GÖKTÜRK-1 Projesi'ni örnek gösterdi! Manzo'dan Türkiye ile uzay işbirliğine övgü
GÖKTÜRK-1 Projesi'ni örnek gösterdi! Manzo'dan Türkiye ile uzay işbirliğine övgü
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Türkiye ile İtalya arasındaki uzay işbirliğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İki ülkenin uzay alanında geçmişten gelen güçlü bir ortaklığa sahip olduğunu belirten Manzo, GÖKTÜRK-1 Projesi'ni bu işbirliğinin önemli örneklerinden biri olarak gösterdi. Manzo, uzay alanında daha fazla ortak çalışma için uygun zeminin bulunduğunu vurgulayarak, “Türkiye ile uzay alanında güçlü işbirliğimiz var.” dedi.
Haber Giriş Tarihi: 06.10.2026 15:27
Haber Güncellenme Tarihi: 06.10.2026 15:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC) katılan Manzo, AA'ya konuştu.
Manzo, Türkiye-İtalya uzay işbirliğinin geçmişten gelen önemli örneklerinden biri olan GÖKTÜRK-1 Projesi'ne atıfta bulunarak, iki ülke liderlerinin uzayı bir öncelik olarak gördüğünü ifade etti.
"TÜRKİYE İLE UZAY ALANINDA GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİMİZ VAR."
Axiom Mission 3 kapsamında İtalyan ve Türk astronotların birlikte çalıştığını hatırlatan Manzo, "harika" olarak nitelendirdiği işbirliğinin geçmişten geldiğini belirtti.
Manzo, "Türkiye ile uzay alanında güçlü işbirliğimiz var." ifadesini kullanarak, bu kongre binasında bu işbirliğini gösteren 26 şirketin bulunduğunu aktardı.
Sağlık, enerji, güvenlik söz konusu olduğunda, uzay araştırmaları ve endüstrisinin vatandaşların hayatlarını doğrudan etkilediğinin altını çizen Manzo, "Türkiye ile işbirliğimiz oldukça doğal." dedi.
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GÖKTÜRK-1 Projesi'ni örnek gösterdi! Manzo'dan Türkiye ile uzay işbirliğine övgü
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Türkiye ile İtalya arasındaki uzay işbirliğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İki ülkenin uzay alanında geçmişten gelen güçlü bir ortaklığa sahip olduğunu belirten Manzo, GÖKTÜRK-1 Projesi'ni bu işbirliğinin önemli örneklerinden biri olarak gösterdi. Manzo, uzay alanında daha fazla ortak çalışma için uygun zeminin bulunduğunu vurgulayarak, “Türkiye ile uzay alanında güçlü işbirliğimiz var.” dedi.
Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC) katılan Manzo, AA'ya konuştu.
Manzo, Türkiye-İtalya uzay işbirliğinin geçmişten gelen önemli örneklerinden biri olan GÖKTÜRK-1 Projesi'ne atıfta bulunarak, iki ülke liderlerinin uzayı bir öncelik olarak gördüğünü ifade etti.
"TÜRKİYE İLE UZAY ALANINDA GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİMİZ VAR."
Axiom Mission 3 kapsamında İtalyan ve Türk astronotların birlikte çalıştığını hatırlatan Manzo, "harika" olarak nitelendirdiği işbirliğinin geçmişten geldiğini belirtti.
Manzo, "Türkiye ile uzay alanında güçlü işbirliğimiz var." ifadesini kullanarak, bu kongre binasında bu işbirliğini gösteren 26 şirketin bulunduğunu aktardı.
Sağlık, enerji, güvenlik söz konusu olduğunda, uzay araştırmaları ve endüstrisinin vatandaşların hayatlarını doğrudan etkilediğinin altını çizen Manzo, "Türkiye ile işbirliğimiz oldukça doğal." dedi.
"UZAY AJANSLARIMIZ, ASTRONOTLARIMIZ, HÜKÜMETLERİMİZ BİRLİKTE ÇALIŞIYOR"
Manzo, "Uzay ajanslarımız, astronotlarımız, hükümetlerimiz birlikte çalışıyor. İşbirliği için tüm bileşenler bir arada." diye konuştu.
İTA'nın 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin resmi sponsorlarından biri olduğunu belirten İtalyan Büyükelçi, "Buraya gelin ve uzayın tadını çıkarın." değerlendirmesinde bulundu.
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