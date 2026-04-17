SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Hürmüz Boğazı açıldı

İran, Hürmüz Boğazı'nın ateşkes sürecinde açık olacağını açıkladı.

Haber Giriş Tarihi: 17.04.2026 16:03
Haber Güncellenme Tarihi: 17.04.2026 16:04
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Hürmüz Boğazı açıldı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişine izin verildiğini duyurdu.

Arakçi, paylaşımında, “Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce duyurulan koordineli güzergah üzerinden, ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine tamamen izin verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, kararın yalnızca ateşkes süresiyle sınırlı olduğu vurgulandı.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver