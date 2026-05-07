İran’ın stratejik noktalarından Bender Abbas ve Keşm Adası çevresinde patlama sesleri duyulurken, İran medyası Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait insansız hava araçlarının etkisiz hale getirildiğini ve bölgedeki Bahman İskelesi’nin hasar aldığını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 07.05.2026 23:22
Haber Güncellenme Tarihi: 07.05.2026 23:26
İsrail ise söz konusu olaylarla bir bağlantısı olmadığını açıkladı. Hürmüz Boğazı’nın kontrolü açısından "batırılamaz uçak gemisi" olarak nitelendirilen Keşm Adası, İran’ın savunma stratejisinde kritik bir yer tutuyor.
Diplomatik cephede, ABD ile İran arasında 14 maddelik bir mutabakat zaptı üzerinde müzakerelerin sürdüğü belirtiliyor; ancak Tahran yönetimi henüz resmi bir karar verilmediğini ifade etti. Bu süreçte ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ortadoğu’daki müttefiklerine 25,8 milyar dolarlık silah satışını onayladı. Ayrıca Trump yönetiminin, Suudi Arabistan ve Kuveyt’in kısıtlamaları kaldırmasıyla birlikte, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere askeri koruma sağlayan "Özgürlük Projesi"ni yeniden hayata geçireceği kaydedildi.
CIA tarafından hazırlanan bir analizde, İran’ın olası bir deniz ablukasına ekonomik olarak 3-4 ay dayanabileceği ve saldırılara rağmen füze kapasitesinin büyük bir kısmını koruduğu vurgulandı. Öte yandan Tahran, Hürmüz Boğazı'nda bir Güney Kore kargo gemisinin vurulmasıyla ilgili suçlamaları reddederek, bölgedeki güvenli geçişin İranlı yetkililerle koordinasyon gerektirdiğini hatırlattı.
Hürmüz Boğazı'nda patlama sesleri! BAE İran'a saldırdı
