQ-9 Reaper tipi insansız hava araçlarına ilişkin kayıplara yer verilmişti.
Gazete, özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki operasyonlarda yoğun olarak kullanılan MQ-9 Reaper'lardan en az 45'inin kaybedildiğini belirtmişti.
Çok Okunanlar