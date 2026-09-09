Hürmüz'de yüksek gerilim! ABD ve İran'dan karşılıklı tanker saldırıları
Hürmüz'de yüksek gerilim! ABD ve İran'dan karşılıklı tanker saldırıları
Hürmüz Boğazı çevresinde askeri gerilim yeniden yükseldi. ABD ordusu, İran'a ait beş petrol tankerini imha etti. İran ise Hürmüz Körfezi'nde 2 Amerikan gemisi ile 8 petrol tankerine misilleme yaptıklarını duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 09.09.2026 09:30
Haber Güncellenme Tarihi: 09.09.2026 09:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD ve İran arasındaki saldırılar, denizde yoğunlaştı.
İran basını, ülkenin petrol ihracatının büyük bölümünün gerçekleştirildiği Hark Adası'nın bazı bölgelerinde art arda patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı'na yakın Cask kenti kıyılarında iki petrol tankerinin ABD tarafından hedef alındığını duyurdu.
ABD ORDUSU, İRAN'A AİT 5 TANKERİ "YOK ETTİĞİNİ" DUYURDU
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusunun, son 2 günde bölgedeki ABD donanmasına ait savaş gemisini hedef aldığı, geminin hasar almadığı ve mürettebatın yaralanmadığı ifade edildi.
ABD ordusunun, misilleme olarak ham petrol taşıdığı belirtilen İran'a ait 5 tankeri "yok ettiği" belirtilen açıklamada, bu gemilerin Umman Körfezi yakınlarındaki "M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1, M/T Riesco" ve Hark Adası yakınlarındaki "M/T Derya" olduğu bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, ABD ordusunun, saldırılar öncesi mürettebata "gemiyi terk etmeleri" çağrısında bulunduğu ve İran'ın bu tankerleri "bölgedeki vekil güçlere fon sağlamak amacıyla gölge ağ olarak kullandığı" iddia edildi.
İRAN'DAN MİSİLLEME
İran Devrim Muhafızları Donanması ise Kuveyt ve Bahreyn'deki gemilere yönelik acil kodlu uyarı yayımladı. Amerikan askeri unsurlarına ev sahipliği yapan limanlardaki tüm gemilerin hedef olacağını duyurdu. Mürettebata tahliye uyarısında bulunuldu.
Bu uyarıdan saatler sonra Devrim Muhafızları, Hürmüz Körfezi'ndeki 2 ABD gemisi ile 8 petrol tankerine misilleme yaptıklarını duyurdu.
Açıklamada, ABD'ye ait "USS Delbert D. Black (DDG-119)" ve "USS John Paul Jones (DDG-53)" güdümlü füze destroyerlerine başarılı saldırılar düzenlendiği ve bu gemilere ciddi hasar verildiği öne sürüldü.
İRAN'DAN ÜRDÜN'DE KONUŞLU ABD GÜÇLERİNE FÜZE SALDIRISI
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Ürdün'deki Al Azraq Üssü'nde konuşlu ABD güçlerine çok sayıda balistik füze ile saldırı düzenlendiğini açıkladı.
DMO'dan yapılan açıklamada, Ürdün'deki Al Azraq Üssü'nde konuşlu ABD güçlerine katı ve sıvı yakıtlı çok sayıda balistik füze ile saldırı düzenlendiği bildirildi.
Operasyonun "saldırganları cezalandırmayı" amaçladığı kaydedilerek, "Bu kapsamda F-35, F-16 ve F-15 savaş uçaklarının bakım, hazırlık ve konuşlanma tesisleri ile sığınakları vurularak düşmana ağır hasar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Ürdün semalarında görülen füzeler amatör kameralar tarafından kaydedilirken, ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
09:00 İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarına karşılık olarak ABD donanmasına ait USS Delbert D. Black (DDG-119) ve USS John Paul Jones (DDG-53) adlı iki savaş gemisinin balistik füzelerle hedef alındığını duyurdu.
07.59 İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin 5 İran tankerini hedef almasına karşılık, Hürmüz Boğazı'nda 2 ABD gemisi, 8 tanker ve 10 farklı geminin hedef alındığını bildirdi.
05.36 İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) yapılan açıklamada, ABD'ye ait "USS Delbert D. Black (DDG-119)" ve "USS John Paul Jones (DDG-53)" güdümlü füze destroyerlerine başarılı saldırılar düzenlendiği ve bu gemilere ciddi hasar verildiği öne sürüldü.
05.17 Ürdün ordusu, ülke topraklarının İran kaynaklı balistik füze saldırısına maruz kaldığını, hava savunma sistemlerinin 18 füzeyi imha ettiğini ve 2 füzenin boş alanlara düştüğünü bildirdi.
03.38 İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Ürdün'deki Al Azraq Üssü'nde konuşlu ABD güçlerine çok sayıda balistik füze ile saldırı düzenlendiğini açıkladı.
02.34 ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın ABD donanmasına ait gemileri hedef almaya devam etmesi halinde "tankerlerini kaybedeceğini" söyledi.
02.34 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusunun, son 2 günde bölgedeki ABD donanmasına ait savaş gemisini hedef aldığı, geminin hasar almadığı ve mürettebatın yaralanmadığı ifade edildi. ABD ordusunun, misilleme olarak ham petrol taşıdığı belirtilen İran'a ait 5 tankeri "yok ettiği" belirtilen açıklamada, bu gemilerin Umman Körfezi yakınlarındaki "M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1, M/T Riesco" ve Hark Adası yakınlarındaki "M/T Derya" olduğu bilgisi paylaşıldı.
01.27 ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerini hedef almasının ardından İran, Ürdün'deki ABD üslerine füze saldırısı düzenledi. İran'dan fırlatılan füzeler ile Ürdün hava savunma sistemlerinin müdahalesi, Suriye'nin başkenti Şam'dan görüntülendi.
