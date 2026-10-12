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İran: ABD bazı şartlarımızı kabul etti
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD’nin, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın açılabilmesi için öne sürdüğü yedi şartın bazılarını kabul ettiğini söyledi.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı’nın yeniden trafiğe açılması için sundukları yedi maddelik listenin bir kısmının ABD tarafından onaylandığını duyurdu.
Ancak bu gelişmeyi yeterli bulmadıklarını belirten Rızai, İran’ın dış politika yaklaşımının köklü bir değişim geçirdiğini ve eski diplomatik sürece geri dönmeyeceklerini vurguladı.
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