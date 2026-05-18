Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya’nın başkenti Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmelerde Türkiye-AB ilişkileri, vize sorunları, ticaret hacmi ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Açıklamalarda Avrupa güvenlik politikaları ve ekonomik iş birliğine yönelik mesajlar öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 18.05.2026 18:07
Haber Güncellenme Tarihi: 18.05.2026 18:08
Haber Merkezi
Hakan Fidan, Almanya’nın Türkiye’nin Avrupa’daki en büyük, dünyadaki ise ikinci büyük ticaret ortağı olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 52 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu ifade eden Fidan, kısa vadede bu rakamın 60 milyar dolara çıkarılabileceğini söyledi. Görüşmelerde ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik başlıklar da değerlendirildi.
AB üyelik süreci ve vize sorunu gündeme geldi
Fidan, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin siyasi gerekçelerden bağımsız şekilde ilerlemesi gerektiğini ifade etti. Avrupa ile yaşanan vize sorunlarının aşılmasının önemine işaret eden Fidan, Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde yapıcı yaklaşımını sürdürdüğünü kaydetti.
Türkiye’nin Avrupa’nın güvenlik mimarisindeki rolüne değinen Fidan, “Türkiye’nin AB’nin savunma ve güvenlik erişimlerinden dışlanması, Avrupa'nın ortaya koyduğu güvenlik hedefleriyle çelişmektedir.” dedi. Açıklamalar, Avrupa’da savunma iş birliklerinin yeniden tartışıldığı dönemde dikkat çekti.
İran açıklaması
Dışişleri Bakanı Fidan, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. İran savaşında önceliğin ateşkesin korunması olduğunu belirten Fidan, çatışmaların yeniden başlamasının küresel ölçekte ekonomik ve siyasi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.
Hakan Fidan’dan AB ve vize mesajı
