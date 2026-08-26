Fidan :YPG'nin feshi yeni süreci tamamlayacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, YPG'nin özerk yönetim ile buna bağlı askeri ve sivil oluşumların feshedildiğine yönelik açıklamasını değerlendirdi. Fidan, açıklamanın sahada da ifade edildiği şekilde uygulanması halinde memnuniyet verici olacağını belirterek, gelişmenin Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü sürecin tamamlayıcısı niteliğinde olduğunu söyledi. Sürecin sahadaki uygulaması ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne etkisi yakından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 26.08.2026 21:24
Haber Güncellenme Tarihi: 26.08.2026 21:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Elazığ'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fidan, YPG'nin fesih açıklamasına ilişkin Türkiye'nin gelişmeleri sahada takip edeceğini ifade etti.
Fidan, "Bizim işimiz profesyonel davranmak, bunların alandaki karşılığını kontrol etmek. İfade edildiği gibiyse tabii ki memnuniyet verici bir olay. Bizim şu anda atmak istediğimiz adımların tamamlayıcısı niteliğinde." dedi.
Fidan, söz konusu adımın Suriye'deki Kürt-Arap kardeşliğini pekiştireceğini ve Suriyelilerin geleceğe güvenle bakabileceği ortamın hazırlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.
Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurguladı
Suriye'deki Kürtlerin kimliğinin korunması gerektiğini belirten Fidan, bununla birlikte ülkenin milli bütünlüğü, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının da önemli olduğunu söyledi.
Fidan, bu yaklaşımın yalnızca açıklamalarda değil, sahadaki uygulamada da görülmesini istediklerini kaydetti. Bölgedeki YPG varlığının uzun süre Suriye'nin yanı sıra Türkiye aleyhine de sonuçlar doğurduğunu ifade etti.
Diyalog ve barış mesajı verdi
Yeni süreçte sorunların karşılıklı anlayış ve diyalog yoluyla çözülmesini istediklerini aktaran Fidan, "Ama inşallah bu yeni süreçte bütün bu sorunları karşılıklı anlayışla, diyalog yoluyla çözeceğiz. Barış yoluyla çözeceğiz." ifadelerini kullandı.
Şam'da yapılan açıklamanın metin itibarıyla olumlu olduğunu belirten Fidan, açıklamanın pratikte de aynı şekilde karşılık bulmasının önem taşıdığını vurguladı.
Bölgesel kalkınmaya dikkat çekti
Bölgedeki il ve ilçeleri kara yoluyla ziyaret ettiğini aktaran Fidan, terör ve silahlı çatışmaların olmadığı ortamlarda kalkınma ve gelişmenin hızlandığını söyledi.
Türkiye'nin Suriye, Irak ve bölgenin geri kalanında barış, istikrar, kalkınma ve refahı önceleyen bir yaklaşım izlediğini belirten Fidan, bu politikanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdürüldüğünü ifade etti.
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Fidan :YPG'nin feshi yeni süreci tamamlayacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, YPG'nin özerk yönetim ile buna bağlı askeri ve sivil oluşumların feshedildiğine yönelik açıklamasını değerlendirdi. Fidan, açıklamanın sahada da ifade edildiği şekilde uygulanması halinde memnuniyet verici olacağını belirterek, gelişmenin Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü sürecin tamamlayıcısı niteliğinde olduğunu söyledi. Sürecin sahadaki uygulaması ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne etkisi yakından takip edilecek.
Elazığ'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fidan, YPG'nin fesih açıklamasına ilişkin Türkiye'nin gelişmeleri sahada takip edeceğini ifade etti.
Fidan, "Bizim işimiz profesyonel davranmak, bunların alandaki karşılığını kontrol etmek. İfade edildiği gibiyse tabii ki memnuniyet verici bir olay. Bizim şu anda atmak istediğimiz adımların tamamlayıcısı niteliğinde." dedi.
Fidan, söz konusu adımın Suriye'deki Kürt-Arap kardeşliğini pekiştireceğini ve Suriyelilerin geleceğe güvenle bakabileceği ortamın hazırlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.
Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurguladı
Suriye'deki Kürtlerin kimliğinin korunması gerektiğini belirten Fidan, bununla birlikte ülkenin milli bütünlüğü, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının da önemli olduğunu söyledi.
Fidan, bu yaklaşımın yalnızca açıklamalarda değil, sahadaki uygulamada da görülmesini istediklerini kaydetti. Bölgedeki YPG varlığının uzun süre Suriye'nin yanı sıra Türkiye aleyhine de sonuçlar doğurduğunu ifade etti.
Diyalog ve barış mesajı verdi
Yeni süreçte sorunların karşılıklı anlayış ve diyalog yoluyla çözülmesini istediklerini aktaran Fidan, "Ama inşallah bu yeni süreçte bütün bu sorunları karşılıklı anlayışla, diyalog yoluyla çözeceğiz. Barış yoluyla çözeceğiz." ifadelerini kullandı.
Şam'da yapılan açıklamanın metin itibarıyla olumlu olduğunu belirten Fidan, açıklamanın pratikte de aynı şekilde karşılık bulmasının önem taşıdığını vurguladı.
Bölgesel kalkınmaya dikkat çekti
Bölgedeki il ve ilçeleri kara yoluyla ziyaret ettiğini aktaran Fidan, terör ve silahlı çatışmaların olmadığı ortamlarda kalkınma ve gelişmenin hızlandığını söyledi.
Türkiye'nin Suriye, Irak ve bölgenin geri kalanında barış, istikrar, kalkınma ve refahı önceleyen bir yaklaşım izlediğini belirten Fidan, bu politikanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdürüldüğünü ifade etti.
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