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Hürmüz'de yüksek gerilim! ABD ve İran'dan karşılıklı tanker saldırıları
Hürmüz Boğazı çevresinde askeri gerilim yeniden yükseldi. ABD ordusu, İran'a ait beş petrol tankerini imha etti. İran ise Hürmüz Körfezi'nde 2 Amerikan gemisi ile 8 petrol tankerine misilleme yaptıklarını duyurdu.
ABD ve İran arasındaki saldırılar, denizde yoğunlaştı.
İran basını, ülkenin petrol ihracatının büyük bölümünün gerçekleştirildiği Hark Adası'nın bazı bölgelerinde art arda patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı'na yakın Cask kenti kıyılarında iki petrol tankerinin ABD tarafından hedef alındığını duyurdu.
ABD ORDUSU, İRAN'A AİT 5 TANKERİ "YOK ETTİĞİNİ" DUYURDU
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusunun, son 2 günde bölgedeki ABD donanmasına ait savaş gemisini hedef aldığı, geminin hasar almadığı ve mürettebatın yaralanmadığı ifade edildi.
ABD ordusunun, misilleme olarak ham petrol taşıdığı belirtilen İran'a ait 5 tankeri "yok ettiği" belirtilen açıklamada, bu gemilerin Umman Körfezi yakınlarındaki "M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1, M/T Riesco" ve Hark Adası yakınlarındaki "M/T Derya" olduğu bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, ABD ordusunun, saldırılar öncesi mürettebata "gemiyi terk etmeleri" çağrısında bulunduğu ve İran'ın bu tankerleri "bölgedeki vekil güçlere fon sağlamak amacıyla gölge ağ olarak kullandığı" iddia edildi.
İRAN'DAN MİSİLLEME
İran Devrim Muhafızları Donanması ise Kuveyt ve Bahreyn'deki gemilere yönelik acil kodlu uyarı yayımladı. Amerikan askeri unsurlarına ev sahipliği yapan limanlardaki tüm gemilerin hedef olacağını duyurdu. Mürettebata tahliye uyarısında bulunuldu.
Bu uyarıdan saatler sonra Devrim Muhafızları, Hürmüz Körfezi'ndeki 2 ABD gemisi ile 8 petrol tankerine misilleme yaptıklarını duyurdu.
Açıklamada, ABD'ye ait "USS Delbert D. Black (DDG-119)" ve "USS John Paul Jones (DDG-53)" güdümlü füze destroyerlerine başarılı saldırılar düzenlendiği ve bu gemilere ciddi hasar verildiği öne sürüldü.
İRAN'DAN ÜRDÜN'DE KONUŞLU ABD GÜÇLERİNE FÜZE SALDIRISI
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Ürdün'deki Al Azraq Üssü'nde konuşlu ABD güçlerine çok sayıda balistik füze ile saldırı düzenlendiğini açıkladı.
DMO'dan yapılan açıklamada, Ürdün'deki Al Azraq Üssü'nde konuşlu ABD güçlerine katı ve sıvı yakıtlı çok sayıda balistik füze ile saldırı düzenlendiği bildirildi.
Operasyonun "saldırganları cezalandırmayı" amaçladığı kaydedilerek, "Bu kapsamda F-35, F-16 ve F-15 savaş uçaklarının bakım, hazırlık ve konuşlanma tesisleri ile sığınakları vurularak düşmana ağır hasar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Ürdün semalarında görülen füzeler amatör kameralar tarafından kaydedilirken, ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
09:00 İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarına karşılık olarak ABD donanmasına ait USS Delbert D. Black (DDG-119) ve USS John Paul Jones (DDG-53) adlı iki savaş gemisinin balistik füzelerle hedef alındığını duyurdu.
07.59 İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin 5 İran tankerini hedef almasına karşılık, Hürmüz Boğazı'nda 2 ABD gemisi, 8 tanker ve 10 farklı geminin hedef alındığını bildirdi.
05.36 İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) yapılan açıklamada, ABD'ye ait "USS Delbert D. Black (DDG-119)" ve "USS John Paul Jones (DDG-53)" güdümlü füze destroyerlerine başarılı saldırılar düzenlendiği ve bu gemilere ciddi hasar verildiği öne sürüldü.
05.17 Ürdün ordusu, ülke topraklarının İran kaynaklı balistik füze saldırısına maruz kaldığını, hava savunma sistemlerinin 18 füzeyi imha ettiğini ve 2 füzenin boş alanlara düştüğünü bildirdi.
03.38 İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Ürdün'deki Al Azraq Üssü'nde konuşlu ABD güçlerine çok sayıda balistik füze ile saldırı düzenlendiğini açıkladı.
02.34 ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın ABD donanmasına ait gemileri hedef almaya devam etmesi halinde "tankerlerini kaybedeceğini" söyledi.
02.34 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusunun, son 2 günde bölgedeki ABD donanmasına ait savaş gemisini hedef aldığı, geminin hasar almadığı ve mürettebatın yaralanmadığı ifade edildi. ABD ordusunun, misilleme olarak ham petrol taşıdığı belirtilen İran'a ait 5 tankeri "yok ettiği" belirtilen açıklamada, bu gemilerin Umman Körfezi yakınlarındaki "M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1, M/T Riesco" ve Hark Adası yakınlarındaki "M/T Derya" olduğu bilgisi paylaşıldı.
01.27 ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerini hedef almasının ardından İran, Ürdün'deki ABD üslerine füze saldırısı düzenledi. İran'dan fırlatılan füzeler ile Ürdün hava savunma sistemlerinin müdahalesi, Suriye'nin başkenti Şam'dan görüntülendi.
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