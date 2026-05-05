Hürmüz Boğazı’nda geçiş kuralları yeniden belirlendi
Hürmüz Boğazı geçiş kuralları yeniden belirlendi. İran, gemilere e-posta ile bildirim gönderirken belirlenen rota dışına çıkanlara müdahale uyarısı yaptı.
Haber Giriş Tarihi: 05.05.2026 22:41
Haber Güncellenme Tarihi: 05.05.2026 22:42
Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapmak isteyen gemilere yönelik kurallar İran tarafından yeniden düzenlendi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, boğazdan geçiş yapacak tüm gemilere belirlenen kuralların e-posta yoluyla iletildiğini ve geçiş izni için bu kurallara uyulmasının zorunlu olduğunu açıkladı. Uygulamanın deniz trafiği güvenliği ve kontrol mekanizmasını güçlendirmeyi hedeflediği belirtilirken, bölgedeki gelişmelerin enerji sevkiyatına etkisi izleniyor.
Geçişler için belirlenen rota vurgulandı
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş için yalnızca daha önce ilan edilen koridorun güvenli olduğu ifade edildi. Gemilerin bu rota dışına çıkmasının güvensiz kabul edileceği belirtilirken, aksi durumda askeri müdahale uygulanabileceği uyarısı yapıldı.
ABD gemisiyle yaşanan gerilim gündemde
İran basınında yer alan bilgilere göre, ABD donanmasına ait bir geminin Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı ve İran unsurları tarafından uyarıldığı bildirildi. Haberde, geminin radarını kapattığı ve daha sonra yeniden açtığı sırada tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Uyarılara rağmen geri çekilmediği öne sürülen geminin çevresine uyarı amaçlı füze, İHA ve roket atışı gerçekleştirildiği aktarıldı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise söz konusu iddiaları reddederek, İran tarafından ABD savaş gemisine yönelik füze saldırısı gerçekleştirildiği yönündeki bilgilerin doğru olmadığını bildirdi.
Çatışmalara ilişkin açıklamalar geldi
ABD’li yetkili Marco Rubio, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan çatışmalarda 10 sivil denizcinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Rubio ayrıca ABD güçlerinin bölgede 7 İran sürat teknesini imha ettiğini ifade etti.
