Husi saldırıları sonrası Suudi Arabistan alarma geçti
Husi saldırıları sonrası Suudi Arabistan alarma geçti
Yemen'deki Husilerin saldırılarının ardından Suudi Arabistan'ın Mekke, Cidde ve Taif başta olmak üzere bazı bölgelerinde acil durum uyarısı yapıldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husiler tarafından fırlatıldığı belirtilen 6 balistik füzenin imha edildiğini açıkladı. Bölgede artan çatışmalar nedeniyle Yemen'deki sivillerin durumu ve Kızıldeniz üzerinden yapılan deniz taşımacılığına ilişkin gelişmeler yakından izleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 24.09.2026 18:30
Haber Güncellenme Tarihi: 24.09.2026 18:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Suudi Arabistan'ın Mekke, Cidde ve Taif kentlerinin de aralarında bulunduğu bazı bölgelerinde hava saldırısı uyarısı yapıldı. Uyarının ardından Yemen semalarında patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Türki el-Maliki, koalisyon güçlerinin Husiler tarafından fırlatılan 6 balistik füzeyi imha ettiğini açıkladı.
Koalisyondan saldırılara ilişkin açıklama
Al Jazeera'nin aktardığına göre Maliki, Husilerin saldırılarına karşılık verileceğini belirtti. Maliki, "Terörist Husi milislerinin tırmandırdığı gerilim ve ihlallere kararlı bir şekilde karşılık verilecektir" ifadelerini kullandı.
Husiler ise çarşamba günü Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ait savaş uçaklarının Yemen'in çeşitli vilayetlerine 52 hava ve füze saldırısı düzenlediğini ileri sürdü. Söz konusu sayı Husilerin açıklamasına dayanıyor.
BM sivil kayıplara dikkat çekti
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Husiler ile Yemen hükümet güçleri arasındaki çatışmaların şiddetlenmesiyle sivil kayıpların artmasından endişe duyduğunu belirtti.
Türk, sivillerin hedef alınmaması ve korunmalarının öncelikli olması gerektiğini vurguladı. Çatışmanın taraflarına siviller ile savaşçılar, sivil hedefler ile askeri hedefler arasında ayrım yapma yükümlülüklerini hatırlattı.
Yerinden edilenlerin sayısı artabilir
Çatışmaların Yemen'de binlerce kişinin yaşadığı bölgelerden ayrılmasına yol açtığı bildirildi. Paylaşılan BM açıklamasına göre yerinden edilmiş kişilerin sayısının 130 binden 230 bine çıkabileceği uyarısı yapıldı.
Yemen'in Kızıldeniz kıyılarındaki çatışmalar, Babülmendep Boğazı üzerinden gerçekleştirilen küresel ticaret ve deniz taşımacılığını da gündeme taşıdı. Bölgedeki askeri ve insani gelişmelerin seyri, Kızıldeniz'deki ulaşım hatları açısından takip edilecek.
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Husi saldırıları sonrası Suudi Arabistan alarma geçti
Yemen'deki Husilerin saldırılarının ardından Suudi Arabistan'ın Mekke, Cidde ve Taif başta olmak üzere bazı bölgelerinde acil durum uyarısı yapıldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husiler tarafından fırlatıldığı belirtilen 6 balistik füzenin imha edildiğini açıkladı. Bölgede artan çatışmalar nedeniyle Yemen'deki sivillerin durumu ve Kızıldeniz üzerinden yapılan deniz taşımacılığına ilişkin gelişmeler yakından izleniyor.
Suudi Arabistan'ın Mekke, Cidde ve Taif kentlerinin de aralarında bulunduğu bazı bölgelerinde hava saldırısı uyarısı yapıldı. Uyarının ardından Yemen semalarında patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Türki el-Maliki, koalisyon güçlerinin Husiler tarafından fırlatılan 6 balistik füzeyi imha ettiğini açıkladı.
Koalisyondan saldırılara ilişkin açıklama
Al Jazeera'nin aktardığına göre Maliki, Husilerin saldırılarına karşılık verileceğini belirtti. Maliki, "Terörist Husi milislerinin tırmandırdığı gerilim ve ihlallere kararlı bir şekilde karşılık verilecektir" ifadelerini kullandı.
Husiler ise çarşamba günü Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ait savaş uçaklarının Yemen'in çeşitli vilayetlerine 52 hava ve füze saldırısı düzenlediğini ileri sürdü. Söz konusu sayı Husilerin açıklamasına dayanıyor.
BM sivil kayıplara dikkat çekti
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Husiler ile Yemen hükümet güçleri arasındaki çatışmaların şiddetlenmesiyle sivil kayıpların artmasından endişe duyduğunu belirtti.
Türk, sivillerin hedef alınmaması ve korunmalarının öncelikli olması gerektiğini vurguladı. Çatışmanın taraflarına siviller ile savaşçılar, sivil hedefler ile askeri hedefler arasında ayrım yapma yükümlülüklerini hatırlattı.
Yerinden edilenlerin sayısı artabilir
Çatışmaların Yemen'de binlerce kişinin yaşadığı bölgelerden ayrılmasına yol açtığı bildirildi. Paylaşılan BM açıklamasına göre yerinden edilmiş kişilerin sayısının 130 binden 230 bine çıkabileceği uyarısı yapıldı.
Yemen'in Kızıldeniz kıyılarındaki çatışmalar, Babülmendep Boğazı üzerinden gerçekleştirilen küresel ticaret ve deniz taşımacılığını da gündeme taşıdı. Bölgedeki askeri ve insani gelişmelerin seyri, Kızıldeniz'deki ulaşım hatları açısından takip edilecek.
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