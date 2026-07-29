Hürmüz'de yüksek tansiyon! İran Devrim Muhafızları: Uyarıları dikkate almadılar vurduk
Hürmüz'de yüksek tansiyon! İran Devrim Muhafızları: Uyarıları dikkate almadılar vurduk
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve uyarıları dikkate almadığını öne sürdüğü 3 petrol tankerini hedef aldıklarını duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 29.07.2026 08:42
Haber Güncellenme Tarihi: 29.07.2026 08:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusunun Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan 3 petrol tankerinin "uyarılara rağmen tehlikeli ve yasa dışı olduğu belirtilen rotada ilerlemeye devam ettiği" belirtildi.
Söz konusu tankerlerin hedef alındığı ve durdurulmaya zorlandığı ifade edilen açıklamada, ABD ordusunun bölgedeki "müdahalelerinin ve gemilere yönelik yasa dışı talimatlarının" karşılıksız kalmayacağı uyarısında bulunuldu.
- ÜRDÜN'DEKİ ABD ÜSSÜ DE HEDEF ALINDI
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ayrıca Ürdün'deki bir ABD hava üssü ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) bulunduğu merkezin çok sayıda balistik füzeyle hedef alındığını duyurdu.
İran resmi medyasında yer alan haberlere göre, Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, saldırının "ABD ordusunun saldırgan eylemlerine karşılık" gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, "İran'a yönelik tehditler ve ABD güçlerinin çıkarlarına karşı yasa dışı ve düşmanca eylemleri devam ettiği sürece direnişin süreceği" vurgulanarak, ABD yönetiminin tehditlerine ve "yasa dışı müdahalelerine" son vermesi çağrısında bulunuldu.
ABD ordusu ise daha önce İran tarafından Orta Doğu'daki ABD güçlerine doğru fırlatılan çok sayıda balistik füzenin engellendiğini açıklamış ve saldırı girişimini "beklenmedik bir saldırı girişimi" olarak nitelendirmişti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın hedef almaya çalıştığı yerin adını açıklamazken, İsrail basınında yer alan haberlerde İran'ın Ürdün'deki bir ABD üssüne balistik füzeler fırlattığı belirtilmişti.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
06.13 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve uyarıları dikkate almadığını öne sürdüğü 3 petrol tankerini hedef aldıklarını duyurdu.
03.04 ABD ordusu, İran'ın Orta Doğu'da konuşlu ABD güçlerini hedef alan çok sayıda balistik füze fırlattığını öne sürerek, "İran'ın fırlattığı tüm füzeler başarıyla önlendi" açıklamasında bulundu.
01.47 Amerikalı bir yetkili, İran tarafından Ürdün'deki ABD üssüne fırlatılan 4 balistik füzenin engellendiğini açıkladı.
- İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN 12 GÜN SAVAŞI
İsrail, 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.
İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.
İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.
- ABD-İRAN 40 GÜN SAVAŞI
İran ile ABD arasında 18 Haziran 2026'da başlayan çatışmalar, ABD'nin İran'daki hedeflere yönelik hava saldırıları ve İran'ın buna füze ile insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla karşılık vermesiyle geniş çaplı bir savaşa dönüştü.
Savaş süresince Hürmüz Boğazı çevresinde güvenlik krizi yaşandı. Diplomatik girişimler sonucunda taraflar çatışmaları 27 Temmuz'da durdurdu.
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Hürmüz'de yüksek tansiyon! İran Devrim Muhafızları: Uyarıları dikkate almadılar vurduk
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve uyarıları dikkate almadığını öne sürdüğü 3 petrol tankerini hedef aldıklarını duyurdu.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusunun Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan 3 petrol tankerinin "uyarılara rağmen tehlikeli ve yasa dışı olduğu belirtilen rotada ilerlemeye devam ettiği" belirtildi.
Söz konusu tankerlerin hedef alındığı ve durdurulmaya zorlandığı ifade edilen açıklamada, ABD ordusunun bölgedeki "müdahalelerinin ve gemilere yönelik yasa dışı talimatlarının" karşılıksız kalmayacağı uyarısında bulunuldu.
- ÜRDÜN'DEKİ ABD ÜSSÜ DE HEDEF ALINDI
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ayrıca Ürdün'deki bir ABD hava üssü ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) bulunduğu merkezin çok sayıda balistik füzeyle hedef alındığını duyurdu.
İran resmi medyasında yer alan haberlere göre, Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, saldırının "ABD ordusunun saldırgan eylemlerine karşılık" gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, "İran'a yönelik tehditler ve ABD güçlerinin çıkarlarına karşı yasa dışı ve düşmanca eylemleri devam ettiği sürece direnişin süreceği" vurgulanarak, ABD yönetiminin tehditlerine ve "yasa dışı müdahalelerine" son vermesi çağrısında bulunuldu.
ABD ordusu ise daha önce İran tarafından Orta Doğu'daki ABD güçlerine doğru fırlatılan çok sayıda balistik füzenin engellendiğini açıklamış ve saldırı girişimini "beklenmedik bir saldırı girişimi" olarak nitelendirmişti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın hedef almaya çalıştığı yerin adını açıklamazken, İsrail basınında yer alan haberlerde İran'ın Ürdün'deki bir ABD üssüne balistik füzeler fırlattığı belirtilmişti.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
06.13 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve uyarıları dikkate almadığını öne sürdüğü 3 petrol tankerini hedef aldıklarını duyurdu.
03.04 ABD ordusu, İran'ın Orta Doğu'da konuşlu ABD güçlerini hedef alan çok sayıda balistik füze fırlattığını öne sürerek, "İran'ın fırlattığı tüm füzeler başarıyla önlendi" açıklamasında bulundu.
01.47 Amerikalı bir yetkili, İran tarafından Ürdün'deki ABD üssüne fırlatılan 4 balistik füzenin engellendiğini açıkladı.
- İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN 12 GÜN SAVAŞI
İsrail, 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.
İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.
İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.
- ABD-İRAN 40 GÜN SAVAŞI
İran ile ABD arasında 18 Haziran 2026'da başlayan çatışmalar, ABD'nin İran'daki hedeflere yönelik hava saldırıları ve İran'ın buna füze ile insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla karşılık vermesiyle geniş çaplı bir savaşa dönüştü.
Savaş süresince Hürmüz Boğazı çevresinde güvenlik krizi yaşandı. Diplomatik girişimler sonucunda taraflar çatışmaları 27 Temmuz'da durdurdu.
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