ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde veda töreni gerçekleştirildi.
Haber Giriş Tarihi: 04.07.2026 15:17
Haber Güncellenme Tarihi: 04.07.2026 15:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yerel saatle 06.00’da start alan törene on binlerce İran vatandaşı katılım sağladı.
Tören alanına getirilen Hamaney’in tabutunun görülmesiyle beraber katılımcılar derin bir üzüntü yaşadı. Tören sırasında ayrıca ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.
ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Hamaney için Tahran'da cenaze töreni
[1/16] ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor. Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde icra edilen törene İran'ın farklı şehirlerinden ve yurt dışından binlerce kişi katılım gösterdi. Törende İran bayrakları dalgalandırıldı.
Alanı, "Ya Hüseyin" nidaları ve ağıtlar eşliğinde, ellerini göğüslerine vurarak gelen İranlılar doldurdu.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı törene bazı katılımcılar yerel kıyafetleri ile katıldı.
Veda töreninin akşam saat 20.00'ye kadar sürmesi öngörülüyor.
Hamaney için yarın İmam Humeyni Musalla Camisi’nde cenaze namazı eda edilecek.
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Hamaney son yolculuğuna uğurlanıyor
ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde veda töreni gerçekleştirildi.
Yerel saatle 06.00’da start alan törene on binlerce İran vatandaşı katılım sağladı.
Tören alanına getirilen Hamaney’in tabutunun görülmesiyle beraber katılımcılar derin bir üzüntü yaşadı. Tören sırasında ayrıca ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.
ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Hamaney için Tahran'da cenaze töreni
[1/16] ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor. Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde icra edilen törene İran'ın farklı şehirlerinden ve yurt dışından binlerce kişi katılım gösterdi. Törende İran bayrakları dalgalandırıldı.
Alanı, "Ya Hüseyin" nidaları ve ağıtlar eşliğinde, ellerini göğüslerine vurarak gelen İranlılar doldurdu.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı törene bazı katılımcılar yerel kıyafetleri ile katıldı.
Veda töreninin akşam saat 20.00'ye kadar sürmesi öngörülüyor.
Hamaney için yarın İmam Humeyni Musalla Camisi’nde cenaze namazı eda edilecek.
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